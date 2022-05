L'intégration réussie des acquisitions offre des bénéfices précoces

Signature de nouveaux contrats pluriannuels d'une valeur de 6,4 millions depuis le 1 er novembre 2021, notamment les nouveaux contrats importants annoncés avec LifeLabs et Air Canada

novembre 2021, notamment les nouveaux contrats importants annoncés avec LifeLabs et Air Canada Les revenus ont augmenté de 178 % pour atteindre le chiffre record de 2,40 millions $ au premier trimestre de 2022, contre 0,86 million $ au premier trimestre de 2021

Augmentation des clients à 96 au premier trimestre de 2022, comparativement à 2 au premier trimestre de 2021

La plateforme Carebook compte actuellement 3,5 millions de membres, et ce chiffre continue de croître

Des occasions de synergies et d'expansion sur le marché américain à croissance rapide ont été cernées après l'achèvement réussi de l'intégration d'InfoTech, acquise au deuxième trimestre de 2021, et de CoreHealth, acquise au troisième trimestre de 2021

de CoreHealth, acquise au troisième trimestre de 2021 L'émission de droits a été menée à bien avec un produit total de 4,5 millions $

Olivier Giner a été nommé chef des finances; il entrera en poste le 1er juin 2022

MONTRÉAL, le 30 mai 2022 /CNW Telbec/ - Carebook Technologies Inc. (« Carebook » ou la « société ») (TSXV : CRBK) (OTCPK : CRBKF) (XETRA : PMM1), un chef de file canadien qui fournit des solutions novatrices en matière de santé numérique, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour son premier trimestre clos le 31 mars 2022.

« Nos résultats record du premier trimestre illustrent déjà la tendance à l'amélioration du rendement au sein de la société après l'intégration réussie de nos acquisitions de Wellness Checkpoint et de CoreHealth, a commenté Michael Peters, directeur général de Carebook. Nous nous attendons à une amélioration continue et à une forte croissance, car nous profitons de notre changement d'orientation stratégique vers le secteur des employeurs. Les contrats importants conclus récemment avec LifeLabs et Air Canada sont deux indications très fortes du succès de notre stratégie, et nous discutons actuellement avec de nombreux autres clients potentiels importants, au Canada et aux États-Unis. Nous notons de façon particulière le fait que nous servons maintenant 96 clients, comparativement à deux clients durant le même trimestre de 2021. Nous sommes également ravis d'accueillir Olivier Giner dans l'équipe de Carebook à titre de nouveau chef des finances. Étant donné la solide expérience d'Olivier dans les domaines des finances et de l'exploitation, je sais qu'il jouera un rôle essentiel pour permettre à Carebook de devenir le chef de file du marché mondial des soins de santé numériques en offrant une suite complète de solutions d'évaluation et de mieux-être. »

Revenus

Les revenus pour le trimestre clos le 31 mars 2022 se sont élevés à 2,40 millions $, contre 0,86 million $ pour le trimestre clos le 31 mars 2021, soit une hausse de 1,53 million $ ou de 178 %, attribuable aux acquisitions d'InfoTech et de CoreHealth. Les revenus générés en 2021 provenaient entièrement du secteur de la pharmacie, tandis que les revenus générés en 2022 provenaient à 21 % du secteur de la pharmacie et à 79 %, de celui des employeurs.

Perte globale totale

La perte globale totale était de 1,80 million $ pour le trimestre clos le 31 mars 2022, contre une perte de 2,26 millions $ pour le trimestre clos le 31 mars 2021, soit une baisse de 0,45 million $. La perte d'exploitation a diminué de 19 %, passant de 2,06 millions $ au premier trimestre de 2021 à 1,67 million $ au premier trimestre de 2022. Bien que les acquisitions d'InfoTech et de CoreHealth aient augmenté les charges d'exploitation pour le trimestre clos le 31 mars 2022, ces charges ont été plus que contrebalancées par les revenus supplémentaires et les réductions de coûts mises en œuvre depuis le 1er novembre 2021.

Nouveaux contrats conclus

Depuis le 1er novembre 2021, Carebook a comptabilisé 6,4 millions $ de nouvelles ventes pluriannuelles. Ces contrats, conclus auprès d'une clientèle diversifiée aux États-Unis et au Canada, confirment le succès de la stratégie de Carebook et l'attention renouvelée accordée au secteur des employeurs, qui connaît une croissance rapide. Les nouveaux contrats importants conclus avec LifeLabs et Air Canada font partie de ces nouvelles ventes.

LifeLabs

Le 10 janvier 2022, Carebook a annoncé qu'elle travaillera avec LifeLabs, le plus grand réseau de laboratoires médicaux communautaires du Canada, afin de fournir des données précieuses aux utilisateurs de MyCareCompass de LifeLabs, grâce à son intégration à la plateforme numérique CoreHealth de Carebook. Ce contrat de licence pluriannuel apportera une valeur ajoutée encore plus grande aux clients de LifeLabs, en leur permettant de gérer facilement leurs soins de santé grâce à MyCareCompass. L'outil d'évaluation CoreHealth est une solution novatrice qui peut s'intégrer aux systèmes numériques existants pour permettre une meilleure compréhension des besoins immédiats et à long terme des utilisateurs en matière de soins de santé. Grâce à son intégration au portail gratuit et sécurisé MyCareCompass de LifeLabs, plus de six millions d'utilisateurs auront accès aux données personnalisées de la solution CoreHealth. Ces données facilement accessibles sont essentielles pour améliorer les résultats des clients en matière de soins de santé.

Air Canada

Le 25 avril 2022, Carebook a annoncé la conclusion d'un contrat avec Air Canada, visant l'inclusion de la plateforme CoreHealth de Carebook dans ses portails destinés aux employés.

Air Canada utilise la plateforme de mieux-être total CoreHealth de Carebook pour fournir à ses employés une suite complète de programmes, de contenus et de solutions de pointe en matière de santé et de mieux-être. La plateforme CoreHealth est facile à utiliser et hautement configurable; Air Canada peut donc offrir des programmes de mieux-être conçus pour répondre aux besoins individuels de ses employés. La solution CoreHealth s'appuie sur la compréhension organisationnelle actuelle fournie par l'outil d'évaluation Wellness Checkpoint de Carebook, dont Air Canada se sert depuis 2017. Associées, ces deux solutions de pointe offrent à Air Canada une possibilité sans précédent de créer des programmes pertinents qui contribueront à améliorer la santé et le mieux-être de tous ses employés. Air Canada sera l'un des premiers employeurs de classe mondiale à profiter de la puissance combinée des solutions intégrées d'évaluation et de mieux-être de Carebook, ce qui offre à la société une vitrine internationale pour le potentiel de ses solutions.

Intégration des acquisitions achevée

Le 6 avril 2021, Carebook a achevé l'acquisition d'InfoTech, faisant affaire sous le nom de Wellness Checkpoint®, un service mondial basé sur le Web, utilisé par de nombreuses entreprises figurant au palmarès Fortune 500 dans plus de 100 pays, traduit en 26 langues. La plateforme logicielle exclusive d'InfoTech, Wellness Checkpoint®, sa propriété intellectuelle et ses indicateurs sont soutenus par des analyses avancées et mettent l'accent sur la santé physique, la santé mentale et le mieux-être des employés, ainsi que sur l'effet de ceux-ci sur le travail et l'efficacité de l'entreprise. Parmi les clients représentatifs figurent des multinationales des secteurs de l'aérospatiale, de la finance, de l'agroalimentaire, de la technologie, de la pharmacie, de la fabrication et des ressources, et un bon nombre d'entre eux utilisent la plateforme depuis plus de dix ans.

Le 6 août 2021, Carebook a réalisé son acquisition de CoreHealth. La solution CoreHealth est une plateforme chef de file du secteur, qui permet la mise en œuvre de programmes de santé et de mieux-être. CoreHealth offre aux fournisseurs de programmes de mieux-être en entreprise et aux fournisseurs de régimes d'avantages sociaux collectifs une plateforme technologique en tant que service, efficace pour mettre en œuvre les programmes et inciter les employés à participer à diverses interventions comme l'encadrement, les programmes autonomes, les défis de groupe et les outils de suivi des habitudes. La plateforme offre plus de 30 services sous forme d'API, notamment la planification, la téléconférence, les questionnaires, les fils de contenu, la messagerie, etc. Ces services sont proposés par un réseau en expansion de fournisseurs et de revendeurs directs de services de santé et de mieux-être. La technologie est souple, configurable, évolutive et facile à intégrer.

Les acquisitions d'InfoTech et de CoreHealth par Carebook font de la société un chef de file dans la fourniture de services numériques de santé et de mieux-être auprès de clients du monde entier. Carebook atteint son objectif déclaré de créer un nouveau modèle de soins de santé. L'intégration de ces acquisitions étant pratiquement achevée à la fin de 2021, la société peut désormais proposer une large gamme d'évaluations et de solutions de santé et de mieux-être de premier ordre afin de donner plus de profondeur à ses offres destinées aux employeurs et aux assureurs. La plateforme Wellness Checkpoint® d'InfoTech et la plateforme technologique de pointe en matière de mieux-être de CoreHealth sont utilisées par de grandes entreprises mondiales, ce qui leur confère une reconnaissance du marché et une validation considérables. Combinées, ces solutions permettent à Carebook d'offrir aux employeurs non seulement les moyens d'évaluer et de comprendre les problèmes de santé de leurs employés, mais aussi de fournir des solutions spécifiques, ciblées et personnalisées pour améliorer la santé, le mieux-être et la productivité des employés.

Secteur de la pharmacie

L'application Be Well sur iOS, Android et le Web, destinée aux pharmacies Rexall au Canada, a été lancée en mai 2020. Le lancement et l'utilisation subséquente de l'application ont été un succès, et les utilisateurs ont réagi positivement à la plateforme. Le 2 avril 2022, les évaluations sur l'App Store (utilisateurs iOS) étaient de 4,5 étoiles sur 5, et celles sur Google Play Store (utilisateurs Android), de 4,6 étoiles sur 5. Au cours du premier trimestre de 2022, le programme Be Well a maintenu un taux de recommandation net moyen de 75 %, ce qui est supérieur à la moyenne du secteur.

Olivier Giner est nommé au poste de chef des finances

Carebook a annoncé la semaine dernière la nomination de M. Olivier Giner au poste de chef des finances de la société; cette nomination entre en vigueur le 1er juin 2022. M. Giner, avocat de formation, était jusqu'à récemment le directeur général d'Adracare, une société de logiciels de soins virtuels de Toronto, vendue à Well Health Technologies en 2021. Avant de se joindre à Adracare, il était vice-président et chef de l'exploitation d'iGan Partners, un fonds de capital-risque spécialisé dans les soins de santé. Il a également passé 5 ans à Marchés mondiaux CIBC en tant que spécialiste des services de banque d'investissement dans les domaines des technologies, des médias et des télécommunications. M. Giner prendra la relève du chef des finances par intérim de Carebook, Jeffrey Kadanoff.

Émission de droits et convention d'engagement de principe

Le 17 mai 2022, Carebook a annoncé la réalisation de l'émission de droits dévoilée précédemment. Elle a donné lieu à l'émission de 17 107 749 actions ordinaires de Carebook au prix de 0,15 $ l'action, pour un produit d'environ 2,57 millions $.

Conformément aux modalités de la convention d'engagement de principe datée du 11 avril 2022 entre la société et UIL Limited, la société a également émis 12 892 251 actions ordinaires supplémentaires à UIL Limited, au prix de 0,15 $ l'action, pour un produit supplémentaire d'environ 1,93 million $; la société a donc obtenu un produit total de 4,5 millions $ dans le cadre de l'émission de droits.

Après la clôture de l'émission de droits et en incluant les actions ordinaires émises à UIL Limited conformément à la convention d'engagement de principe, Carebook a maintenant 77 752 356 actions ordinaires émises et en circulation.

Le produit de l'émission de droits sera utilisé par la société pour rembourser la dette, pour le fonds de roulement et pour d'autres objectifs généraux de la société.

Renseignements sur la conférence téléphonique

Une conférence téléphonique aura lieu le 31 mai 2022 à 8 h 30 (heure de l'Est) afin de discuter des résultats financiers de fin d'exercice de Carebook. Les participants peuvent se joindre à la conférence téléphonique de la société en utilisant le numéro de téléphone approprié ou par webdiffusion (ID : 6204460). Pour ceux qui ne peuvent pas participer, un enregistrement sera accessible une heure après l'événement au 647 436-0148 ou au 1 888 203-1112, à l'aide du code 6204460.

Les états financiers consolidés non audités de Carebook et les notes afférentes, ainsi que le rapport de gestion connexe pour le trimestre clos le 31 mars 2022, sont accessibles sur le site Web de la société à l'adresse suivante : www.carebook.com ainsi que sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com .

À propos de Carebook Technologies

La plateforme de santé numérique de Carebook permet à ses clients et à plus de 3,5 millions de membres de prendre leur santé en main. Au cours de l'année 2021, la société a conclu les acquisitions d'InfoTech Inc., un chef de file mondial de la gestion des risques liés à la santé et à la productivité, et de CoreHealth Technologies Inc., propriétaire d'une plateforme de mieux-être de premier plan. En se combinant, ces entreprises créent une plateforme de santé numérique complète, offrant des outils d'évaluation ainsi qu'une technologie qui permet de fournir des solutions complémentaires. Les actions de Carebook sont négociées à la TSXV sous le symbole « CRBK », sur les marchés hors cote sous le symbole « CRBKF », et sur le marché ouvert de la Bourse de Francfort sous le symbole « PMM1 ».

www.carebook.com

