CARBONCO et Genesis Fertilizers Limited Partnership (« Genesis Fertilizers ») concluent un accord définitif pour l'intégration de la technologie de pointe de captage du carbone de CARBONCO

La technologie de CARBONCO fournira une solution de captage et de compression/déshydratation du carbone post-combustion pour le projet de CSC de Genesis Fertilizers

SÉOUL, Corée du Sud, le 3 déc. 2024 /CNW/ - CARBONCO Pte. Ltd., un important fournisseur de solutions technologiques de décarbonisation, a officiellement conclu un accord de licence en tant que concédant de la technologie de captage du carbone avec Genesis Fertilizers, ce qui représente une étape importante le développement de la première installation d'engrais azoté à faible émission de carbone proposée au Canada. Ce projet à la fine pointe de la technologie assurera un approvisionnement fiable et stable d'engrais propres pour les partenaires agricoles de Genesis Fertilizers et l'ensemble de l'industrie agricole nord-américaine.

De gauche à droite : Jason Mann, chef de la direction de Genesis Fertilizers; Tamara Mawhinney, ambassadrice du Canada en Corée; et Sangmin Lee, chef de la direction de CARBONCO, lors de la cérémonie de signature tenue à l’ambassade du Canada en Corée le 20 novembre.

L'installation proposée captera environ 800 000 tonnes de CO 2 par année, éliminant ainsi 95 % des émissions de carbone produites par l'usine. Le CO 2 capté sera acheminé par pipeline sous forme comprimée et déshydratée à un centre de stockage situé à 10 milles de l'installation pour être séquestré de façon permanente. Le complexe de production de Genesis Fertilizers devrait être construit à Belle Plaine, en Saskatchewan, au Canada, et devrait commencer ses activités commerciales d'ici 2029.

La cérémonie de signature de l'accord de licence a eu lieu dans la salle Schofield de l'ambassade du Canada en Corée le 20 novembre 2024 à 14 h (UTC+9). La cérémonie a marqué l'engagement des deux parties à collaborer au développement de l'installation d'azote à empreinte carbone la plus faible au monde, en utilisant une technologie de pointe de captage du carbone à base d'amine. Parmi les participants distingués, mentionnons M. Jason Mann, président et chef de la direction de Genesis Fertilizers, M. Sangmin Lee, chef de la direction de CARBONCO, et leurs équipes respectives. En particulier, la cérémonie a été organisée par l'ambassade du Canada en Corée en compagnie de Mme Tamara Mawhinney, ambassadrice du Canada en Corée, qui a gracieusement rendu l'occasion et prononcé un discours de félicitations pour commémorer l'accord de licence.

M. Sangmin Lee, chef de la direction de CARBONCO, a déclaré : « CARBONCO collabore avec des acteurs mondiaux de premier plan dans le cadre de projets de captage du carbone. Comme toujours, l'équipe de CARBONCO s'engage pleinement à réaliser l'objectif ultime de Genesis Fertilizers. CARBONCO est convaincu que nos efforts renforceront l'installation proposée par Genesis Fertilizers pour une commercialisation en douceur. CARBONCO fera de son mieux pour renforcer ce précieux partenariat. »

M. Jason Mann, chef de la direction de Genesis Fertilizers, a déclaré : « En captant 95 % des émissions de CO 2 , nous prévoyons établir l'une des usines d'ammoniac les plus propres au monde, alimentée par le procédé Haber-Bosch. Notre modèle unique permet aux agriculteurs et aux investisseurs de payer le prix du marché pour l'engrais et de profiter des distributions de partenariat de fin d'année. De plus, les engrais à faible émission de carbone pourraient offrir des prix supérieurs pour des cultures comme le blé et le maïs, conformément aux objectifs ESG des entreprises alimentaires. Cela favorise une chaîne d'approvisionnement agricole durable et rentable. »

À propos de CARBONCO

CARBONCO Pte. Ltd. est un fournisseur total de technologie pour le captage, la compression et la déshydratation du carbone après combustion. CARBONCO a activement élargi ses activités internationales et couvre avec succès un large éventail de services, des services de consultation aux services de licences technologiques en passant par le développement des affaires. CARBONCO a normalisé sa capacité de capter jusqu'à 3 000 tpj de dioxyde de carbone par train dans diverses industries.

À propos de Genesis Fertilizers

Genesis Fertilizers propose de financer, de concevoir et de construire un nouveau système de production et de distribution d'engrais azotés très efficace qui dessert les agriculteurs modernes d'aujourd'hui. Il comprendra une installation de production centrale construite près de matières premières à faible coût desservant un réseau de centres de distribution situés stratégiquement dans l'Ouest canadien. Genesis Fertilizers est une société en commandite privée et ses titres ne sont négociés sur aucune bourse.

Contacts

CARBONCO Pte. Ltd

Sangho Lee

+82-2-369-5812

[email protected]

Genesis Fertilizers

Breanne Baker

(587) 433-8177

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2569774/CARBONCO_License_Agreement.jpg

SOURCE CARBONCO