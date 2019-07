Capsules vidéos éducatives : nouveaux outils pour la formation des apprentis conducteurs

QUÉBEC, le 16 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le Regroupement Coopératif ConduiPro lance aujourd'hui les 5 premières capsules vidéos éducatives adressées aux apprentis conducteurs. Ces nouveaux outils seront à la disposition des instructeurs de toutes les écoles de conduite au Québec ainsi qu'à la disposition de la population québécoise.

Depuis les années 80, l'esprit coopératif et l'engagement social des membres de ConduiPro guident la coopérative dans son implication dans les efforts du gouvernement du Québec et de l'industrie des écoles de conduite afin d'améliorer la sécurité routière.

« Par nos premières capsules, nous répondons favorablement à des demandes répétitives de professionnels de notre industrie qui réclament des nouveaux outils efficaces et surtout modernes, adaptés à la nouvelle génération d'apprentis conducteurs. Parce que nos instructeurs ont à cœur d'offrir à leurs élèves une formation intéressante, avec des façons originales et efficaces, nous avons pris les moyens nécessaires pour répondre favorablement à leurs attentes. Ces nouveaux outils bénéficieront pleinement, non seulement à nos apprentis conducteurs, mais aussi à la population en général. », a mentionné M. Jean Charles Caron, propriétaire d'une école de conduite dans la région de Sorel et vice-président du Regroupement Coopératif ConduiPro.

Abordant cinq thématiques importantes pour une conduite sécuritaire, ces capsules visent à outiller les apprentis conducteurs avec les meilleures méthodes à utiliser dans certains endroits ou situations. L'importante distinction à établir entre la vision et l'attention, la négociation des virages et l'anticipation ainsi que d'autres situations souvent en cause dans les accidents font partie des différents thèmes abordés par nos experts.

« Pour la production de nos capsules, nous avons travaillé avec des données fournies par le ministère du Transport du Québec, analysé des statistiques et consulté plusieurs professionnels de nos écoles. Par la suite, nous avons noté les questions qui reviennent le plus souvent par d'apprentis conducteurs et nous avons demandé conseils à un expert en conduite automobile qui n'a plus besoin de présentation, Bertrand Godin, et nous avons pu compter sur un ex-journaliste-reporter bien connu du milieu médiatique québécois, Réjean Léveillé, afin de nous aider à bien transmettre de précieux conseils à nos apprentis conducteurs et aux usagers du réseau routier québécois. » a précisé M. Réjean Blais, directeur général du Regroupement Coopératif ConduiPro et propriétaire d'une école de conduite dans la région de Montmagny.

Pour la production de ses capsules éducatives, ConduiPro a pu compter sur une contribution financière du gouvernement du Québec d'un montant de 19 050.00$, en provenance du Fonds de la sécurité routière.

