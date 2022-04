La télécommande vocale du téléviseur M550 est au cœur de cette mise à jour. De n'importe où dans la salle, appuyez simplement sur le bouton pour l'activer, puis dites au téléviseur ce que vous désirez faire... et il le fera pour vous. Qu'il s'agisse d'écouter un événement en direct, de chercher du contenu précis, de changer de plateforme ou plus encore, votre voix a le dernier mot.

En plus d'une fonction de commande vocale de premier ordre qui le rend convivial, le M550 est également doté d'un système d'exploitation intelligent intégré qui vous procure un choix infini en matière de divertissement. Grâce à des applications qui vous qui offrent une multitude de spectacles, de diffusions en direct et de musique, le M550 vous propose une immersion totale d'une profondeur inépuisable.

Pour compléter ce tableau, Toshiba TV ne néglige pas le plaisir esthétique de l'autre côté du panneau. L'un des éléments les plus remarquables du M550 est la conception plein écran sans cadre de Toshiba TV, une touche subtile qui non seulement maximise le plaisir visuel, mais propose aussi des paramètres d'immersion de l'utilisateur qui défient l'entendement.

À l'intérieur du panneau, alimentée par la toute dernière technologie de rétroéclairage à DEL avec zones de gradation locales disposées avec doigté, la fonction de gradation du téléviseur produit des images à l'écran plus réalistes. Associé à un moteur 4K REGZA tout aussi impressionnant qui effectue une analyse spontanée de l'IA - sur des images fixes ou en mouvement, le M550 est capable de créer en temps réel des détails haute fidélité qui contribuent aux scènes époustouflantes à l'écran. Et avec le son Dolby Audio qui alimente la sortie audio du téléviseur, la meilleure sensation sonore ambiophonique sur le marché se trouve au bout de vos doigts.

Élégant en apparence, brillant sur le plan de l'expérience de visionnement, riche en contenu, mais ne nécessitant pas de bar d'entrée, le M550 de Toshiba TV est un grand théâtre, un stade sportif et une salle de concert réunis en un seul appareil.

Pour en savoir plus sur la série M550 ou les plus récents produits de la marque qui offrent les expériences cinématographiques les plus brillantes, suivez Toshiba TV sur les réseaux sociaux : Facebook , Instagram , Twitter , YouTube .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1802395/image_1.jpg

SOURCE Toshiba TV

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Elina, +86-15611630333