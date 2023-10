SINGAPOUR, le 16 oct. 2023 /CNW/ - Le leader mondial du conseil capSpire est ravi d'annoncer son expansion stratégique sur le marché de Singapour, renforçant ainsi sa position d'acteur clé dans le secteur de l'énergie et des matières premières. Cette décision marque une étape importante dans l'engagement continu de capSpire à fournir des solutions innovantes et une expertise inégalée du secteur aux clients de la région Asie-Pacifique.

Avec une expérience reconnue dans la fourniture de solutions de conseil et de technologie de pointe, capSpire est prêt à apporter sa connaissance approfondie de l'industrie et ses stratégies à Singapour, renforçant ainsi le secteur de l'énergie et des matières premières de la région. Cette expansion représente une progression naturelle, car la cité-État se trouve au carrefour des économies les plus dynamiques du monde.

Dave Webb, directeur général international de capSpire, a déclaré : « Nous sommes ravis d'établir une présence à Singapour, un marché dynamique et pivot dans le paysage de l'énergie et des matières premières. Cette décision reflète notre engagement à servir nos clients avec une expertise à la fois mondiale et locale et à favoriser des partenariats durables dans la région. »

capSpire est reconnu pour sa gamme complète de services - tels que des conseils, des solutions technologiques et des services gérés - conçus pour optimiser les opérations commerciales, augmenter l'efficacité et stimuler la croissance. En combinant une expertise spécifique au secteur avec une technologie de pointe, capSpire permet aux clients de relever des défis complexes et de tirer parti des possibilités émergentes.

« Il s'agit d'une décision stratégique et cruciale pour établir une présence mondiale dans les principaux centres de commerce de l'énergie et des produits de base partout dans le monde. Cela renforce notre engagement quant à la présence à l'échelle mondiale et à l'expertise à l'échelle locale, offrant aux clients l'expertise critique, les emplacements stratégiques et les avantages de fuseaux horaires dont ils ont besoin pour leurs opérations mondiales de matières premières", a déclaré Jim Kiser, chef de la direction de capSpire.

Singapour représente la dernière étape de l'expansion mondiale de capSpire après une croissance significative aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Inde et en Australie. La société reste déterminée à défendre les valeurs fondamentales d'intégrité, d'innovation et d'orientation client - en fournissant des solutions sur mesure qui répondent aux besoins uniques de chaque marché dans lequel elle entre.

Pour en savoir plus sur capSpire et son expansion à Singapour, veuillez communiquer avec [email protected].

À propos de capSpire

capSpire est une société de conseil et de solutions résolvant des problèmes commerciaux et technologiques difficiles pour les organisations dépendantes des matières premières à travers le monde. La société est un partenaire de confiance pour les entreprises axées sur l'atteinte d'une plus grande transparence et la réduction des risques opérationnels, l'augmentation de l'efficacité commerciale et l'amélioration du rendement de leurs processus et de leurs investissements technologiques.

Personne-ressource de capSpire :

Dave Webb

[email protected]

+353 87 314 0142

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1736321/capSpire_Logo_MarkUpdate_RGB_Logo.jpg

SOURCE capSpire