Caprion-HistoGeneX fait l'acquisition de Clinical Logistics Inc., une société de recherche contractuelle (CRO) spécialisée en gestion centrale et virtuelle des échantillons, et étend son soutien à la logistique des échantillons d'essais cliniques

MONTRÉAL, le 7 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Caprion-HistoGeneX, un leader mondial de services de recherche contractuelle en laboratoire soutenu par Arsenal Capital Partners, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Clinical Logistics Inc. (« CLI »), une société de recherche contractuelle (CRO) spécialisée en gestion centrale et virtuelle des échantillons et basée à Halifax au Canada. Cette acquisition permet à Caprion-HistoGeneX d'élargir ses services de logistique des échantillons afin de mieux répondre aux besoins de ses clients de l'industrie pharmaceutique et des biotechnologies pour leurs essais cliniques mondiaux. Concentrée sur les échantillons spécialisés critiques avec des exigences de traitement complexes comme une stabilité limitée et/ou des besoins de test en temps réel, la société CLI propose des solutions intégrées et personnalisables ainsi que des services de « kitting » (préparation de kits) et de logistique des échantillons pour une livraison des échantillons dans les délais.

La société CLI a été fondée en 2002 et a soutenu des essais cliniques dans plus de 50 pays. Elle s'est forgée une réputation de qualité et d'excellence du service à la clientèle avec certaines des plus grandes entreprises pharmaceutiques, sociétés biotechnologiques et CRO. Répondant à un besoin du marché en matière de gestion de haute qualité des échantillons critiques depuis les sites d'essais cliniques jusqu'au laboratoire, CLI se positionne comme un acteur incontournable de la logistique des essais cliniques, avec une activité axée sur les échantillons spécialisés. Les services de CLI comprennent également la logistique et la préparation de kits pour les biomarqueurs pharmacocinétiques/pharmacodynamiques (PK/PD) et pharmacogénomiques (PG). Raymond Mah, co-PDG et cofondateur de CLI, a déclaré : « Nous sommes très heureux de faire partie de l'organisation Caprion-HistoGeneX. CLI pourra tirer parti des vastes capacités et de la présence mondiale de Caprion-HistoGeneX pour continuer à améliorer et à mondialiser rapidement nos services de gestion centrale des échantillons. »

Récemment recommandée pour la certification ISO 13485, la société CLI propose des kits de prélèvement d'échantillon personnalisés, une assistance à l'expédition sur les sites d'essais cliniques, ainsi qu'une coordination et un suivi de l'expédition des échantillons dans les délais, ce qui se traduit par une récupération élevée des échantillons spécialisés provenant des sites d'essais cliniques, une intégrité optimale des échantillons et des analyses rapides. Avec sa plate-forme de gestion centrale et virtuelle des échantillons, CLI élimine la nécessité pour les sites cliniques de transférer les échantillons vers un centre de stockage central avant qu'ils n'arrivent aux laboratoires de tests. En tant que point de contact central pendant les essais cliniques, CLI augmente l'uniformité de la manipulation des échantillons et minimise le fardeau lié au suivi des échantillons.

Martin LeBlanc, Chef de la Direction de Caprion-HistoGeneX, a déclaré : « Caprion-HistoGeneX est ravi d'accroître ses solutions de logistique et de gestion des échantillons, en renforçant nos services de bout en bout garantissant l'intégrité des échantillons depuis leur collecte jusqu'à leur analyse. Ces services seront étendus à travers notre réseau mondial de laboratoires pour fournir un soutien complet aux sites d'essais cliniques mondiaux, et ils aideront à atténuer les difficultés quotidiennes courantes que nos clients rencontrent dans leurs opérations cliniques complexes. »

À propos de Caprion-HistoGeneX

Caprion-HistoGeneX est un fournisseur de services de laboratoire spécialisés en médecine de précision pour l'industrie biopharmaceutique. Tirant parti de ses plateformes analytiques intégrées en immunologie, histopathologie, protéomique et génomique, Caprion-HistoGeneX soutient l'ensemble du cycle de développement des médicaments, de la découverte aux essais cliniques de stade avancé. La société opère dans le monde entier avec 8 laboratoires situés au Canada, aux États-Unis, en Belgique, en Australie et en Chine.

Pour plus d'informations : www.caprion.com et www.histogenex.com

À propos de Clinical Logistics Inc.

Clinical Logistics Inc. (CLI) est une société de recherche contractuelle (CRO) qui fournit des services d'essais cliniques à des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques mondiales. Les services comprennent la fourniture de matériel pour prélever les échantillons, la production d'étiquettes et de trousses personnalisées pour l'identification des échantillons, ainsi que la coordination, la gestion et le suivi de l'expédition des échantillons.

Pour plus d'informations : www.clinicallogistics.net

À propos d'Arsenal Capital Partners

Arsenal est un fonds d'investissement privé de premier plan, spécialisé dans les investissements dans les entreprises de soins de santé et industrielles du marché intermédiaire. Depuis sa création en 2000, Arsenal a levé des fonds d'investissement en actions auprès d'investisseurs institutionnels s'élevant à 5,3 milliards de dollars, a complété plus de 200 investissements dans des plateformes et accompli 30 réalisations. Arsenal investit dans les secteurs industriels où l'entreprise possède des connaissances et une expérience préalables importantes. La société travaille avec les équipes de direction pour bâtir des entreprises d'importance stratégique occupant des positions dominantes sur le marché, et générant une forte croissance et une grande valeur ajoutée.

Pour plus d'informations : www.arsenalcapital.com

