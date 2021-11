Carebook annonce ses résultats du troisième trimestre

La société se concentre sur la possibilité de fournir des solutions de santé numérique complètes aux employeurs

MONTRÉAL, le 29 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Carebook Technologies Inc. (« Carebook » ou la « société ») (TSXV: CRBK) (OTCPK: CRBKF) (XETRA: PMM1), un chef de file canadien qui fournit des solutions novatrices en matière de santé numérique et de soins virtuels, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le trimestre clos le 30 septembre 2021 (le « troisième trimestre »).

« Le troisième trimestre de Carebook a été marqué par la réussite de l'acquisition de CoreHealth, a déclaré Michael Peters, directeur général de la société. La combinaison de CoreHealth et d'InfoTech, que nous avons acquis en avril, fournit une plateforme de santé numérique complète proposant des solutions robustes aux employeurs qui cherchent à améliorer le mieux-être de leur personnel. Le logiciel Wellness Checkpoint® d'InfoTech fournit un outil d'évaluation qui génère des rapports descriptifs ciblant les problèmes de santé et de mieux-être. La plateforme-service de CoreHealth met ensuite les employés en contact avec un vaste réseau de prestataires et de revendeurs capables de fournir des solutions appropriées et ciblées.

Cette plateforme unifiée répond à un besoin vital pour toute entreprise qui cherche à améliorer la santé, le mieux-être, l'assiduité et la productivité de ses employés. Les employeurs de toutes tailles représentent donc pour nous un profil de client idéal, mais ils nous offrent aussi un cycle de vente accéléré qui nous donnera plus facilement accès à des liquidités. Ces employeurs représentent l'occasion la plus évidente de renforcer notre entreprise. Afin de saisir cette occasion, nous ajustons notre stratégie pour nous concentrer principalement sur ce secteur, qui représente un marché mondial d'environ 37 milliards $1. Avec le temps, nous avons l'intention de soutenir notre offre améliorée à l'aide d'un réseau complet de prestataires et de revendeurs, en fournissant un contenu organisé générateur de revenus, de la publicité ciblée et d'autres partenariats à valeur ajoutée. En fin de compte, nous pensons que ce réseau constituera non seulement une source importante de revenus, mais qu'il réduira également le coût de notre plateforme, ce qui en augmentera l'accessibilité et l'adoption. »

« Nous sommes heureux d'annoncer que notre changement d'orientation stratégique s'est déjà traduit par de nouveaux contrats, ce qui confirme notre conviction selon laquelle le secteur des employeurs offre à Carebook son plus grand avantage, conclut M. Peters. Pendant le reste de l'année en cours, nous achèverons l'intégration de nos acquisitions. Nous accueillons actuellement environ 3,5 millions de membres sur notre plateforme, et ce nombre devrait augmenter au cours de l'année 2022. Nous sommes convaincus que ce changement stratégique créera de la valeur pour les actionnaires à long terme, et j'ai hâte de communiquer nos progrès. »

Faits saillants du troisième trimestre

Des revenus de 1,8 million $, soit une augmentation de 0,9 million $ par rapport au troisième trimestre de 2020. Cette variation est principalement due aux acquisitions de la société, qui ont représenté 0,9 million $, soit 108 % de cette augmentation.

Une perte globale totale de 3,3 millions $, contre une perte de 1,6 million $ au troisième trimestre de 2020. Cette variation est principalement due aux coûts associés aux fusions et acquisitions et au financement connexe de l'acquisition de CoreHealth Technologies Inc. (« CoreHealth »), à la dépense exceptionnelle liée à la prolongation de la durée de certains bons de souscription d'actions ordinaires, ainsi qu'à l'ajout des coûts d'exploitation d'InfoTech Inc. (« InfoTech ») et de CoreHealth, qui n'ont été que partiellement contrebalancés par l'ajout des revenus correspondants.

»), à la dépense exceptionnelle liée à la prolongation de la durée de certains bons de souscription d'actions ordinaires, ainsi qu'à l'ajout des coûts d'exploitation d'InfoTech Inc. (« ») et de CoreHealth, qui n'ont été que partiellement contrebalancés par l'ajout des revenus correspondants. En juillet 2021, la société a conclu trois contrats pluriannuels avec des entreprises multinationales. Deux de ces contrats concernent l'élargissement des services offerts à des clients existants, tandis que le troisième est une entente pluriannuelle de logiciel-service conclue avec un nouveau client.

ces contrats concernent l'élargissement des services offerts à des clients existants, tandis que le troisième est une entente pluriannuelle de logiciel-service conclue avec un nouveau client. Le 5 août 2021, la société a réalisé un placement de 11 280 000 unités (« unités ») de la société au prix de 1,00 $, pour un produit brut total de 11,3 millions $. Ces unités comprenaient globalement 11 280 000 actions ordinaires de la société et 5 640 000 bons de souscription d'actions ordinaires de la société à 1,47 $ l'action ordinaire.

») de la société au prix de 1,00 $, pour un produit brut total de 11,3 millions $. Ces unités comprenaient globalement 11 280 000 actions ordinaires de la société et 5 640 000 bons de souscription d'actions ordinaires de la société à 1,47 $ l'action ordinaire. Le 6 août 2021, la société a conclu l'acquisition de tous les titres émis et en circulation de CoreHealth, le fournisseur d'une plateforme technologique et de santé numérique de premier plan. CoreHealth a généré environ 0,4 million $ de revenus au cours du troisième trimestre, et environ 3,2 millions $ de revenus au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2021.

Le 7 septembre 2021, la société a annoncé la nomination de Michael Peters au poste de directeur général. M. Peters est un dirigeant chevronné qui possède plus de dix ans d'expérience dans le domaine des soins de santé. Il a occupé le poste de premier vice-président et dirigeant principal des affaires de SE Health, l'une des plus grandes organisations diversifiées de soins à domicile au Canada.

Après le trimestre

En novembre 2021, la société a mis en œuvre des mesures importantes pour mieux harmoniser sa structure de coûts afin de refléter le changement stratégique de la société vers le secteur des employeurs, l'intégration de ses acquisitions d'InfoTech et de CoreHealth, et une approche améliorée de la discipline en matière de capitaux. Ces initiatives ont entraîné une réduction de 34 % de l'effectif de la société depuis le début du troisième trimestre et devraient permettre de réduire les dépenses annualisées d'environ 5,0 millions $.

Le 26 novembre 2021, la société a accepté de conclure des conventions de prêt garanti avec des investisseurs, dont SAYKL Investment Ltd. (« SAYKL »), pour un produit brut total de 1,0 million $.

»), pour un produit brut total de 1,0 million $. En novembre 2021, la société a promu Mathieu Lampron, son chef des produits, au poste supplémentaire de chef de l'exploitation. M. Lampron possède environ 15 ans d'expérience dans l'industrie du logiciel.

Le 26 novembre 2021, Alasdair Younie, un représentant d'UIL, principal investisseur dans le récent placement privé sous forme d'offre d'actions de 11,3 millions $ de la société, a été nommé administrateur de la société.

Conventions de prêt

La société a accepté de conclure des conventions de prêt garanti (chacune, une « convention de prêt », et collectivement les « conventions de prêt ») avec des investisseurs, dont SAYKL, (chacun, un « prêteur », et collectivement, les « prêteurs »), pour un produit brut total de 1,0 million $. Les intérêts sur le montant du principal impayé en vertu des conventions de prêt sont payables mensuellement au taux CDOR majoré de 10 %, et l'échéance des conventions de prêt est fixée à cinq ans. Les obligations de la société en vertu des conventions de prêt seront subordonnées aux obligations de la société en vertu de ses facilités de crédit de premier rang existantes. Pour garantir ses obligations en vertu des conventions de prêt, la société a convenu d'accorder à chacun des prêteurs une sûreté et une hypothèque sur tous les biens et entreprises de la société, subordonnée aux sûretés accordées par la société à ses prêteurs de premier rang.

SAYKL est une « personne apparentée » de la société au sens du Règlement 61-101 - Mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (« Règlement 61-101 »). Par conséquent, les conventions de prêt sont considérées comme des « opérations avec une personne apparentée » au sens du Règlement 61-101, ce qui oblige la société, en l'absence de dispense, à obtenir l'approbation des actionnaires minoritaires pour ces opérations. La société a l'intention de s'appuyer sur une dispense relativement à l'exigence d'approbation des actionnaires minoritaires prévues par le Règlement 61-101, puisque la juste valeur marchande de l'opération ne dépasse pas 25 % de la capitalisation boursière de la société, déterminée conformément au Règlement 61-101. La société n'a pas déposé de déclaration de changement important au moins 21 jours avant la clôture, ce que la société juge raisonnable dans les circonstances afin de pouvoir se prévaloir rapidement du produit de l'opération. La société a l'intention de déposer une déclaration de changement important dans les délais requis, qui contiendra tous les renseignements prescrits relatifs à cette opération avec une personne apparentée.

Nomination d'Alasdair Younie au conseil d'administration

Carebook a annoncé aujourd'hui que M. Alasdair Younie a été nommé au conseil d'administration de la société le 26 novembre 2021.

M. Younie est un administrateur d'ICM Limited, codirectrice d'UIL. Il est actuellement administrateur d'Allectus Capital Limited, de West Hamilton Holdings Limited et de Somers Limited, où il supervise également les opérations. Il travaillait auparavant au sein de la division du financement des entreprises d'Arbuthnot Securities Limited à Londres. M. Younie est diplômé de l'université de Bristol et membre de l'Institute of Chartered Accountants in England and Wales.

Services de consultation

Carebook a retenu Deloitte LLP (« Deloitte ») ainsi qu'Endeavour Investor Relations (« Endeavour ») pour obtenir des services de consultation en matière de marchés de capitaux et de communication avec les parties prenantes. Ces fournisseurs de services ont été retenus pour une période initiale expirant le 31 août 2022, et seront rémunérés par des honoraires mensuels combinés d'environ 15 000 $, ainsi que par certains frais remboursables préapprouvés. Deloitte et Endeavour ne sont ni liés ni affiliés à Carebook et ont accepté de se conformer, en fournissant les services susmentionnés, à toutes les lois applicables sur les valeurs mobilières, ainsi qu'aux politiques de la TSXV. Deloitte et Endeavour n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans Carebook ou ses titres, et n'ont aucun droit ni aucune intention d'acquérir un tel intérêt. Deloitte est un réseau multinational de services professionnels ayant des bureaux dans plus de 150 pays et territoires dans le monde. Endeavour est une entreprise de Vancouver considérée comme l'un des principaux cabinets de relations avec les investisseurs au Canada.

Renseignements sur la conférence téléphonique

Une conférence téléphonique aura lieu à 8 h 30 (heure de l'Est) le 29 novembre 2021 afin de discuter des résultats financiers de Carebook pour le troisième trimestre. Les participants peuvent se joindre à la conférence téléphonique de la société en utilisant le numéro de téléphone approprié ou par webdiffusion (ID : 8893485). Pour ceux qui ne peuvent pas participer, un enregistrement sera accessible une heure après l'événement au 647 436-0148 ou au 1 888 203-1112, à l'aide du code 8893485.

Les états financiers consolidés non audités de Carebook et les notes afférentes, ainsi que le rapport de gestion pour le trimestre clos le 30 septembre 2021, sont accessibles sur le site Web de la société à l'adresse suivante : www.carebook.com ainsi que sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

À propos de Carebook Technologies

La plateforme de santé numérique de Carebook permet à ses clients et à plus de 3,5 millions de membres de prendre leur santé en main. Au cours de l'année 2021, la société a conclu les acquisitions d'InfoTech Inc., un chef de file mondial de la gestion des risques liés à la santé et à la productivité, et de CoreHealth Technologies Inc., propriétaire d'une plateforme de mieux-être de premier plan. En se combinant, ces entreprises créent une plateforme de santé numérique complète, offrant des outils d'évaluation ainsi qu'une technologie qui permet de fournir des solutions complémentaires. Les actions de Carebook sont négociées à la TSXV sous le symbole « CRBK », sur les marchés hors cote sous le symbole « CRBKF » ainsi qu'à la Bourse de Francfort sous le symbole « PMM1 ».

www.carebook.com

Avis concernant les énoncés prospectifs :

Ce communiqué comprend des énoncés prospectifs, au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, concernant Carebook, ses filiales et leurs activités, notamment en ce qui concerne les synergies potentielles issues des acquisitions d'InfoTech et de CoreHealth et l'intégration de ces acquisitions, les perspectives de croissance de Carebook (notamment l'augmentation de sa clientèle) et de ses filiales, ainsi que leurs produits et leurs technologies, la création de valeur pour les actionnaires et la réduction des dépenses annualisées. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs se reconnaissent par l'utilisation de termes comme « planifie », « est prévu », « s'attend à », « planifié », « a l'intention de », « envisage », « anticipe », « croit », « propose » ou des variantes de ces termes ou de ces expressions (y compris des variantes négatives), ou indiquent que certaines mesures et certains événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « pourront » être prises, se produire ou se matérialiser. Ces énoncés se fondent sur les attentes actuelles de la direction de Carebook; ils sont basés sur des hypothèses et soumis à des risques et des incertitudes. Bien que la direction de Carebook estime que les hypothèses qui sous-tendent ces énoncés sont raisonnables, elles peuvent s'avérer incorrectes. Les situations et les événements prospectifs dont il est question dans le présent communiqué peuvent ne pas se produire à certaines dates précisées ou ne pas se produire du tout, et peuvent différer sensiblement en raison de facteurs de risque connus et inconnus et d'incertitudes concernant la société, y compris de facteurs économiques, de la capacité de la direction à gérer et à diriger les activités de Carebook, de la capacité de la direction à intégrer avec succès les acquisitions réalisées de la société et à réaliser les synergies issues de ces acquisitions, de la capacité de la direction à mener à bien les études sur les produits, des marchés des actions en général et des risques associés à la croissance et à la concurrence, ainsi que des facteurs de risque indiqués dans le rapport de gestion de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 et décrits à la rubrique 21 - Risk Factors dans la demande d'inscription de la société datée du 28 septembre 2020; ces documents peuvent être consultés sur SEDAR sous le profil de la société, à l'adresse www.sedar.com. Bien que Carebook ait tenté de déterminer les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont décrits par les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui étaient prévus, estimés ou attendus. En conséquence, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance indue aux renseignements et aux énoncés prospectifs. Aucun énoncé prospectif ne peut être garanti. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, les énoncés prospectifs sont valables uniquement à la date de leur diffusion, et Carebook ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncé prospectif afin de tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison. En outre, la situation actuelle et l'évolution future de la pandémie de COVID-19 pourraient faire en sorte que certaines des hypothèses et certains des renseignements du présent communiqué, ou les faits sur lesquels ces hypothèses sont fondées, diffèrent sensiblement des attentes précédentes, notamment en ce qui concerne la demande pour nos produits, la chaîne d'approvisionnement et la disponibilité des matériaux, la mobilité et l'expédition des matériaux ou des produits, l'accès au capital d'emprunt et au capital de risque, et d'autres facteurs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

_____________________________ 1. Source : Grand View Research, Corporate Wellness and Market Size, 2021-2028; Research and Markets, Global Corporate Wellness Market Analysis 2018-2019 & Outlook to 2023

