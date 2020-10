Capital d'investissement en sciences de la vie - Québec investit 15 M$ dans le fonds Amplitude pour soutenir les entreprises du secteur des sciences de la vie

QUÉBEC, le 15 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec investit un montant de 15 millions de dollars dans le fonds capital de risque Amplitude I, SEC (fonds Amplitude) par l'entremise d'Investissement Québec afin de soutenir la création, le démarrage et la croissance des entreprises québécoises du secteur des sciences de la vie, notamment celles du domaine de la médecine de précision. Cette participation, qui s'ajoute à un investissement antérieur de 15 millions de dollars, porte l'engagement total du gouvernement du Québec dans ce fonds à 30 millions de dollars.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le fonds Amplitude est soutenu par le gouvernement du Québec et d'autres investisseurs tels que la Banque de développement du Canada, le Fonds de solidarité FTQ, Teralys Capital, Fondaction ainsi que la Caisse de dépôt et placement du Québec. La participation du gouvernement du Québec annoncée aujourd'hui permet au fonds de faire un pas de plus vers sa taille cible de 200 millions de dollars.

Le fonds Amplitude, géré par une équipe solidement implantée au Québec, s'est donné comme objectif d'investir 60 % de son capital dans les biotechnologies, 30 % dans les technologies médicales et 10 % dans d'autres secteurs des sciences de la vie. Les investissements effectués par son entremise contribueront notamment à la relance de l'industrie des sciences de la vie à la suite de la pandémie de la COVID-19 ainsi qu'au rayonnement de ce secteur à l'échelle internationale.

« C'est notre rôle, à titre de gouvernement, de donner un coup de pouce aux projets porteurs en soutenant leur démarrage. C'est encore plus important dans l'industrie des sciences de la vie, puisque c'est un secteur économique stratégique pour le Québec. En participant au fonds Amplitude, le gouvernement du Québec réaffirme qu'il a sa place à la table des leaders mondiaux de cette industrie. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Nous saluons la vision du gouvernement du Québec, soit d'appuyer notre stratégie d'investissement, qui favorise l'innovation en médecine de précision et la consolidation de sociétés concurrentielles à l'échelle mondiale. Nous sommes reconnaissants envers le soutien de nos partenaires : celui-ci permettra d'amplifier la vision des entrepreneurs et de développer leur innovation du stade d'idée à celui de concrétisation de produits qui auront des répercussions sur les patients. »

Jean-François Pariseau, associé chez Amplitude

L'industrie des sciences de la vie regroupe plus de 650 entreprises, qui emploient quelque 56 000 personnes, et plusieurs grandes multinationales dans les secteurs de la biopharmaceutique et du matériel médical.

En juin dernier, le gouvernement du Québec a annoncé la mise en place, avec le Fonds de solidarité FTQ, d'une enveloppe conjointe totalisant 150 millions de dollars sur cinq ans afin d'appuyer la croissance du secteur québécois des sciences de la vie.

