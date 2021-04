La société est positionnée pour la croissance en 2021

Lancement réussi et exploitation de l'application « Be Well » pour la chaîne de pharmacies Rexall au Canada

Conclusion d'une prise de contrôle inversée et obtention d'un financement par placement privé pour un total de 21 millions $ le 1 er octobre 2020

Inscription du titre à la TSXV le 6 octobre 2020 sous le symbole « CRBK »

Élargissement de l'équipe de direction grâce à des nominations clés pour les marchés américain et international

Début de la mise en œuvre d'une stratégie disciplinée de fusions et acquisitions parallèlement à la croissance interne - annonce de deux lettres d'intention en novembre - conclusion de l'acquisition d'InfoTech le 6 avril 2021, ce qui permet à la société d'entrer dans le nouveau secteur des employeurs

MONTRÉAL, le 22 avril 2021 /CNW Telbec/ - Carebook Technologies Inc. (« Carebook » ou la « société ») (TSXV: CRBK), (OTCPK: CRBKF), (XETRA: PMM1), un chef de file canadien dans le domaine de la santé numérique offrant des solutions novatrices de santé numérique et de soins virtuels aux pharmacies, aux employeurs et aux assureurs, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour son exercice clos le 31 décembre 2020.

« L'année 2020 a véritablement été charnière pour notre société à de nombreux niveaux, a commenté Pascale Audette, directrice générale de Carebook. Au cours du premier semestre, nous avons lancé avec succès notre application « Be Well » avec la chaîne de pharmacies Rexall. Il s'agit d'une réalisation majeure qui fait suite aux deux années de développement suivant la signature de notre premier contrat important avec McKesson en 2018. La réaction à l'application et son adoption ont dépassé toutes les attentes. Au cours du second semestre de l'année, la société a achevé sa prise de contrôle inversée et est devenue une société publique cotée à la TSXV. Cette inscription a été suivie par l'annonce de deux lettres d'intention très importantes pour l'acquisition d'InfoTech et de Novus Santé. L'acquisition d'InfoTech a été conclue le 6 avril 2021, et nous travaillons déjà en étroite collaboration avec l'équipe d'InfoTech pour tirer parti des importantes synergies entre nos deux sociétés. InfoTech est un trésor caché dans le secteur des soins de santé numériques, et notre objectif est de tirer parti de ses 25 années de succès auprès de certaines des plus grandes entreprises du monde. Nous continuons à exercer la diligence requise liée à la transaction pour Novus Santé. »

Pascale Audette poursuit : « Nous avons soigneusement bâti et positionné Carebook afin de profiter d'importantes possibilités de croissance à l'échelle mondiale. Nous continuerons de nous concentrer sur la création de valeur pour nos actionnaires en développant davantage notre plateforme de santé efficace et en créant des solutions numériques très attrayantes et centrées sur le client pour les pharmacies, les employeurs, les assureurs et les particuliers. »

Points saillants :

Lancement de l'appli pour les pharmacies

Le 1er mai 2020, Carebook a lancé l'appli « Be Well » pour la chaîne de pharmacies Rexall au Canada , compatible avec les appareils iOS et Android et les navigateurs Web. Le lancement a connu un succès retentissant; Rexall a souligné publiquement la réalisation de Carebook et vanté les gains qu'elle a pu réaliser sur le marché. Les utilisateurs ont réagi positivement à la plateforme. En avril 2021, les évaluations sur l'App Store (utilisateurs iOS) étaient de 4,5 étoiles sur 5, et celles sur Google Play Store (utilisateurs Android), de 4,6 étoiles sur 5. L'appli Be Well a également obtenu un indice de recommandation client de 76 %, ce qui est bien supérieur à la moyenne du secteur.

Opération de prise de contrôle inversée

Le 1er octobre 2020, la société a réalisé une opération de prise de contrôle inversée (« PCI ») qui a entraîné notamment (i) la PCI de la société par les anciens porteurs de titres de Carebook Technologies (2020) Inc., (ii) le changement de nom de la société pour « Carebook Technologies Inc. » et (iii) l'inscription des actions ordinaires de Carebook à la Bourse de croissance TSX (la « TSXV »). Les actions ordinaires de la société ont commencé à se négocier à l'ouverture du marché le 6 octobre 2020 sous le symbole « CRBK ».

Carebook maSanté

En réaction à l'évolution de la pandémie de COVID-19, Carebook a développé une application efficace, conviviale et accessible pour téléphone intelligent appelée Carebook maSanté. Elle utilise une technologie de pointe (photopléthysmographie à distance) pour mesurer la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène, en plus de vérifier les symptômes. L'appli devrait aider les entreprises à mettre en œuvre leur stratégie de retour au travail alors que la pandémie mondiale de COVID-19 continue d'évoluer, ainsi qu'à gérer de façon continue la santé et le mieux-être de leur personnel. Carebook cherche à obtenir une accréditation pour un instrument médical de classe II au Canada , aux États-Unis et dans d'autres marchés. Des études sur maSanté, qui seront menées en collaboration avec l'Hôpital général juif de Montréal, au Québec, le Conseil national de recherches du Canada et HITLAB (Human Interface Technology Lab, ou laboratoire de technologie d'interface humaine, à la Columbia Business School ), ont été conçues pour répondre aux exigences des organismes de réglementation. Elles devraient commencer pendant le deuxième trimestre de 2021. Carebook ne prétend pas, de manière expresse ou implicite, que l'appli maSanté au travail a la capacité de détecter efficacement la COVID-19 à l'heure actuelle.

Élargissement de l'équipe de direction :

Carebook a ajouté deux cadres supérieurs chargés des ventes au cours du quatrième trimestre de 2020 :

Limor Elbaz a été embauchée en tant que directrice générale pour les États-Unis, et elle a été promue au poste de chef des revenus en février 2021.

Howard Fried a été embauché en tant que nouveau vice-président, Ventes, et il dirige maintenant les efforts de promotion des ventes de Carebook dans le secteur de la pharmacie.

a été embauché en tant que nouveau vice-président, Ventes, et il dirige maintenant les efforts de promotion des ventes de Carebook dans le secteur de la pharmacie. En février 2021, le vice-président, Produits de Carebook, Mathieu Lampron , a été promu au poste de chef des produits.

Stratégie disciplinée de fusions et acquisitions parallèlement à la croissance interne

Acquisition d'InfoTech Inc. (secteur des employeurs) : Le 11 novembre 2020, Carebook a annoncé qu'elle avait signé une lettre d'intention visant l'acquisition d'une entreprise chef de file dans le secteur du logiciel-service (SaaS) interentreprises. Le 6 avril 2021, Carebook a annoncé la clôture de son acquisition d'InfoTech Inc., faisant affaire sous le nom de Wellness Checkpoint ® (« InfoTech »). Cette transaction marque l'entrée de Carebook sur le marché des employeurs de 37 milliards $ 1 . InfoTech est un chef de file mondial reconnu dans la gestion des risques liés à la santé et à la productivité. La plateforme logicielle exclusive d'InfoTech, Wellness Checkpoint, sa propriété intellectuelle et ses indicateurs sont soutenus par des analyses avancées et mettent l'accent sur la santé physique, la santé mentale et le mieux-être des employés, ainsi que sur l'effet de ceux-ci sur le travail et l'efficacité de l'entreprise. Elle compte des clients directs, généralement des sociétés multinationales dont plusieurs figurent au palmarès Fortune 500, ainsi que des partenaires et revendeurs qui intègrent le produit à leurs offres aux entreprises et aux consommateurs. L'importante clientèle internationale d'InfoTech contribuera à la croissance de l'empreinte mondiale de Carebook. Le prix d'acquisition total est de 14 millions $ CA selon la méthode de comptabilité de trésorerie, sans facteur d'endettement, consistant en une combinaison de 9 millions $ CA en espèces et de 5 millions $ CA en actions ordinaires de Carebook, à un prix de 1,21 $ CA par action.

_____________________ 1 Source : Grand View Research, Corporate Wellness Market Size, février 2020

Clôture de facilités de crédit de 11 M$ CA

Le 6 avril 2021, Carebook a annoncé la clôture d'un financement de 11 millions $ CA (le « financement ») auprès d'une grande banque canadienne de l'annexe 1 et de l'une de ses sociétés affiliées :

») auprès d'une grande banque canadienne de l'annexe 1 et de l'une de ses sociétés affiliées : Une facilité à terme renouvelable de 7 millions $ CA



Une facilité d'emprunt à terme non renouvelable de 4 millions $ CA

En plus de financer l'acquisition d'InfoTech, Carebook prévoit d'utiliser le produit du financement pour financer ses besoins en fonds de roulement, et pour les fins commerciales générales de la société.

Carebook est inscrite à la liste des meilleurs employeurs

Meilleurs employeurs de Montréal pour 2020 et 2021 - Pour la deuxième année consécutive, Carebook été reconnue comme l'un des meilleurs employeurs de Montréal par Mediacorp Canada Inc., qui organise le concours annuel des 100 meilleurs employeurs du Canada . Cette désignation spéciale reconnaît les employeurs du Grand Montréal qui offrent les lieux de travail les plus exceptionnels dans leurs industries.

Pour la deuxième année consécutive, Carebook été reconnue comme l'un des meilleurs employeurs de Montréal par Mediacorp Canada Inc., qui organise le concours annuel des 100 meilleurs employeurs du . Cette désignation spéciale reconnaît les employeurs du Grand Montréal qui offrent les lieux de travail les plus exceptionnels dans leurs industries. Meilleures PME au Canada pour 2020 et 2021 - Carebook a été une fois de plus reconnue comme l'un des meilleurs employeurs parmi les PME du Canada par Mediacorp Canada Inc. Ce concours reconnaît les PME qui offrent les meilleurs lieux de travail au pays et des politiques avant-gardistes en matière de ressources humaines.

Sélection de faits saillants financiers audités :

Veuillez consulter SEDAR ( www.sedar.com ) pour obtenir des exemplaires complets des états financiers annuels consolidés audités, et du rapport de gestion de Carebook pour l'exercice clos le 31 décembre 2020. Tous les chiffres ci-dessous sont en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d'actions et les montants par action.

Les produits pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 se sont élevés à 3 530 $, contre 4 286 $ pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, soit une diminution de 756 $ ou 17,6 %. Pour ces périodes, le total des produits de Carebook a été presque entièrement tiré du secteur de la pharmacie. La diminution des produits est attribuable à une modification prévue de l'engagement en matière Planification de produits en mars 2020 liée au développement de l'application Be Well en prévision de son lancement. En outre, le développement d'une solution Web au cours des neuf premiers mois de 2019 ne s'est pas reproduit en 2020.

La perte globale totale était de 10 893 $ pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, contre une perte de 3 114 $ pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, soit une perte supplémentaire de 7 779 $, ou 249,8 %. Au cours du dernier semestre de 2020, la société a engagé des dépenses importantes liées à sa PCI. L'augmentation des dépenses est principalement due aux coûts liés à l'acquisition inversée de la société par Carebook Technologies (2020) Inc., aux coûts de transaction associés à la PCI et aux services professionnels. La rémunération à base d'actions comptabilisée aux deuxième et quatrième trimestres de 2020 a également contribué à la perte supplémentaire d'un exercice à l'autre. Les autres dépenses qui ont contribué à l'augmentation des pertes nettes et globales sont attribuables à la main-d'œuvre et aux avantages sociaux, la société ayant augmenté ses effectifs dans le but de se préparer à la croissance des produits au cours d'exercices futurs. Le profit sur le dérivé incorporé a partiellement compensé l'augmentation de la perte globale.

Conférence téléphonique sur les résultats de fin d'exercice 2020 :

À propos de Carebook Technologies

Nous sommes axés sur la science. Nos solutions sont accessibles. Nous aidons les gens à prendre leur santé en main.

À l'aide de sa plateforme de santé efficace, Carebook crée des solutions numériques très attrayantes et centrées sur le client pour les pharmacies, les assureurs, les particuliers et les employeurs. Établie à Montréal et dirigée par une équipe et un conseil d'administration ayant une vaste expérience des affaires et de l'industrie des soins de santé mondiales, Carebook est axée sur la science et la technologie, sa philosophie donne la priorité aux personnes et son objectif est de favoriser une approche de santé accessible et connectée pour tous. Le 6 octobre 2020, les actions de Carebook ont été inscrites à la TSXV sous le symbole « CRBK », et les actions de la société se négocient également sur les marchés hors cote sous le symbole CRBKF, ainsi qu'à la Bourse de Francfort sous le symbole PMM1.

www.carebook.com

Avis concernant les énoncés prospectifs :

Ce communiqué comprend des énoncés prospectifs, au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, concernant Carebook, ses filiales et leurs activités, notamment en ce qui concerne les synergies potentielles issues de l'acquisition d'InfoTech, les perspectives de croissance de Carebook et de ses filiales, les produits et les technologies de Carebook, le début des études, l'utilisation prévue du produit du financement et l'acquisition possible de Novus Santé. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs se reconnaissent par l'utilisation de termes comme « planifie », « est prévu », « s'attend à », « planifié », « a l'intention de », « envisage », « anticipe », « croit », « propose » ou des variantes de ces termes ou de ces expressions (y compris des variantes négatives), ou indiquent que certaines mesures et certains événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « pourront » être prises, se produire ou se matérialiser. Ces énoncés se fondent sur les attentes actuelles de la direction de Carebook; ils sont basés sur des hypothèses et soumis à des risques et des incertitudes. Bien que la direction de Carebook estime que les hypothèses qui sous-tendent ces énoncés sont raisonnables, elles peuvent s'avérer incorrectes. Les situations et les événements prospectifs dont il est question dans le présent communiqué peuvent ne pas se produire à certaines dates précisées ou ne pas se produire du tout, et peuvent différer sensiblement en raison de facteurs de risque connus et inconnus et d'incertitudes concernant la société, y compris les risques liés à l'échec de l'obtention des approbations réglementaires, de facteurs économiques, de la capacité de la direction à gérer et à diriger les activités de Carebook, de la capacité de la direction à intégrer avec succès les acquisitions envisagées et réalisées de la société et à réaliser les synergies issues de ces acquisitions, de la capacité de la direction à mener à bien les études sur les produits, des marchés des actions en général et des risques associés à la croissance et à la concurrence. Bien que Carebook ait tenté de déterminer les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont décrits par les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui étaient prévus, estimés ou attendus. En conséquence, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance indue aux renseignements et aux énoncés prospectifs. Aucun énoncé prospectif ne peut être garanti. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, les énoncés prospectifs sont valables uniquement à la date de leur diffusion, et Carebook ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncé prospectif afin de tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison. En outre, la situation actuelle et l'évolution future de la pandémie de COVID-19 pourraient faire en sorte que certaines des hypothèses et certains des renseignements du présent communiqué, ou les faits sur lesquels ces hypothèses sont fondées, diffèrent sensiblement des attentes précédentes, notamment en ce qui concerne la demande pour nos produits, la chaîne d'approvisionnement et la disponibilité des matériaux, la mobilité et l'expédition des matériaux ou des produits, l'accès au capital d'emprunt et au capital de risque, et d'autres facteurs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

