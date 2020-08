PORTLAND, Oregon, 31 août 2020 /CNW/ -- Capsa Healthcare a annoncé aujourd'hui le poste de travail mobile Trio™ qui, étant une plateforme de soins de nouvelle génération auprès du patient, met à disposition les dossiers médicaux électroniques et favorise une gestion efficace et précise des médicaments.

Nouveau poste de travail mobile Trio de Capsa Healthcare

À ce propos, Trio intègre les dernières technologies sous un design mixte constitué de chariots informatiques par excellence en étant les plus intelligents et les plus fiables jamais proposés. D'autre part, son style ergonomique raffiné se double d'avancées en termes de facilité d'utilisation, de maniabilité et de durée d'exécution du système d'alimentation. Outre les besoins classiques coté documentation clinique et administration de médicaments, Trio peut être configuré pour prendre en charge diverses applications, notamment la télésanté, l'enregistrement et la phlébotomie.

« Capsa se réjouit de pouvoir proposer une solution qui conjugue la fiabilité de nos plateformes éprouvées avec les fonctions intelligentes perfectionnées que les clients attendent des postes de travail informatiques mobiles d'aujourd'hui », a déclaré Avi Zisman, PDG de Capsa.. « Avec Trio, notre portefeuille de produits offre maintenant aux clients un choix inédit de solutions à l'appui de la prestation de soins de santé auprès du patient. »

Trio, le poste de travail le plus avancé de Capsa Healthcare, l'est surtout grâce aux perfectionnements destinés à faciliter le rôle essentiel du clinicien :

Centre de contrôle intuitif avec navigation sur écran tactile vers des informations utiles, des outils de communication et des préréglages de mémoire pour chaque utilisateur

Aide à la direction N-Stride et faible encombrement au sol pour une mobilité facile

Plateforme d'alimentation GoLife™, nouvelle et évolutive, pour une autonomie prolongée, dépassant 24 heures

Nouveau système de stockage flexible MaxBin, adapté à tout flux de travail d'administration des médicaments, avec des bacs de grande capacité et des tiroirs à fermeture amortie

Logiciel nuagique de gestion améliorée de flotte N-Sight™ à l'usage du service informatique en l'aidant à gérer les chariots dans un établissement ou dans l'ensemble d'un système de santé

Surfaces lisses faciles à nettoyer et additif antimicrobien embarqué sur les points à contact élevé

« Le design du Trio est au fond animé par la volonté de faire en sorte que les cliniciens bénéficient d'une expérience utilisateur intuitive et optimisée à l'appui de leur déroulé de soins aux patients. Ayant mis l'accent sur une ergonomie orientée utilisateur et des performances optimales, le tout logé dans un poste de travail léger et compact, nous avons réalisé une solution qui servira de partenaire éminemment fiable du soignant auprès du patient », a expliqué Craig Rydingsward, vice-président, chargé de Ventes, Soins aigus, chez Capsa Healthcare. « Les avancées innovatrices de Trio dans la durée d'exécution du système d'alimentation, sans compter ses capacités de gestion de flotte et de communication, fonctions robustes que propose le logiciel N-Sight, permettent au service informatique et à l'administration de tirer le meilleur parti de leur flotte de postes de soins auprès du patient. »

Pour tout savoir sur les produits, consultez le site www.capsahealthcare.com/product/trio-computing-workstations/.

À propos de Capsa Healthcare

Capsa Healthcare est un chef de file mondial dans le développement et la fourniture de solutions novatrices destinées à un large éventail de prestataires de soins de santé. Forte de ses acquis depuis plus de 50 ans, Capsa Healthcare a la capacité unique de répondre aux demandes de divers milieux de soins de santé comme en atteste sa vaste gamme de produits, notamment de chariots à médicaments, de chariots médicaux, de chariots de chambre et de solutions d'automatisation des établissements pharmaceutiques. Établie à Portland, en Oregon, Capsa Healthcare est présente autour du globe disposant d'un effectif de plus de 400 employés ainsi que des établissements de direction, de vente et de production dans différentes régions. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur www.capsahealthcare.com ou composez le 800-437-6633.

Personne-ressource aux médias : Liz Delp

614.729.8012; [email protected]

