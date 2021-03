MARKHAM, ON, le 29 mars 2021 /CNW/ - Les fonds gérés par CapVest Partners LLP (« CapVest »), une société internationale de capital-investissement, ont convenu de la vente de Eight Fifty Food Group (« Eight Fifty » ou « le Groupe » à Aliments Sofina Inc (« [Sofina] »), un important producteur canadien de multi protéines, pour une considération non divulguée.

CapVest a acquis Karro Food Group, l'un des principaux transformateurs de porc au Royaume-Uni, en 2017. CapVest and Management a ensuite acquis l'entreprise emblématique de fruits de mer Young's Seafood en 2019 pour créer Eight Fifty Food Group. Eight Fifty a par la suite consolidé cinq autres entreprises de protéines de toute l'Europe pour créer ce qui est aujourd'hui l'un des principaux spécialistes européens des multi protéines.

Aliments Sofina est l'un des plus importants producteurs d'aliments au Canada et possède un historique de 25 ans d'acquisitions de croissance et de succès. Aliments Sofina est l'un des principaux fabricants du pays de produits protéiques primaires et transformés pour les clients de la vente au détail et de la restauration. Ses marques sont des produits de base dans les foyers canadiens et comprennent Cuddy, Lilydale, Janes, Mastro, SanDaniele, Fletcher's, Vienna et Zamzam. Aliments Sofina exploite actuellement 21 sites différents et emploie environ 5 000 personnes.

Eight Fifty est l'un des principaux fournisseurs de fruits de mer et de porc de marque et de sa propre marque. La division porcine est l'un des plus grands transformateurs et fournisseurs de produits au Royaume-Uni et en Irlande. La division des fruits de mer est le plus grand fournisseur de produits réfrigérés et surgelés à travers le Royaume-Uni, y compris la marque Young, et est un acteur majeur des fruits de mer surgelés en Allemagne et en France.

Le Groupe emploie environ 8 300 personnes réparties sur 23 sites de production. L'entreprise restera sous la direction de son PDG actuel Di Walker et complétera la principale plateforme nord-américaine existante des Aliments Sofina. En tant que spécialiste européen des multi protéines, Eight Fifty continuera à fournir des produits alimentaires durables et de haute qualité tout en se concentrant sur la croissance.

Jason Rodrigues, associé chez CapVest, a déclaré : « Nous avons créé une entreprise européenne multi protéines de premier plan grâce à une combinaison d'investissements stratégiques dans notre base d'actifs de base et d'acquisitions complémentaires de fantastiques champions nationaux. Eight Fifty offre les meilleurs produits de sa catégorie à ses clients et consommateurs et nous sommes tous très fiers de ce que Di Walker et son équipe ont accompli au cours des quatres dernières années. Nous sommes convaincus que Eight Fifty continuera de prospérer sous la propriété des Aliments Sofina. »

Di Walker, PDG de Eight Fifty, a déclaré : « Nous avons commencé ce voyage en tant que fournisseurs de porc uniquement au Royaume-Uni avec un chiffre d'affaires de moins de 500 millions de livres sterling et, après plusieurs années d'initiatives de transformation biologique et de progrès d'acquisition, nous sommes maintenant le spécialiste européen des multi protéines avec plus de 2 milliards de livres sterling de ventes. Cette transaction et l'intérêt pour Eight Fifty représentent une belle réflexion sur la qualité de l'entreprise et témoignent du travail accompli par CapVest et toute notre équipe de direction. Nous sommes très heureux de joindre Aliments Sofina pour réaliser leurs ambitieux plans de croissance futurs. »

Michael Latifi, fondateur et président exécutif des Aliments Sofina, a déclaré : « En tant que principal spécialiste canadien des multi protéines, cette acquisition permet aux Aliments Sofina de poursuivre sur la voie de son ambitieuse expansion. Aliments Sofina est l'un des plus importants producteurs d'aliments au Canada et nous avons créé une base mondiale solide pour une croissance continue. Avec une histoire d'excellence dans la production et la transformation des aliments depuis plus de 25 ans, les marques fortes de Eight Fifty Food Group s'alignent parfaitement avec nos marques de premier plan et notre vision d'avenir commune. »

La nouvelle entreprise comptera plus de 13 000 employés dans le monde sur 44 sites et près de 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel.

Bob Wilt, président et chef de la direction des Aliments Sofina, a déclaré : « Notre équipe au Canada et nos nouveaux partenaires chez Eight Fifty Food Group ont préparé le terrain pour une croissance considérable. Il me tarde de travailler avec Di et d'accueillir Eight Fifty dans la famille Sofina, et de tirer parti de l'importante expertise qui existe dans les deux entreprises. »

CapVest and Management a reçu des conseils financiers de Jefferies, JP Morgan et Rothschild & Co, des conseils juridiques de Willkie Farr & Gallagher et Walker Morris, et des services diligence raisonnable financière et fiscale de KPMG.

Aliments Sofina a reçu des conseils financiers de Rabobank en tant que conseiller financier principal et de la Banque Scotia en tant que conseiller financier. Des conseils supplémentaires ont été fournis par PWC, Stikeman Elliott et Taylor Wessing.

La transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires.

À propos de CapVest :

CapVest est l'un des principaux investisseurs internationaux en capital-investissement qui s'associe à des entreprises ambitieuses qui fournissent des biens et services essentiels. En tant qu'investisseur actif et patient, CapVest a établi de solides antécédents de succès dans la production de rendement attrayants en travaillant en étroite collaboration avec les équipes de direction afin de soutenir la transformation de la taille et de l'échelle des entreprises de son portefeuille grâce à une combinaison d'investissements dans la croissance organique et par acquisition. Pour plus de renseignements, visitez www.capvest.co.uk

À propos de Eight Fifty Food Group :

Eight Fifty Food Group est l'un des principaux fournisseurs de fruits de mer et de porc de marque et de sa propre marque. La division de porc est l'un des principaux transformateurs et fournisseurs de produits à base de porc au Royaume-Uni et en Irlande. La division des fruits de mer est un fournisseur de produits réfrigérés et surgelés au Royaume-Uni, en Allemagne et en France. Au coeur de sa proposition se trouve la marque emblématique Young's, vieille de 200 ans, qui bénéficie d'une notoriété accrue et d'une confiance inégalée en tant que spécialiste du poisson et des fruits de mer au Royaume-Uni.

Le Groupe emploie environ 8 300 personnes réparties sur 23 sites de production. Eight Fifty se concentre sur la fourniture de produits alimentaires durables et de haute qualité tout en continuant de croître aux côtés de sa clientèle appréciés.

À propos des Aliments Sofina inc.

Les Aliments Sofina inc. est une entreprise canadienne privée dont le siège social est situé à Markham, en Ontario, au Canada, qui se consacre à la fourniture de produits alimentaires savoureux et de haute qualité aux consommateurs. En tant que l'un des principaux fabricants nationaux de produits protéiques primaires et transformés pour les clients de la vente au détail et de la restauration, Aliments Sofina propose un large portefeuille de produits de porc, de bœuf, de poisson, de dinde et de poulet de marque et de marque privée. La famille de produits de marque Sofina comprend : Cuddy, Lilydale, Janes, Mastro, San Daniele, Fletcher's Vienna et Zamzam. Aliments Sofina exploite actuellement 16 sites de fabrication agréés HACCP, deux (2) centres de distribution, trois (3) écloseries et emploie près de 5 000 personnes. Pour en savoir plus sur Aliments Sofina visitez le www.sofinafoods.com.

