Caprion Biosciences et HistoGeneX unissent leurs entreprises pour créer un chef de file mondial en matière de suivi immunitaire et de développement de biomarqueurs

NEW YORK, 31 juillet 2019 /CNW/ - Caprion Biosciences (« Caprion ») et HistoGeneX annoncent aujourd'hui avoir accepté de procéder au regroupement de leurs activités commerciales. La nouvelle association crée un chef de file mondial en matière de solutions relatives au suivi immunitaire, à la caractérisation des protéines et à la pathologie tissulaire pour le développement de médicaments et l'immunothérapie.

Les activités commerciales combinées proposeront une suite complète de services de suivi immunitaire et de développement de biomarqueurs allant du stade préclinique aux essais cliniques de stade avancé en passant par les diagnostics complémentaires pour le compte de sociétés biopharmaceutiques de partout sur la planète. Mentionnons parmi les solutions et services offerts la cytométrie de flux à paramètres multiples pour le suivi des réponses du système immunitaire, la spectrométrie de masse quantitative pour le profilage protéomique à grande échelle et les essais bioanalytiques quantitatifs ciblés, les essais simples et multiplex d'immunohistochimie et les essais de pathologie moléculaire. Conjointement, ces services de test offrent aux clients des analyses larges et approfondies de biomarqueurs afin de mieux comprendre l'interaction entre le système immunitaire et les maladies comme le cancer, d'évaluer l'efficacité thérapeutique des médicaments immunomodulateurs et de permettre la stratification des patients.

Les équipes de direction des deux organismes continueront de gérer et de faire croître les activités commerciales réunies et détiendront des participations importantes dans la société nouvellement constituée. Ensemble, Caprion et HistoGeneX s'appuieront sur leurs capacités complémentaires relatives au continuum de développement de médicaments, à leur expertise scientifique approfondie, à leurs dossiers exemplaires sur les plans de la qualité et de la conformité, et à leurs ressources internationales pour mettre au point et élargir de nouveaux services et des solutions novatrices qui offriront une valeur accrue à leurs clients.

Le partenariat a été facilité par un investissement substantiel provenant d'Arsenal Capital Partners (« Arsenal »), une importante société privée de capital-investissement qui injecte dans les entreprises de soins de santé et les sociétés industrielles spécialisées de moyenne envergure. Arsenal se consacre à établir des partenariats avec les équipes de direction pour bâtir des entreprises à l'avant-plan du marché ayant une incidence positive sur les soins de santé, ainsi qu'à fournir à ses partenaires d'importantes ressources financières, opérationnelles et stratégiques qui soutiennent les initiatives de croissance future. Caprion a été acquise par l'entremise de GHO Capital, un conseiller en placements de premier plan spécialisé dans les soins de santé qui est établi à Londres. HistoGeneX avait conclu précédemment un partenariat avec Waterland Private Equity Investments, une société privée européenne de placement de titres en capitaux propres axée sur les stratégies d'achat et de développement au sein du marché intermédiaire. Les conditions relatives à l'investissement d'Arsenal n'ont pas été divulguées.

Mark Kockx, M. D., Ph. D., et Dirk Hendriks, PharmD, Ph. D., cofondateurs de HistoGeneX, de même que Christopher Ung, chef des affaires et membre du conseil exécutif, affirment : « Nous croyons que le potentiel de l'entité conjointe est extraordinaire. Nous respectons l'expertise scientifique et la réputation de Caprion au sein de l'industrie lorsqu'il est question de rigueur scientifique et d'exécution de qualité, et nous avons hâte de tirer parti des capacités de la société réunie pour élaborer les solutions et les services de prochaine génération pour la médecine de précision. » Les docteurs Kockx et Hendriks se joindront au conseil d'administration de la société nouvellement constituée.

Martin LeBlanc, cofondateur de Caprion, soutient : « Nous avons convenu d'une vision commune avec la direction de HistoGeneX et d'Arsenal dans le but de créer le chef de file mondial en matière de solutions et de services relatifs au suivi immunitaire et au développement de médicaments. Nous avons hâte de continuer à offrir un service supérieur et une science de grande qualité, et nous sommes très optimistes envers les retombées de ce regroupement pour nos clients partenaires et nos employés. » M. LeBlanc occupera la fonction de chef de la direction des entités combinées et il s'est joint au conseil d'administration. David Spaight, partenaire d'exploitation d'Arsenal, servira comme président exécutif.

Stephen McLean, un associé principal à Arsenal, déclare : « Ce partenariat est le fruit de nos efforts continus pour appuyer les plates-formes à l'avant-plan du marché qui sont stratégiquement importantes et qui améliorent de manière systématique l'efficience et l'efficacité du processus de développement de médicaments biopharmaceutiques. Sous la direction de Martin, Mark, Dirk et Christopher, les deux organismes ont réuni des équipes de cadres aguerris et visionnaires ainsi que des ressources humaines scientifiques internationales et grandement talentueuses qui jouissent d'une posture unique pour transformer le monde du développement de médicaments sous une seule et même bannière. Nous sommes très heureux d'appuyer le développement de la nouvelle entreprise par un investissement continu dans les solutions technologiques de prochaine génération et davantage de services intégrés, ainsi que par la poursuite de l'expansion internationale et d'acquisitions complémentaires afin de répondre aux besoins mondiaux des sociétés biopharmaceutiques tout au long du cycle de vie du développement de médicaments. »

Caprion et HistoGeneX continueront d'offrir leurs services et leurs solutions actuels à leur clientèle assortis du plus haut degré de qualité et d'expertise scientifique. Dans les prochains mois, la société présentera de nouveaux produits innovants afin d'aider les clients à relever les défis que pose l'évolution incessante du secteur de l'immunothérapie. L'achèvement du regroupement est prévu dans les prochaines semaines, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

William Blair & Company a agi à titre de conseiller financier, alors que Kirkland & Ellis LLP de même que Jones Day LLP ont agi à titre de conseillers juridiques auprès d'Arsenal. Ropes & Gray LLP de même que Osler, Hoskin & Harcourt LLP ont agi à titre de conseillers juridiques auprès de Caprion. Crosstree Capital a agi à titre de conseiller financier, alors que Allen & Overy LLP a agi à titre de conseiller juridique auprès de HistoGeneX.

À propos de Caprion Biosciences

Caprion est le principal fournisseur de services spécialisés en suivi immunitaire de cytométrie de flux et en protéomique de spectrométrie de masse quantitative pour l'industrie biopharmaceutique. Comptant des laboratoires internationaux situés à Montréal (Québec, Canada), à Fremont (Californie, États-Unis), à Carlsbad (Californie, États-Unis), à Gosselies (Belgique), à Guildford (Royaume-Uni) et à Sydney (Australie), Caprion a enregistré une croissance de premier rang dans les dernières années tant de manière naturelle qu'en réalisant les récentes acquisitions de Primity Bio et de Serametrix Corporation. Pour obtenir plus d'information : www.caprion.com.

À propos de HistoGeneX

Fondée par des pathologistes internationalement reconnus à l'avant-garde du virage vers la médecine de précision, HistoGeneX fournit des services d'évaluation de pathologies et de biomarqueurs couvrant le continuum du développement de médicaments. La société tire parti de ses installations d'Anvers (Belgique), de Chicago (Illinois, États-Unis) et de Jining (Shandong, Chine), dont l'ouverture est prévue à la fin de 2019, pour fournir un véritable réseau pour les essais cliniques mondiaux en matière d'immuno-oncologie. Pour obtenir plus d'information : www.histogenex.com.

À propos d'Arsenal Capital Partners

Arsenal est une importante société de capitaux privés qui investit dans les sociétés spécialisées du secteur industriel et du domaine des soins de santé de marché intermédiaire. Depuis sa création en 2000, Arsenal a mobilisé des fonds d'investissement institutionnels en capitaux propres de l'ordre de 5,3 milliards $, menant à terme 45 placements de type plate-forme et 30 réalisations. À titre de firme, Arsenal investit dans les secteurs de l'industrie où elle a acquis une expérience et des connaissances préalables. Elle recherche des entreprises dont la valeur initiale est généralement comprise entre 100 millions $ et 500 millions $. La firme travaille avec des équipes de direction pour créer des sociétés ayant une importance stratégique, positionnées à l'avant-plan du marché, enregistrant une forte croissance et présentant une grande valeur ajoutée. Pour obtenir plus d'information, visitez le www.arsenalcapital.com.

