Ivey Publishing et Harvard Business Publishing sont connues pour posséder les deux plus grandes collections d'études de cas au monde et pour avoir établi la norme internationale la plus élevée pour l'enseignement de ces cas. En tant que matériel pédagogique qui répond aux exigences rigoureuses de la formation en gestion et aux besoins en constante évolution des entreprises et de la société, Ivey Publishing est acclamée par la communauté universitaire mondiale, puisque son contenu figure dans le matériel pédagogique de nombreuses écoles de commerce de premier plan au monde.

« Le fait de figurer dans la collection de cas Ivey Publishing démontre la valeur mondiale du modèle de service-conseil co-actif de Kmind, ce qui signifie que les écoles de commerce du monde entier peuvent partager les ressources fournies par Kmind. Les juges d'IVEY Publishing ont également affirmé la valeur des études de cas de Kmind, affirmant qu'il s'agit d'un cas que de nombreux étudiants pourraient trouver pertinent, compte tenu de leurs intérêts professionnels », a déclaré l'auteur de l'étude de cas, Su Jingqin, professeur à l'Université de technologie de Dalian et directeur du China Management Case-sharing Center.

L'étude de cas présente une explication approfondie du modèle de service-conseil « co-actif » de Kmind qui cible un large éventail de difficultés qui affligent les entreprises chinoises, en les aidant à mettre en place une stratégie claire et réalisable qui leur permettra d'aiguiser leur avantage concurrentiel et de maintenir leurs activités dynamiques et progressives face au marché chinois concurrentiel et en évolution rapide. En tant que conseiller, consultant et partenaire commercial de confiance, Kmind aide ses clients à mettre en œuvre les solutions dans le cadre de son service-conseil conçu pour les aider à devenir les innovateurs de demain.

Les entreprises desservies par Kmind ont connu une croissance remarquable, cinq d'entre elles ayant atteint un chiffre d'affaires de 100 milliards de yuans. En 2019, Kmind a remporté le prix international Constantinus 2019 et a été invité à prendre la parole lors du forum des affaires chinoises 2019 de la London Business School.

« Sur le marché chinois énorme et prometteur, le modèle de services-conseils et les solutions de Kmind ont fait leurs preuves, et nous sommes convaincus qu'ils peuvent également être appliqués efficacement à d'autres pays. L'expérience chinoise est de plus en plus adaptée au marché mondial », a déclaré Xie Weishan, président de Kmind.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1755709/image_1.jpg

SOURCE Kmind Consulting

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Skylar Wang, +86-13681630013