MONTRÉAL, le 12 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Caprion-HistoGeneX, un leader mondial en recherche contractuelle en laboratoire soutenu par Arsenal Capital Partners (« Arsenal »), a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Mosaic Laboratories LLC (« Mosaic »), une société californienne offrant des services d'histologie et d'immunohistochimie à des clients pharmaceutiques partout dans le monde. L'ajout de Mosaic renforce davantage la présence nord-américaine de Caprion-HistoGeneX dans le domaine du développement et le déploiement des tests d'histopathologie, élargit l'éventail de services de pathologie et consolide la position de la société en tant que fournisseur de services de premier plan pour l'analyse de biomarqueurs histopathologiques dans le cadre d'études cliniques mondiales.

Mosaic, un pionnier dans l'utilisation de l'immunohistochimie multiplex avec imagerie spectrale, est reconnu pour ses services exceptionnels dans le développement, la validation et la mise en œuvre d'immunohistochimie complexe, d'hybridation in situ et de tests FISH, en se positionnant comme l'un des fournisseurs les plus importants et les plus complets dans le secteur. Les compétences de Mosaic incluent la conception d'études, le développement et le déploiement de tests ainsi que l'interprétation des données et l'accompagnement dans l'analyse exploratoire des biomarqueurs aux stades précliniques et cliniques, permettant ainsi des décisions rapides pour la sélection des patients.

« Nous sommes vraiment ravis de nous associer à Caprion-HistoGeneX. Ce partenariat offre de solides opportunités de collaboration qui soutiendront davantage les programmes de nos clients et nous permettront de globaliser nos tests existants et futurs pour soutenir les essais cliniques de nos clients », ont déclaré Chris Kerfoot et Lisa Dauffenbach, cofondateurs et membres directeurs de Mosaic.

« La combinaison de Mosaic et Caprion-HistoGeneX renforce notre position de leader en tant que fournisseur mondial de services de médecine de précision, en offrant une gamme complète de biomarqueurs d'immunohistochimie, de surveillance immunitaire, de protéomique et de génomique », a déclaré Martin LeBlanc, Chef de la Direction de Caprion-HistoGeneX. « L'excellent parcours de Mosaic en matière de développement et de déploiement de tests d'immunohistochimie complexes améliorera notre capacité à répondre aux besoins en forte croissance de nos clients en services d'histopathologie à travers notre réseau mondial de laboratoires en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, y compris en Chine. »

« L'ajout de Mosaic reflète l'engagement d'Arsenal à soutenir le développement et l'expansion internationale de Caprion-HistoGeneX grâce à des investissements continus dans des capacités, des services et une couverture géographique complémentaires, et consolide la position de leader de la société dans l'un des domaines de recherche et développement biopharmaceutiques qui démontre une des croissances les plus rapides. » a déclaré David Spaight, président exécutif de Caprion-HistoGeneX et partenaire opérationnel d'Arsenal.

Parallèlement à cette transaction et à l'acquisition récemment annoncée de Clinical Logistics Inc., Caprion-HistoGeneX prévoit également dévoiler dans les semaines à venir son nouveau nom et sa nouvelle identité de marque pour les entités fusionnées, reflétant sa vision et son positionnement en tant que principal fournisseur mondial de services de médecine de précision.

Kirkland & Ellis LLP a agi en tant que conseillers juridiques de Caprion-HistoGeneX.

Intrepid Investment Bankers LLC a agi en tant que conseiller financier et Davis Wright Tremaine LLP a agi en tant que conseiller juridique de Mosaic.

À propos de Caprion-HistoGeneX

Caprion-HistoGeneX est l'un des principaux fournisseurs de services de laboratoire spécialisés en médecine de précision pour l'industrie biopharmaceutique. Tirant parti de ses plateformes analytiques intégrées en immunologie, histopathologie, protéomique et génomique, ainsi que de la collecte d'échantillons et des services de logistique relatifs, Caprion-HistoGeneX soutient l'ensemble du cycle de développement des médicaments, de la découverte aux essais cliniques de stade avancé. La société opère dans le monde entier à travers 9 établissements situés au Canada, aux États-Unis, en Belgique, en Australie et en Chine.

Pour plus d'informations : www.caprion.com et www.histogenex.com

À propos de Mosaic Laboratories LLC

Mosaic est un leader dans la fourniture de services précliniques et cliniques à l'industrie pharmaceutique et a été le pionnier de l'immunohistochimie chromogène multiplex utilisant l'imagerie multispectrale. Mosaic développe ses propres tests, banques de tissus et algorithmes logiciels pour appuyer l'analyse des données. En tirant parti de cette expertise IHC multiplex de longue date et hautement différenciée, Mosaic s'est bâti la réputation de disposer de tests de la plus haute qualité, d'images IHC multiplex vives et d'un développement et d'une mise en œuvre rapides de nouveaux tests, soutenus par un service sans compromis axé sur la rapidité, la flexibilité et le service client. La société a également développé un menu plus large de services de laboratoire centraux, y compris l'histologie, le FISH et l'ISH.

Pour plus d'informations : https://www.mosaiclabs.com

À propos d'Arsenal Capital Partners

Arsenal est un fonds d'investissement privé de premier plan, spécialisé dans les investissements dans les entreprises de soins de santé et industrielles du marché intermédiaire. Depuis sa création en 2000, Arsenal a levé des fonds d'investissement en actions auprès d'investisseurs institutionnels s'élevant à 5,3 milliards de dollars, a complété plus de 200 investissements dans des plateformes et accompli 30 réalisations. Arsenal investit dans les secteurs industriels où l'entreprise possède des connaissances et une expérience préalables importantes. La société travaille avec les équipes de direction pour bâtir des entreprises d'importance stratégique occupant des positions dominantes sur le marché, et générant une forte croissance et une grande valeur ajoutée.

Pour plus d'informations : www.arsenalcapital.com

