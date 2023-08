Un premier semestre 2023 marqué par l'accompagnement des entreprises partenaires dans le contexte économique incertain

Faits saillants pour le semestre terminé le 30 juin 2023

Prix de l'action : 17,75 $, une hausse de 0,47 $ par rapport au 31 décembre 2022

l'action : 17,75 $, une hausse de 0,47 $ par rapport au 31 décembre 2022 Rendement non annualisé : 2,7 %

Rendement non annualisé du portefeuille d'investissements à impact économique québécois : 4,3 %

Rendement non annualisé du portefeuille des autres investissements (placements) : 2,5 %

Nouvelles sommes engagées par CRCD et ses fonds partenaires : 150 M$ dans 79 PME, coopératives et fonds

MONTRÉAL, le 17 août 2023 /CNW/ - Au terme du semestre terminé le 30 juin 2023, Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) annonce que le prix de son action passe aujourd'hui à 17,75 $, une hausse de 0,47 $ par rapport au 31 décembre 2022. CRCD a clôturé son premier semestre 2023 avec un bénéfice net de 68,5 M$ pour un rendement non annualisé de 2,7 %. L'actif net de CRCD se chiffrait à 2 586 M$ au 30 juin 2023.

Sur sept ans, soit la période de détention minimale obligatoire des actions de CRCD, le rendement composé de l'action est de 4,6 %1, auquel s'ajoute le crédit d'impôt obtenu lors de l'acquisition.

Les résultats intermédiaires 2023 proviennent essentiellement du portefeuille d'investissements à impact économique québécois et de celui des autres investissements qui ont généré des rendements non annualisés respectivement de 4,3 % et 2,5 %.

Le rendement positif du portefeuille d'investissements à impact économique québécois résulte principalement de la bonne performance globale des entreprises qui le composent et de l'évolution des taux d'intérêt. Quant au portefeuille des autres investissements, sa performance est attribuable au revirement des marchés boursiers ainsi qu'aux titres obligataires qui ont procuré une bonne base de revenus courants tout en générant des plus-values dans un contexte de relative stabilité des taux.

Au cours du premier semestre, les rachats d'actions ont totalisé 42,0 M$.

L'accompagnement des entrepreneurs, une priorité

Tout comme le précédent semestre, un ralentissement de l'ensemble des activités d'investissement a été observé. Certains secteurs ont été plus touchés que d'autres par la conjoncture économique inflationniste ainsi que les enjeux de main-d'œuvre et de chaînes d'approvisionnement, qui tendent toutefois à s'améliorer lentement. En revanche, certains secteurs ont eu le vent dans les voiles même si la période était plus propice au resserrement des dépenses compressibles pour la majorité des organisations.

Au 30 juin 2023, ce sont 770 entreprises, coopératives et fonds qui bénéficiaient d'engagements de 2 301 M$ par CRCD et ses fonds partenaires, dont 150 M$ engagés durant le semestre.

« Dans le contexte économique actuel, il est primordial de poursuivre l'accompagnement que nous offrons à nos entreprises partenaires. Les résultats annoncés aujourd'hui démontrent que nous agissons en gestionnaire de fonds responsable tout en offrant aux PME du Québec les leviers pour croître et faire face aux nombreux défis auxquels elles sont confrontées. Ayant comme mission de valoriser l'entrepreneuriat d'ici, nous appuyons des projets porteurs en adaptant nos solutions aux besoins des entrepreneurs. Celles-ci se traduisent notamment par l'expertise-conseil prodiguée en matière de saine gouvernance, de plan de relève, de processus d'affaires plus durables et plus encore. », a déclaré Nathalie Bernard, cheffe de l'exploitation de Desjardins Capital, gestionnaire de CRCD.

Campagne de souscription

La prochaine période de présouscription pour acquérir des actions se déroulera du 28 août au 18 septembre 2023. Le montant autorisé pour l'émission 2023 de CRCD est de 59 751 100 M$.

À propos de Capital régional et coopératif Desjardins

Avec plus de 112 000 actionnaires, Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) est une société publique dont l'actif net atteint 2 586 M$. CRCD contribue au développement économique du Québec, notamment au moyen de plusieurs leviers qu'il développe en collaboration avec son gestionnaire, Desjardins Capital. Ces leviers, dont CRCD est le pilier, constituent son écosystème entrepreneurial qui vise à valoriser et garder le meilleur de l'entrepreneuriat d'ici. C'est ainsi qu'au 30 juin 2023, 2 301 M$ étaient engagés par l'écosystème de CRCD pour appuyer la croissance de 770 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec. (www.capitalregional.com)



1 Au 30 juin 2023, les rendements composés de l'action sont de 3,0 % pour un an, 5,6 % pour trois ans, 3,9 % pour cinq ans, 4,6 % pour sept ans et 4,5 % pour dix ans. Chacun de ces taux est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des actions et du réinvestissement de tous les dividendes, le cas échéant. Ces taux ne tiennent ni compte du crédit d'impôt obtenu par l'actionnaire lors de l'acquisition ou l'échange d'actions ni de l'impôt sur le revenu payable par un actionnaire qui aurait pour effet de réduire son rendement. Les actions de CRCD ne sont pas garanties, leur valeur fluctue et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Des frais de placements peuvent s'appliquer. Consultez le prospectus en ligne avant d'investir.

