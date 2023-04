Une fin d'exercice vigoureuse ouvre la voie à une année 2023 solide

Les revenus pour l'exercice sont en hausse de 61 % à 9,2 millions $ en 2022 contre 5,7 millions $ en 2021.

Plusieurs mises en œuvre chez d'importants clients au cours du dernier trimestre ont contribué à augmenter les revenus annuels de 2022, préparant le terrain pour une année 2023 solide.

Grâce à la croissance importante des revenus et aux mesures de réduction des coûts mises en œuvre tout au long de l'année, la perte d'exploitation a été réduite de 40 %, ou 4,2 millions $, par rapport à 2021.

La perte nette pour 2022 a également diminué de 8 % d'un exercice à l'autre, malgré une dépréciation hors trésorerie du fonds commercial et des actifs incorporels, pour un total de 12,5 millions $.

CoreHealth, filiale entièrement détenue par Carebook, a obtenu plus de 8 millions $ de nouveaux contrats au cours de l'année 2022, tandis que la société a également reçu une commande supplémentaire de 1,5 million $ dans le cadre de son entente sur une solution pharmaceutique avec son partenaire fondamental dans ce secteur.

Au cours de l'année, la société a réussi à lever 8 millions $ en capitaux propres et en dette convertible, à modifier et à prolonger ses facilités de crédit, et à réduire ses dettes à court terme de plus de 3,8 millions $, ce qui lui permettra d'atteindre ses objectifs.

Des contrats supplémentaires d'une valeur de 4,4 millions $ ont été signés après la fin de l'exercice.

MONTREAL, le 27 avril 2023 /CNW/ - Carebook Technologies Inc. (« Carebook » ou la « société ») (TSXV: CRBK) (OTCPK: CRBKF) (XETRA: PMM1), un chef de file canadien qui fournit des solutions novatrices en matière de santé numérique, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

« Nous avons franchi plusieurs étapes importantes au cours de l'année 2022, a déclaré Michael Peters, directeur général de Carebook. Nous avons obtenu et mis en œuvre plusieurs comptes clés, élargissant notre empreinte dans le secteur des employeurs, et avons considérablement augmenté la portée de notre énoncé des travaux auprès de notre principal client pharmaceutique, jetant les bases d'une année 2023 solide. Nous avons réussi à mettre en œuvre notre stratégie de réduction des coûts annoncée à la fin de l'exercice 2021 et à trouver de nouveaux gains d'efficacité dans notre structure de coûts au cours de l'année, augmentant ainsi nos marges et nos flux de trésorerie d'exploitation. La gestion efficace de nos dépenses, combinée à une croissance continue de nos revenus, nous met sur la bonne voie pour atteindre la rentabilité. De plus, nous avons levé d'importants capitaux à long terme au cours de l'année, sous forme de capitaux propres et de dettes convertibles, ce qui nous a permis de réduire considérablement nos dettes à court terme, de renforcer notre bilan et d'améliorer notre capacité à mettre en œuvre nos stratégies de croissance au cours de l'exercice 2023 ».

Faits saillants de l'exercice 2022

Revenus

Les revenus pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 se sont élevés à 9,2 millions $, contre 5,7 millions $ pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, soit une hausse de 61 %, principalement attribuable aux acquisitions d'InfoTech et de CoreHealth. Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, 70 % des revenus ont été générés par le secteur des employeurs, contre 52 % en 2021. Les revenus récurrents provenant du secteur des employeurs devraient continuer à augmenter en 2023, après la mise en œuvre de plusieurs comptes de clients importants au cours du quatrième trimestre de 2022.

Perte d'exploitation et perte globale totale

La perte d'exploitation pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'est élevée à 6,2 millions $, contre 10,3 millions $ pour la même période en 2021, soit une diminution de 40 % ou 4,1 millions $. La diminution des charges d'exploitation est attribuable à la réduction des frais généraux, d'administration, de vente et de marketing, et est partiellement contrebalancée par l'augmentation des coûts de recherche et de développement. Bien que les acquisitions aient généré des frais d'exploitation supplémentaires en raison de l'augmentation des effectifs, ces coûts ont été généralement compensés par la hausse des revenus générés par ces mêmes acquisitions, et celles-ci ont également éliminé certains coûts.

La perte globale totale était de 17,8 millions $ pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, contre une perte de 19,2 millions $ pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, soit une diminution de 8 %. La variation est principalement due à la baisse de la perte d'exploitation et à la diminution des coûts des opérations exceptionnelles et des coûts liés aux fusions et acquisitions, ainsi qu'aux changements liés à la juste valeur des bons de souscription, qui ont été partiellement contrebalancés par la hausse des charges financières et une importante dépréciation du fonds commercial et des actifs incorporels en 2022.

8 millions $ en nouveaux contrats enregistrés

Au cours de l'exercice, Corehealth, une filiale entièrement détenue par Carebook, a enregistré plus de 8 millions $ en nouveaux contrats, pour des durées allant d'un à cinq ans, ce qui comprend un contrat avec un chef de file mondial des régimes d'avantages sociaux établi aux États-Unis offrant des services à plus d'un million de participants, et un accord contraignant avec Metro Inc. (TSX : MRU), un chef de file de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario.

Ces contrats, conclus auprès d'une clientèle diversifiée aux États-Unis et au Canada, confirment le succès de la stratégie de Carebook et l'attention accordée au secteur des employeurs, qui connaît une croissance rapide.

Extension de l'énoncé des travaux pour un client important du secteur de la pharmacie

Le 13 juillet 2022, Carebook a annoncé une nouvelle commande importante dans le cadre de son entente sur une solution pharmaceutique conclue avec son principal client du secteur. L'énoncé des travaux supplémentaire, qui étend la portée de l'entente, représentait une valeur supplémentaire de 1,5 million $ sur une période d'un an. Après la fin de l'exercice, le 21 avril 2023, Carebook a encore élargi l'étendue des travaux dans le cadre de sa solution de pharmacie pour le même client, à hauteur de 1,6 million $ supplémentaire sur une période d'un an.

Mesures de réduction des coûts et sous-location du siège social de Montréal

En novembre 2021, nous avons mis en œuvre des mesures importantes pour mieux harmoniser notre structure de coûts afin de refléter le changement stratégique de la société vers le secteur des employeurs, et pour tirer pleinement parti des synergies offertes par la réalisation de deux acquisitions considérables. Ces efforts se sont traduits par une réduction des dépenses annuelles au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Au cours de l'exercice, la société a mis en œuvre des mesures supplémentaires de réduction des coûts qui ont permis de réaliser des économies supplémentaires. Le 10 novembre 2022, la société a conclu un accord de sous-location de l'ensemble de ses locaux de Montréal à compter du 1er mai 2023 jusqu'à la fin du bail, le 31 juillet 2028. Ces initiatives, combinées à la forte croissance des revenus que connaît la société, confirment la trajectoire de la société vers la rentabilité.

Financement supplémentaire après la fin de l'exercice

Le 8 mars 2023, la société a annoncé la conclusion d'un placement privé sans intermédiaire avec UIL Limited, son principal actionnaire, pour un montant de 1,25 million $. Le placement privé a donné lieu à l'émission de 12 500 000 actions ordinaires au prix de 0,10 $ l'unité et de 187 500 bons de souscription d'actions ordinaires, chaque bon de souscription entier permettant au détenteur d'acquérir une action ordinaire au prix de 0,15 $ au plus tard le 8 mars 2025.

Domenic Pilla, vétéran du secteur des soins de santé, se joint au conseil d'administration de Carebook

Le 28 mars 2023, la société a annoncé que Domenic Pilla, vétéran du secteur des soins de santé, s'était joint à son conseil d'administration. De 2016 à 2020, M. Pilla a agi à titre de chef de la direction de McKesson Canada (une filiale à part entière de McKesson Corporation). Il a également été chef de la direction de Shoppers Drug Mart Corporation de 2011 à 2015.

Augmentation importante de la valeur d'un contrat conclu avec un client européen

Après la fin de l'exercice, le 31 mars 2023, CoreHealth a signé une prolongation importante d'un contrat déjà conclu avec un grand client européen, ce qui représente une augmentation de la valeur du contrat de 2,8 millions $ sur la durée prolongée de 3,5 ans.

Dépréciation du fonds commercial

L'environnement macroéconomique incertain et la hausse constante des taux d'intérêt ont exercé une pression sur les évaluations des entreprises de notre secteur ayant des profils d'exploitation similaires au nôtre. En outre, le cours de l'action de la société a connu une baisse importante depuis le 31 décembre 2021; d'autres entreprises de notre secteur ont également connu une telle baisse au cours de l'exercice 2022. Dans ces conditions, et compte tenu du fait que les résultats financiers d'Infotech n'ont pas été à la hauteur des estimations antérieures, une dépréciation hors trésorerie du fonds commercial et des actifs incorporels a été enregistrée, pour un montant de 12,5 millions $.

Renseignements sur la conférence téléphonique

Une conférence téléphonique aura lieu le 27 avril 2023 à 8 h 30 (heure de l'Est) afin de discuter des résultats financiers de fin d'exercice de Carebook. Les participants peuvent se joindre à la conférence téléphonique de la société en utilisant le numéro de téléphone approprié ou par webdiffusion. Pour ceux qui ne peuvent pas participer, un enregistrement sera accessible une heure après l'événement au 416-764-8677 ou au 1-888-390-0541, à l'aide du code 837231.

Les états financiers consolidés audités de Carebook et les notes afférentes, ainsi que le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, sont accessibles sur le site Web de la société à l'adresse suivante : www.carebook.com , ainsi que sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com .

À propos de Carebook Technologies

La plateforme de santé numérique de Carebook permet à ses clients et à plus de 3,5 millions de membres de prendre leur santé en main. Au cours de l'année 2021, la société a conclu les acquisitions d'InfoTech Inc. (« InfoTech »), un chef de file mondial de la gestion des risques liés à la santé et à la productivité, et de CoreHealth Technologies Inc. (« CoreHealth »), propriétaire d'une plateforme de mieux-être de premier plan. En se combinant, ces entreprises créent une plateforme de santé numérique complète, offrant des outils d'évaluation ainsi qu'une technologie qui permet de fournir des solutions complémentaires. Les actions de Carebook sont négociées à la TSXV sous le symbole « CRBK », sur les marchés hors cote sous le symbole « CRBKF », et sur le marché ouvert de la Bourse de Francfort sous le symbole « PMM1 ».

www.carebook.com

Pour en savoir plus :

Relations avec les investisseurs de Carebook :

Olivier Giner, chef des finances

Courriel : [email protected]

Téléphone : 450-977-0709

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Avis concernant les énoncés prospectifs :

Ce communiqué comprend des énoncés prospectifs concernant Carebook, ses filiales et leurs activités, au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs se reconnaissent par l'utilisation de termes comme « planifie », « est prévu », « s'attend à », « planifié », « a l'intention de », « envisage », « anticipe », « croit », « propose » ou des variantes de ces termes ou de ces expressions (y compris des variantes négatives), ou indiquent que certaines mesures et certains événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « pourront » être prises, se produire ou se matérialiser. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent des énoncés relatifs aux contrats générateurs de revenus, à la stratégie de croissance de la société, à la valeur globale des contrats récemment signés, au chemin vers la rentabilité de la société et aux bénéfices prévus des acquisitions réalisées et intégrées. Ces énoncés se fondent sur les attentes actuelles de la direction de Carebook; ils sont basés sur des hypothèses et soumis à des risques et des incertitudes. Bien que la direction de Carebook estime que les hypothèses qui sous-tendent ces énoncés sont raisonnables, elles peuvent s'avérer incorrectes; il est donc préférable de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les opinions actuelles de la société concernant des événements futurs en fonction des renseignements actuellement accessibles, et sont par nature soumis à des risques et à des incertitudes. Les situations et les événements prospectifs dont il est question dans le présent communiqué peuvent ne pas se produire à certaines dates précisées ou ne pas se produire du tout, et peuvent différer sensiblement en raison de facteurs de risque connus et inconnus et d'incertitudes concernant la société, y compris de facteurs économiques, de la capacité de la direction à gérer et à diriger les activités de Carebook, de la capacité de la direction à intégrer avec succès les acquisitions réalisées de la société et à réaliser les synergies issues de ces acquisitions, de la capacité de la direction à mener à bien les études sur les produits, des marchés des actions en général et des risques associés à la croissance et à la concurrence, de la capacité de la direction à atteindre les objectifs de la rentabilité pour la société ainsi que des facteurs de risque indiqués dans le rapport de gestion de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, qui peut être consulté sur SEDAR sous le profil de la société, à l'adresse www.sedar.com. Bien que Carebook ait tenté de déterminer les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont décrits par les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui étaient prévus, estimés ou attendus. En conséquence, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance indue aux renseignements et aux énoncés prospectifs. Aucun énoncé prospectif ne peut être garanti. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, les énoncés prospectifs sont valables uniquement à la date de leur diffusion, et Carebook ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncé prospectif afin de tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison.

SOURCE Carebook Technologies Inc.