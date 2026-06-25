Capital One et Jeunes Entreprises Canada lancent un partenariat national visant à investir dans la littératie financière chez les jeunes

TORONTO, le 25 juin 2026 /CNW/ - Capital One Canada est heureuse d'annoncer un partenariat national de trois ans, d'un montant de 3 millions de dollars, avec Jeunes Entreprises Canada (JA Canada), visant à améliorer la littératie financière de plus de 35 000 jeunes Canadiennes et Canadiens grâce à une série d'initiatives d'éducation financière à travers le pays.

Ce partenariat soutient un ensemble de programmes aux retombées importantes destinés aux jeunes Canadiennes et Canadiens, notamment :

des programmes de littératie financière en classe

une série d'événements consacrés à l'autonomisation financière des jeunes femmes

des ateliers sur la gestion des finances personnelles pour les anciens élèves de JA Canada

le lancement de la tournée « Finance Park Mobile » au Canada.

Ensemble, Capital One Canada et JA Canada donnent aux jeunes les connaissances, la confiance et les compétences nécessaires pour prendre des décisions financières éclairées, une valeur fondamentale de la mission de Capital One qui consiste à aider les Canadiennes et Canadiens à bien gérer leur crédit.

« Donner aux jeunes Canadiennes et Canadiens les outils nécessaires à leur bien-être financier est l'un des investissements les plus porteurs que nous puissions réaliser pour notre avenir commun », affirme Asa Harrington, président de Capital One Canada. « Nous sommes très heureux de nous associer à JA Canada afin de développer à grande échelle des expériences d'apprentissage essentielles d'un océan à l'autre, et de doter ainsi les jeunes Canadiennes et Canadiens des compétences nécessaires pour gérer leur bien-être financier en toute confiance. »

« Ce partenariat marque un véritable tournant pour les jeunes personnes avec lesquelles nous travaillons au Canada. Grâce à des programmes scolaires élargis, à des expériences immersives comme la tournée « Finance Park Mobile », et à des initiatives ciblées comme la série d'événements consacrés à l'autonomisation financière des jeunes femmes, nous donnons vie à la littératie financière de manière concrète et accessible », déclare Scott Hillier, PDG de JA Canada.

Cette annonce arrive à un moment décisif pour la jeunesse canadienne. Selon les données d'un récent sondage* réalisé par Capital One Canada, près des deux tiers (61 %) des personnes ayant eu des discussions sur les finances rapportent des résultats positifs, de l'augmentation de leur épargne à la réduction importante de leurs dettes.

En encourageant ces discussions dès le plus jeune âge, les Canadiennes et Canadiens ont la possibilité de traduire cette ouverture d'esprit financière en actions concrètes, tant dans leur mode de vie que dans leur parcours professionnel.

À propos de Jeunes Entreprises Canada (JA Canada)

JA Canada est l'une des plus grandes organisations éducatives au service des jeunes au Canada et a pour mission d'inspirer et de préparer les jeunes à réussir dans une économie mondiale. Membre de JA Worldwide, candidate au prix Nobel de la paix en 2025, JA Canada inspire la prochaine génération à réaliser son potentiel et à avoir un impact positif sur sa communauté. JA Canada propose aux jeunes des expériences d'apprentissage en classe et numériques grâce à son réseau de bureaux locaux et en collaboration avec des enseignants et des bénévoles. Chaque année, JA Canada offre environ 500 000 expériences d'apprentissage aux élèves du pays. JA Canada s'engage à garantir l'accessibilité et l'inclusion grâce à des programmes qui aident les jeunes à acquérir des compétences transférables en préparation à l'emploi, en gestion financière et en entrepreneuriat. Pour en savoir plus, visitez le site https://jacanada.org/fr.

Méthodologie

Capital One Canada a mené ce sondage auprès de 1 535 résidentes et résidents du Canada âgés de 18 ans et plus, entre le 10 et le 12 avril 2026, au moyen de l'application LEO propulsée par Léger. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de 1 535 répondantes et répondants aurait une marge d'erreur maximale de ±2,5 % (19 fois sur 20). Les résultats ont été pondérés selon l'âge, le sexe, la langue maternelle, la région, le niveau de scolarité et la présence d'enfants au sein du foyer afin que l'échantillon soit représentatif de la population

SOURCE Capital One Canada

Media contact : Salina Shairulla, [email protected]