MONTRÉAL, le 6 août 2025 /CNW/ - Capital Square annonce l'acquisition d'un terrain de 200 000 pieds carrés stratégiquement situé dans l'arrondissement d'Anjou. Cette transaction d'importance, conclue en partenariat avec Randev, a été réalisée auprès de First Capital REIT, un acteur de premier plan de l'immobilier commercial au Canada.

Stratégiquement situé face à la future station de métro Anjou, le site jouit d'un positionnement exceptionnel pour accueillir un développement résidentiel de grande envergure, qui sera déployé en plusieurs phases au cours des prochaines années. Cette initiative s'inscrira pleinement dans une approche de développement durable, en cohérence avec les orientations du conseil d'arrondissement d'Anjou en matière de mobilité intégrée, de densification réfléchie et de qualité de vie urbaine.

« Cette acquisition stratégique reflète notre engagement envers des projets à long terme qui allient innovation, responsabilité sociale et respect des milieux d'accueil. Nous sommes impatients de collaborer avec les autorités municipales et les communautés locales pour créer un quartier vivant, accessible et bien connecté », souligne Martin Lacharité, Associé et Vice-président, Acquisitions et Développement des affaires chez Capital Square.

Le futur projet s'appuiera sur les principes de « la ville du quart d'heure » et du développement immobilier axé sur le transport collectif (TOD), avec une intégration harmonieuse au tissu urbain existant, une offre résidentielle diversifiée et des aménagements favorisant la mobilité active. Ce projet s'inscrit dans une volonté claire de contribuer positivement à la transition écologique et à l'équilibre social des quartiers montréalais.

Avec un portefeuille de plus de 2 200 unités résidentielles construites ou en développement à Montréal et à Gatineau, Capital Square s'impose comme un acteur en pleine croissance dans le paysage urbain québécois, capable de réaliser des projets complexes avec des partenaires majeurs et des institutions financières visionnaires.

Basée à Montréal, Capital Square est une société immobilière spécialisée dans le développement et la gestion de projets multi résidentiels durables. Sa mission est de bâtir des milieux de vie à l'échelle humaine, bien intégrés dans leur environnement, qui répondent aux besoins actuels et futurs des collectivités urbaines. Avec une approche axée sur l'innovation, la responsabilité sociale et la rigueur, Capital Square développe des projets qui favorisent la mixité sociale, la mobilité durable et la qualité de vie.

Randev Holdings Inc. est la société privée d'investissement immobilier de Randall Ettinger, investisseur, promoteur et président de TIGER 21 à Montréal, QC. Randev Holdings se concentre sur les acquisitions stratégiques, le développement immobilier et les projets immobiliers à valeur ajoutée au Canada et aux États-Unis.

