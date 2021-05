L'accent mis sur les possibilités à l'échelle mondiale et les avantages de l'acquisition d'InfoTech placent la société en position de croissance

Le trimestre, concentré sur le développement des produits et des affaires, produira des avantages importants au cours des prochaines années

Secteur de la pharmacie -

Lancement d'une solution pour les proches aidants



Phase d'essai pour la solution d'adhésion à la médication

La technologie de mesure maSanté, en plus d'être utilisée pour lutter contre la COVID, est en cours de développement pour d'autres utilisations

L'acquisition d'InfoTech a été conclue le 6 avril - Carebook sert désormais plus d'un million d'utilisateurs

Fort potentiel de croissance et de synergies à la suite de l'acquisition d'InfoTech

Une équipe de direction élargie est désormais en place pour diriger la croissance mondiale

MONTRÉAL, le 20 mai 2021 /CNW Telbec/ - Carebook Technologies Inc. (« Carebook » ou la « société ») (TSXV: CRBK) (OTCPK: CRBKF) (XETRA: PMM1), un chef de file canadien dans le domaine de la santé numérique offrant des solutions novatrices de santé numérique et de soins virtuels aux pharmacies, aux employeurs et aux assureurs, a annoncé aujourd'hui ses résultats du premier trimestre clos le 31 mars 2021.

« Notre premier trimestre a été très productif, car nous nous sommes concentrés sur le développement des produits et des affaires, deux domaines qui nous permettront d'atteindre une croissance record et durable », a commenté Pascale Audette, directrice générale de Carebook. « Nous avons cerné d'importantes possibilités de croissance au sein du secteur mondial de la pharmacie ainsi qu'avec notre technologie de mesure novatrice. Avec la conclusion réussie de l'acquisition d'InfoTech le mois dernier, notre empreinte mondiale s'est considérablement accrue, et nous sommes maintenant stratégiquement positionnés pour proposer nos offres optimisées à une population beaucoup plus large. En travaillant encore plus étroitement avec l'équipe d'InfoTech, nous découvrons de nouvelles possibilités d'expansion. La plateforme Wellness Checkpoint d'InfoTech est très appréciée dans le secteur, et elle est utilisée par certaines des entreprises les plus importantes et les plus respectées au monde. La possibilité de s'appuyer sur son succès de plus de 20 ans, combinée à l'expertise de Carebook dans la création de solutions numériques très attrayantes et centrées sur le client, nous positionne pour une croissance sans précédent au cours des prochaines années. »

Points saillants :

Développement de nouveaux produits pour le secteur de la pharmacie :

Lancement prochain d'une solution pour les proches aidants



Carebook travaille sur de nouvelles fonctions et expériences qui permettront aux proches aidants de gérer les prescriptions, d'assurer l'adhésion à la médication et de consigner les renseignements importants sur la santé des personnes qu'ils aident. L'appli Carebook pour les pharmacies permettra aux proches aidants d'exécuter et de renouveler les ordonnances, de consigner les renseignements de santé et d'en faire le suivi, ainsi que d'afficher des mesures et d'encourager l'adhésion. Le volet pour proches aidants sera offert avec la solution pour pharmacies de Carebook; il devrait être lancé au cours des prochains mois.



La solution d'adhésion à la médication passe en phase d'essai



On estime que parmi les patients atteints d'une maladie chronique, environ 50 % ne prennent pas leurs médicaments comme ils sont prescrits. Le coût de la non-adhésion par personne varie de 5 000 à 52 000 $ ($ US de 2015) 1 . Avec une approche centrée sur le patient et convenant aux pharmaciens, Carebook fait évoluer sa solution numérique afin d'améliorer l'adhésion à la médication. Cette solution cible les obstacles les plus courants à l'adhésion : faible confiance dans l'efficacité ou la nécessité des médicaments, oubli, effets secondaires, etc. La solution d'adhésion à la médication permettra aux utilisateurs de programmer des rappels, de suivre leurs symptômes, leurs effets secondaires et leur niveau d'adhésion, ainsi que de communiquer ces résultats à leur équipe de soins de santé. La solution d'adhésion à la médication passe en phase d'essai; elle sera offerte avec la solution pour pharmacies de Carebook à la fin de 2021.

En réaction à l'évolution de la pandémie de COVID-19, Carebook a développé une application efficace, conviviale et accessible pour téléphone intelligent appelée Carebook maSanté. Elle utilise une technologie de pointe (photopléthysmographie à distance) pour mesurer la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène, en plus de vérifier les symptômes. Outre ces utilisations initiales de maSanté liées à la COVID, Carebook développe actuellement d'autres applications pour sa technologie de mesure, qui pourra être commercialisée pour d'autres usages. Il s'agira notamment de créer un prototype et de valider les cas d'utilisation pour le secteur de la pharmacie, en offrant aux pharmaciens la possibilité de mesurer les signes vitaux des patients, comme la pression artérielle, la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène, afin d'optimiser les médicaments contre l'hypertension et d'autres maladies chroniques. L'équipe de direction est prête à conquérir le monde : Au cours du premier trimestre, Carebook a mis en place une équipe de direction nouvellement structurée afin de mieux positionner la société pour le succès à l'échelle mondiale :

Au cours du premier trimestre, Carebook a mis en place une équipe de direction nouvellement structurée afin de mieux positionner la société pour le succès à l'échelle mondiale : Limor Elbaz , d'abord embauchée en tant que directrice générale pour les États-Unis, a été promue au poste de chef des revenus en février 2021.

, d'abord embauchée en tant que directrice générale pour les États-Unis, a été promue au poste de chef des revenus en février 2021.

Howard Fried , embauché en décembre 2020 à titre de nouveau vice-président, Ventes de Carebook, dirige maintenant les efforts de promotion des ventes de Carebook dans le secteur de la pharmacie.

, embauché en décembre 2020 à titre de nouveau vice-président, Ventes de Carebook, dirige maintenant les efforts de promotion des ventes de Carebook dans le secteur de la pharmacie.

Mathieu Lampron a été promu au poste de chef des produits en février 2021, alors qu'il était auparavant vice-président, Produits.

a été promu au poste de chef des produits en février 2021, alors qu'il était auparavant vice-président, Produits. Mise à jour sur l'acquisition de Novus Santé (secteur de l'assurance) : Le 19 novembre 2020, Carebook a annoncé qu'elle avait signé une lettre d'intention visant l'acquisition de Health Care Services International Inc., qui exerce ses activités sous le nom de Novus Santé. Novus Santé est un des principaux fournisseurs canadiens de programmes de navigation en matière de santé ainsi que de solutions intégrées de gestion de la santé et du mieux-être pour les assureurs, les institutions financières et les employeurs. Carebook continue à exercer la diligence requise liée à la transaction. Il n'y a aucune garantie qu'un accord définitif se concrétisera concernant cette transaction.

_____________________ 1. Source : Cutler, RL., F. Fernandez-Llimos, M. Frommer et coll., 2015 2. Source : Grand View Research, Corporate Wellness Market Size, février 2020

Sélection de faits saillants financiers non vérifiés :

Veuillez consulter SEDAR (www.sedar.com) pour obtenir des exemplaires complets des états financiers consolidés et du rapport de gestion de Carebook pour le trimestre clos le 31 mars 2021. Tous les chiffres ci-dessous sont exprimés en milliers de dollars canadiens.

Les produits des activités ordinaires pour le trimestre clos le 31 mars 2021 se sont élevés à 863 $, contre 965 $ pour l'exercice clos le 31 mars 2020, soit une diminution de 102 $ ou de 10,6 %. Pour ces périodes, le total des produits de Carebook a été presque entièrement tiré du secteur de la pharmacie. La diminution des produits est attribuable à un changement dans les engagements prévus en matière de produits en mars 2020 et 2021 lié au travail de développement pour un client clé.

La perte globale totale était de 1 880 $ pour le trimestre clos le 31 mars 2021, contre une perte de 818 $ pour le trimestre clos le 31 mars 2020, soit une perte supplémentaire de 1 061 $, ou 129,7 %. L'écart entre les périodes est attribuable à la main-d'œuvre et aux avantages sociaux, car la société a augmenté ses effectifs afin de préparer la croissance des produits au cours des prochaines périodes, ce qui a également entraîné une augmentation des dépenses liées aux ventes et au marketing. La société a également comptabilisé une rémunération à base d'actions au premier trimestre de 2021, ce qui a contribué à la perte supplémentaire d'un exercice à l'autre. Enfin, la société a engagé des dépenses exceptionnelles liées aux activités de financement et de fusion et acquisition.

Conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre de 2021 :

Les numéros de téléphone seront fournis aux participants après la préinscription.

Veuillez noter qu'au moment de l'inscription, chaque participant recevra les renseignements sur l'appel et un numéro d'identification (des rappels seront également envoyés par courriel aux participants inscrits).

DATE : Jeudi 20 mai 2021 HEURE : 8 h 30, heure de l'Est INSCRIPTION À L'APPEL : http://www.directeventreg.com/registration/event/9538665 WEBÉMISSION : https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1462572&tp_key=d8e8364d04 REDIFFUSION : 1 416 849-0833 ou sans frais : 1 855 859-2056 Accessible jusqu'à 23 h 59 (HE), le jeudi 27 mai 2021 CODE POUR LA RETRANSMISSION PAR TÉLÉPHONE : 9538665 REDIFFUSION DE LA WEBÉMISSION : https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1462572&tp_key=d8e8364d04 Accessible pendant 90 jours après la conférence téléphonique NUMÉRO DE RÉFÉRENCE : 9538665

À propos de Carebook Technologies

Nous sommes axés sur la science. Nos solutions sont accessibles. Nous aidons les gens à prendre leur santé en main.

À l'aide de sa plateforme de santé efficace, Carebook crée des solutions numériques très attrayantes et centrées sur le client pour les pharmacies, les assureurs, les particuliers et les employeurs. Établie à Montréal et dirigée par une équipe et un conseil d'administration ayant une vaste expérience des affaires et de l'industrie des soins de santé mondiales, Carebook est axée sur la science et la technologie, sa philosophie donne la priorité aux personnes et son objectif est de favoriser une approche de santé accessible et connectée pour tous. Le 6 octobre 2020, les actions de Carebook ont été inscrites à la TSXV sous le symbole « CRBK », et les actions de la société se négocient également sur les marchés hors cote sous le symbole CRBKF, ainsi qu'à la Bourse de Francfort sous le symbole PMM1.

www.carebook.com

Avis concernant les énoncés prospectifs :

Ce communiqué comprend des énoncés prospectifs, au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, concernant Carebook, ses filiales et leurs activités, notamment en ce qui concerne les synergies potentielles issues de l'acquisition d'InfoTech, les perspectives de croissance de Carebook et de ses filiales, les produits et les technologies de Carebook, et l'acquisition possible de Novus Santé. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs se reconnaissent par l'utilisation de termes comme « planifie », « est prévu », « s'attend à », « planifié », « a l'intention de », « envisage », « anticipe », « croit », « propose » ou des variantes de ces termes ou de ces expressions (y compris des variantes négatives), ou indiquent que certaines mesures et certains événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « pourront » être prises, se produire ou se matérialiser. Ces énoncés se fondent sur les attentes actuelles de la direction de Carebook; ils sont basés sur des hypothèses et soumis à des risques et des incertitudes. Bien que la direction de Carebook estime que les hypothèses qui sous-tendent ces énoncés sont raisonnables, elles peuvent s'avérer incorrectes. Les situations et les événements prospectifs dont il est question dans le présent communiqué peuvent ne pas se produire à certaines dates précisées ou ne pas se produire du tout, et peuvent différer sensiblement en raison de facteurs de risque connus et inconnus et d'incertitudes concernant la société, y compris les risques liés à l'échec de l'obtention des approbations réglementaires, de facteurs économiques, de la capacité de la direction à gérer et à diriger les activités de Carebook, de la capacité de la direction à intégrer avec succès les acquisitions envisagées et réalisées de la société et à réaliser les synergies issues de ces acquisitions, de la capacité de la direction à mener à bien les études sur les produits, des marchés des actions en général et des risques associés à la croissance et à la concurrence, ainsi que des facteurs de risque indiqués dans le rapport de gestion de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 et décrits à la rubrique 21 - Risk Factors dans la demande d'inscription de la société datée du 28 septembre 2020; ces documents peuvent être consultés sur SEDAR sous le profil de la société, à l'adresse www.sedar.com. Bien que Carebook ait tenté de déterminer les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont décrits par les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui étaient prévus, estimés ou attendus. En conséquence, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance indue aux renseignements et aux énoncés prospectifs. Aucun énoncé prospectif ne peut être garanti. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, les énoncés prospectifs sont valables uniquement à la date de leur diffusion, et Carebook ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncé prospectif afin de tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison. En outre, la situation actuelle et l'évolution future de la pandémie de COVID-19 pourraient faire en sorte que certaines des hypothèses et certains des renseignements du présent communiqué, ou les faits sur lesquels ces hypothèses sont fondées, diffèrent sensiblement des attentes précédentes, notamment en ce qui concerne la demande pour nos produits, la chaîne d'approvisionnement et la disponibilité des matériaux, la mobilité et l'expédition des matériaux ou des produits, l'accès au capital d'emprunt et au capital de risque, et d'autres facteurs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.



