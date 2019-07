Capstone structure un marché complexe pour le compte de trois importants équipementiers automobiles

La transaction quadripartite et pluriannuelle trace la voie à suivre pour permettre aux entreprises de gagner en envergure et de renforcer leur pouvoir de négociation grâce à la consolidation

SAN JOSE, Californie, 23 juillet 2019 /CNW/ - La société-conseil internationale spécialiste de l'industrie automobile, Capstone Financial Group, Inc., et sa filiale bancaire d'investissement, Mobility Securities, LLC, ont récemment conclu un marché complexe dans le cadre duquel Adell Group Inc., équipementier automobile du Texas et société de portefeuille de Kinderhook Industries, LLC, a acquis simultanément trois fabricants et distributeurs verticalement intégrés de produits de garniture vendus aux constructeurs automobiles par l'intermédiaire du réseau Original Equipment Service. Le marché témoigne de l'importance croissante de la consolidation dans le secteur des équipementiers automobiles.

« L'intégration verticale et la consolidation des équipementiers automobiles sont inévitables et il s'agit d'une tendance en pleine croissance », a déclaré Dan Smith, chef de la direction de Capstone. « Toutes les entreprises ont besoin de gagner en envergure et de renforcer leur pouvoir de négociation, et la meilleure solution pour beaucoup d'entre elles est l'intégration verticale. Nous serons témoins d'un plus grand nombre d'ententes mettant en cause plusieurs parties, surtout maintenant que les ventes automobiles sont en baisse. Pour conclure ces marchés complexes, les banques d'investissement auront besoin d'un ensemble de compétences spécialisées, notamment une connaissance intime et une expérience approfondie de l'industrie automobile ».

Le marché était exceptionnellement complexe et mettait en cause trois fournisseurs dans deux pays. Lors de la négociation du marché, il fallait tenir compte de deux ventes d'actifs, d'une vente d'actions, de deux devises, d'états financiers et de documents en deux langues, de deux ensembles de lois provinciales canadiennes ainsi que de quatre compétences fiscales. Pour ce faire, Capstone a assigné cinq membres de son personnel à l'équipe responsable du marché, dont Carl Norman, le directeur général de l'entreprise.

Les vendeurs regroupaient trois entités distinctes : Powerflow Inc., de Buffalo (New York), Powerflow Products Ltd. de Toronto et Solutions Plastik Inc. de Magog (Québec). Capstone a fourni aux trois entités une analyse financière et des fonctions comptables indépendantes et approfondies lors de la préparation du marché.

« Capstone possède des compétences uniques ainsi qu'une grande expertise et les relations nécessaires au sein de l'industrie pour structurer un marché entraînant d'importantes transformations », a déclaré Doug Ward, fondateur de Powerflow. « De tels marchés ne sont pas souvent conclus puisqu'ils mettent en cause une foule de pièces mobiles et que la plupart des banquiers d'affaires ne comprennent pas l'industrie automobile et son système de distribution », a déclaré M. Smith.

Capstone, dont le siège social est situé à San Jose, en Californie, fournit des conseils à l'industrie automobile depuis 1990, et, depuis peu, se concentre sur le secteur en plein essor de la technologie automobile. La société utilise un modèle d'affaires consultatif fondé sur une connaissance approfondie du secteur automobile et une vaste base de données de personnes-ressources de l'industrie qui facilitent la conclusion de marchés fructueux au sein de l'industrie automobile.

Les titres ont été offerts par l'entremise de Mobility Securities, LLC, membre de la FINRA et de la SIPC et filiale en propriété exclusive de Capstone.

