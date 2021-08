Carebook annonce ses résultats du deuxième trimestre

Les acquisitions d'InfoTech et de CoreHealth font de la société un chef de file mondial de la santé numérique.

L'intégration d'InfoTech progresse, et d'autres possibilités d'expansion sont ciblées.

L'acquisition de CoreHealth a été conclue le 6 août 2021 - la plateforme étend considérablement la présence mondiale de Carebook.

Plus de 3,5 millions de détenteurs de licences profitent désormais des solutions numériques de la gamme Carebook.

La gamme de produits dans le secteur de la pharmacie continue de s'élargir avec le lancement de la solution pour les proches aidants, qui sera suivie d'une solution d'adhésion à la médication.

Clôture réussie d'un financement de 11,3 millions $

La croissance interne et les fusions et acquisitions favorisent l'expansion de l'entreprise.

MONTRÉAL, le 19 août 2021 /CNW Telbec/ - Carebook Technologies Inc. (« Carebook » ou la « société ») (TSXV: CRBK) (OTCPK: CRBKF) (XETRA: PMM1), un chef de file canadien qui fournit des solutions novatrices en matière de santé numérique et de soins virtuels aux pharmacies, aux employeurs et aux assureurs, a annoncé aujourd'hui ses résultats du deuxième trimestre clos le 30 juin 2021.

« Le deuxième trimestre passera à l'histoire pour notre société, a commenté Pascale Audette, directrice générale de Carebook. Il a commencé par la clôture de notre acquisition d'InfoTech et s'est terminé par l'annonce de l'accord définitif portant sur l'acquisition de CoreHealth. Ces deux acquisitions, ainsi que notre solution pour pharmacies de pointe, permettent à l'entreprise de prendre une position de chef de file dans le domaine de la santé numérique à l'échelle mondiale et de réaliser son objectif de créer un nouveau modèle de soins de santé en développant sa solution pour pharmacies et en pénétrant les marchés des employeurs et de l'assurance. Grâce à une clientèle mondiale élargie, nous servons désormais plus de 3,5 millions de détenteurs de licences dans le monde entier avec nos solutions numériques. Ces acquisitions présentent à Carebook d'importantes possibilités de croissance, en lui permettant d'offrir une gamme plus large de produits de premier ordre et d'intégrer et de vendre conjointement des solutions qui rendent ses clients plus concurrentiels. »

Faits saillants financiers

Secteur de la pharmacie :

Lancement de la solution pour les proches aidants



Le 9 juin 2021, Carebook a annoncé que sa solution pour les proches aidants, récemment développée, était accessible sur sa plateforme pour pharmacies. La fonction destinée aux proches aidants est intégrée à une expérience tout-en-un qui comprend la gestion de la médication, l'intégration des programmes de fidélité et des récompenses, la santé et le mieux-être, la communication (notifications poussées), l'intégration du commerce électronique et plus encore. Avec cette fonction, les proches aidants pourront exécuter et renouveler les ordonnances, consigner les renseignements de santé et en faire le suivi, afficher des mesures et encourager l'adhésion.



La solution d'adhésion à la médication passe en phase d'essai



On estime que parmi les patients atteints d'une maladie chronique, environ 50 % ne prennent pas leurs médicaments comme ils sont prescrits. Le coût de la non-adhésion à la médication a considérablement augmenté et on estime désormais qu'il varie entre 5 000 et 52 000 $ ($ US de 2015) 1 par personne par an. Avec une approche centrée sur le patient et convenant aux pharmaciens, Carebook fait évoluer sa solution numérique afin d'améliorer l'adhésion à la médication. Cette solution cible les obstacles les plus courants à l'adhésion : faible confiance dans l'efficacité ou la nécessité des médicaments, oubli, effets secondaires, etc. La solution d'adhésion à la médication permettra aux utilisateurs de programmer des rappels, de suivre leurs symptômes, leurs effets secondaires et leur niveau d'adhésion, ainsi que de communiquer ces résultats à leur équipe de soins de santé. La solution passe en phase d'essai; elle sera offerte avec la solution pour pharmacies de Carebook à la fin de 2021.

Partenariat de vente conjointe avec la Place de marché commerciale de Microsoft



La plateforme numérique pour pharmacies de Carebook est désormais répertoriée sur la Place de marché commerciale de Microsoft. La Place de marché commerciale de Microsoft offre aux entreprises une visibilité inégalée auprès des quatre millions d'utilisateurs actifs mensuels qui font des achats sur le site. Grâce à cette présence, la solution pour pharmacies de Carebook peut être achetée et commercialisée par l'entremise des canaux de vente et de l'écosystème de partenaires mondiaux de Microsoft. Ce partenariat de vente conjointe nous a déjà ouvert les portes de plusieurs entreprises du palmarès Fortune 500.





Secteur des employeurs :

Le 6 avril 2021, Carebook a annoncé la clôture de son acquisition d'InfoTech Inc., faisant affaire sous le nom de Wellness Checkpoint ® (« InfoTech »). Cette transaction marque l'entrée de Carebook sur le marché des employeurs de 37 milliards $ 2 . InfoTech est un chef de file mondial reconnu dans la gestion des risques liés à la santé et à la productivité. La plateforme logicielle exclusive d'InfoTech, Wellness Checkpoint, sa propriété intellectuelle et ses indicateurs sont soutenus par des analyses avancées et mettent l'accent sur la santé physique, la santé mentale et le mieux-être des employés, ainsi que sur l'effet de ceux-ci sur le travail et l'efficacité de l'entreprise. Elle compte des clients directs, généralement des sociétés multinationales dont plusieurs figurent au palmarès Fortune 500, ainsi que des partenaires et revendeurs qui intègrent le produit à leurs offres aux entreprises et aux consommateurs.



Depuis la clôture de l'acquisition, Carebook a travaillé en étroite collaboration avec l'équipe d'InfoTech afin d'optimiser les possibilités de croissance pour les sociétés combinées, en se concentrant sur l'empreinte mondiale d'InfoTech et sur sa relation exceptionnellement forte avec la clientèle, ainsi que sur les solutions numériques très attrayantes et centrées sur le client de Carebook.



Carebook et InfoTech passent actuellement à la deuxième phase de l'intégration, qui met l'accent sur une collaboration plus étroite, sur la création de lignes directrices visant à renforcer la reddition de compte, et sur l'accélération de la transformation là où c'est nécessaire.



Signature récente de trois importants contrats pluriannuels : En juillet 2021, InfoTech a signé trois importants contrats pluriannuels avec des entreprises multinationales. Le premier, conclu avec une entreprise chef de file dans la gestion de l'énergie, est un renouvellement pluriannuel étendant les services contractuels afin qu'ils comprennent la nouvelle suite de modules [email protected] MC de Wellness Checkpoint. Le deuxième contrat est un renouvellement pluriannuel qui élargit les services aux bureaux mondiaux de son client principal et renforce les ressources multilingues de la plateforme Wellness Checkpoint, un facteur de différenciation attrayant pour les entreprises multinationales. Le troisième est un contrat-cadre pluriannuel de logiciel-service (MSaaS) conclu avec un nouveau client, un important fournisseur mondial de services d'information pour entreprises.





Le 29 juin 2021, Carebook a annoncé qu'elle avait conclu une convention d'achat d'actions en vue de l'acquisition de CoreHealth. Le 6 août 2021, l'acquisition a été réalisée. La plateforme de pointe de CoreHealth supporte la mise en œuvre des programmes de santé et de mieux-être de sociétés spécialisées dans le mieux-être en entreprise, de grands assureurs, de sociétés de conseil en ressources humaines, de fournisseurs de programmes d'aide aux employés, de systèmes de santé, de fournisseurs de services de gestion de la santé de la population, de courtiers en régimes d'avantages sociaux collectifs, de fournisseurs de services d'encadrement en santé et de grands employeurs. Carebook a accepté de payer un prix d'acquisition de base de 9 millions $, selon la méthode de comptabilité de trésorerie, sans facteur d'endettement, sous réserve des rajustements habituels après la clôture.



Établie à Kelowna , en Colombie-Britannique, CoreHealth propose depuis plus de 15 ans sa plateforme tout-en-un qui regroupe en un seul endroit le programme de mieux-être d'une entreprise. Sa technologie de pointe souple, configurable et évolutive, est très attrayante en raison de sa capacité à susciter l'intérêt des participants. Les fournisseurs de services de santé et de mieux-être utilisent la plateforme de CoreHealth pour proposer leurs programmes aux utilisateurs.



Cette acquisition immédiatement relutive offre à Carebook de nombreux avantages, dont les suivants :

La propriété d'une technologie importante du point de vue stratégique



Une clientèle de premier plan comprenant plus de deux millions de détenteurs de licences dans le monde entier





Technologie de mesure Carebook maSanté : En réaction à l'évolution de la pandémie de COVID-19, Carebook a développé une application efficace, conviviale et accessible pour téléphone intelligent appelée Carebook maSanté. Elle utilise une technologie de pointe (photopléthysmographie à distance) pour mesurer la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène, en plus de vérifier les symptômes. Carebook travaille actuellement sur d'autres utilisations de sa technologie de mesure pouvant être commercialisées en dehors du contexte de la COVID-19. Il s'agira notamment de créer un prototype et de valider les cas d'utilisation pour le secteur de la pharmacie, en offrant aux pharmaciens la possibilité de mesurer les signes vitaux des patients, comme la pression artérielle, la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène, afin d'optimiser les médicaments contre l'hypertension et d'autres maladies chroniques.





Le 5 août 2021, la société a réalisé un placement privé avec courtier (le « placement ») d'unités de la société (les « unités »). Un total de 11 280 000 unités ont été vendues au prix de 1,00 $, pour un produit brut total de 11 280 000 $ pour la société. Chaque unité consistait en une action ordinaire du capital de la société (chacune, une « action ordinaire ») et un demi-bon de souscription d'action ordinaire de la société (chaque bon entier, un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription permet à son porteur d'acquérir une action ordinaire à 1,47 $ pendant une période de 24 mois à compter de l'émission. Le produit net du placement a été utilisé pour réaliser l'acquisition de CoreHealth par Carebook, ainsi que pour rembourser partiellement la dette. Le reste du produit sera affecté aux fins générales de l'entreprise et au fonds de roulement.

________________________ 1. Source : Cutler, RL., F. Fernandez-Llimos, M. Frommer et coll., 2015 2. Source : Grand View Research, Corporate Wellness Market Size, février 2020

Sélection de faits saillants financiers audités :

Veuillez consulter SEDAR (www.sedar.com) pour obtenir des exemplaires complets des états financiers consolidés et du rapport de gestion de Carebook pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2021. Tous les chiffres ci-dessous sont en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d'actions et les montants par action.

Les produits pour le trimestre clos le 30 juin 2021 se sont élevés à 1 139 $, contre 857 $ pour le trimestre clos le 30 juin 2020, soit une hausse de 281 $ ou de 32,7 %, attribuable à l'acquisition d'InfoTech. En 2020, le total des produits de Carebook a été presque entièrement tiré du secteur de la pharmacie, mais l'acquisition d'InfoTech au deuxième trimestre de 2021 a entraîné les premiers produits de la société provenant du secteur des employeurs.

La perte globale totale s'est élevée à 2 425 $ pour le trimestre clos le 30 juin 2021, contre une perte de 2 910 $ pour le trimestre clos le 30 juin 2020, soit une amélioration de 484 $. Au cours du deuxième trimestre de 2020, la société a comptabilisé 2 113 $ de rémunération à base d'actions. Cette perte a été partiellement compensée par une subvention de 415 $ au cours de la même période, mais elle a contribué à la perte nette élevée pour la période. Au deuxième trimestre de 2021, Carebook a ajouté les coûts d'InfoTech, et des opérations exceptionnelles liées aux fusions et acquisitions et au financement ont été effectuées, mais ces dépenses ont été légèrement compensées par les produits générés au cours de la période.

Conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre de 2021 :

À propos de Carebook Technologies

Nous sommes axés sur la science. Nos solutions sont accessibles. Nous aidons les gens à prendre leur santé en main.

Avec la gamme de solutions numériques efficaces, très attrayantes et centrées sur le client de Carebook, les pharmacies, les employeurs et les assureurs offrent à leurs clients, à leurs employés et à leurs assurés la possibilité de prendre leur santé en main, à chaque étape. Carebook crée un nouveau modèle de soins de santé et sert actuellement plus de 3,5 millions de détenteurs de licence dans le monde. Établie à Montréal et dirigée par une équipe et un conseil d'administration ayant une vaste expérience des affaires et de l'industrie des soins de santé mondiales, Carebook est axée sur la science et la technologie, sa philosophie donne la priorité aux personnes et son objectif est de favoriser une approche de santé accessible et connectée pour tous. Le 6 avril 2021, Carebook a conclu l'acquisition d'InfoTech Inc., faisant affaire sous le nom de Wellness Checkpoint®. InfoTech est un chef de file mondial reconnu dans la gestion des risques liés à la santé et à la productivité. La plateforme logicielle exclusive d'InfoTech, Wellness Checkpoint, sa propriété intellectuelle et ses indicateurs sont soutenus par des analyses avancées et mettent l'accent sur la santé physique, la santé mentale et le mieux-être des employés, ainsi que sur l'effet de ceux-ci sur le travail et l'efficacité de l'entreprise. Le 6 août 2021, Carebook a réalisé l'acquisition de CoreHealth. La plateforme de premier plan de CoreHealth supporte la mise en œuvre des programmes de santé et de mieux-être de sociétés spécialisées dans le mieux-être en entreprise, de grands assureurs, de sociétés de conseil en ressources humaines, de fournisseurs de programmes d'aide aux employés, de systèmes de santé, de fournisseurs de services de gestion de la santé de la population, de courtiers en régimes d'avantages sociaux collectifs, de fournisseurs de services d'encadrement en santé et de grands employeurs. Les actions de Carebook sont négociées à la TSXV sous le symbole « CRBK », et les actions de la société se négocient également sur les marchés hors cote sous le symbole CRBKF, ainsi qu'à la Bourse de Francfort sous le symbole PMM1.

www.carebook.com

Avis concernant les énoncés prospectifs :

Ce communiqué comprend des énoncés prospectifs, au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, concernant Carebook, ses filiales et leurs activités, notamment en ce qui concerne les synergies potentielles issues des acquisitions d'InfoTech et de CoreHealth, les perspectives de croissance de Carebook et de ses filiales, ainsi que leurs produits et leurs technologies. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs se reconnaissent par l'utilisation de termes comme « planifie », « est prévu », « s'attend à », « planifié », « a l'intention de », « envisage », « anticipe », « croit », « propose » ou des variantes de ces termes ou de ces expressions (y compris des variantes négatives), ou indiquent que certaines mesures et certains événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « pourront » être prises, se produire ou se matérialiser. Ces énoncés se fondent sur les attentes actuelles de la direction de Carebook; ils sont basés sur des hypothèses et soumis à des risques et des incertitudes. Bien que la direction de Carebook estime que les hypothèses qui sous-tendent ces énoncés sont raisonnables, elles peuvent s'avérer incorrectes. Les situations et les événements prospectifs dont il est question dans le présent communiqué peuvent ne pas se produire à certaines dates précisées ou ne pas se produire du tout, et peuvent différer sensiblement en raison de facteurs de risque connus et inconnus et d'incertitudes concernant la société, y compris de facteurs économiques, de la capacité de la direction à gérer et à diriger les activités de Carebook, de la capacité de la direction à intégrer avec succès les acquisitions réalisées de la société et à réaliser les synergies issues de ces acquisitions, de la capacité de la direction à mener à bien les études sur les produits, des marchés des actions en général et des risques associés à la croissance et à la concurrence, ainsi que des facteurs de risque indiqués dans le rapport de gestion de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 et décrits à la rubrique 21 - Risk Factors dans la demande d'inscription de la société datée du 28 septembre 2020; ces documents peuvent être consultés sur SEDAR sous le profil de la société, à l'adresse www.sedar.com. Bien que Carebook ait tenté de déterminer les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont décrits par les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui étaient prévus, estimés ou attendus. En conséquence, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance indue aux renseignements et aux énoncés prospectifs. Aucun énoncé prospectif ne peut être garanti. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, les énoncés prospectifs sont valables uniquement à la date de leur diffusion, et Carebook ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncé prospectif afin de tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison. En outre, la situation actuelle et l'évolution future de la pandémie de COVID-19 pourraient faire en sorte que certaines des hypothèses et certains des renseignements du présent communiqué, ou les faits sur lesquels ces hypothèses sont fondées, diffèrent sensiblement des attentes précédentes, notamment en ce qui concerne la demande pour nos produits, la chaîne d'approvisionnement et la disponibilité des matériaux, la mobilité et l'expédition des matériaux ou des produits, l'accès au capital d'emprunt et au capital de risque, et d'autres facteurs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

