CAPITAINE MITAINE : UNE INITIATIVE DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS POUR GARDER BIEN AU CHAUD SES ÉLÈVES DANS LE BESOIN

MONTRÉAL, le 22 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Capitaine Mitaine réchauffe les mains et les oreilles des enfants ! Le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) est fier de présenter, pour une deuxième année consécutive, ce projet venant en aide à ses élèves issus de milieux défavorisés durant la saison froide.

« Nous sommes fiers du succès de la première édition de cette initiative dont 100 % des dons ont servi à l'achat d'items hivernaux pour nos élèves. Nos directions d'école connaissent bien les enfants qui ont besoin d'un coup de pouce pour s'amuser confortablement et nous souhaitions, une fois de plus cette année, leur fournir ce petit plus qui garde les cœurs bien au chaud », nous dit Chrystine Loriaux, directrice du Bureau des communications du CSSMB.

Une campagne de sollicitation a été déployée auprès d'entreprises et de fondations pour recueillir des dons en argent ou en vêtements neufs. Plusieurs commerces et organismes ont également répondu à l'appel.

Le CSSMB profite de l'occasion pour remercier chaleureusement la Caisse Desjardins de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent, la Caisse Desjardins de L'Île-des-Sœurs-Verdun, le Groupe Jean Coutu, la boutique Deux par Deux, la friperie La boîte aux trésors, le CF Montréal et les Entrepôts Costco pour leur générosité.

L'an dernier, près de 900 items ont été distribués. Cet automne, plus de 1200 tuques, mitaines, gants, foulards et cache-cous neufs ont été acheminés aux écoles primaires et secondaires du CSSMB. De plus, le Service de l'organisation scolaire du CSSMB distribuera des items aux familles démunies qui inscriront leurs enfants au cours de l'année scolaire.

« Le territoire desservi par le CSSMB comprend des secteurs moins bien nantis et certains élèves n'ont pas toujours les habits nécessaires pour faire face à l'hiver québécois », nous affirme Nathalie Provost, directrice du Service de l'organisation scolaire. « L'entraide et la bienveillance sont des valeurs auxquelles nous croyons et Capitaine Mitaine est un bel exemple d'initiative qui fait la différence pour ces jeunes », ajoute-t-elle.

L'idée est née à la suite du témoignage d'une direction d'école qui mentionnait que certains élèves ne possédaient pas les items essentiels lors des récréations à l'extérieur.

Pour participer à cette initiative en remettant un don en argent ou des items neufs (tuques, mitaines, gants, foulards et cache-cous seulement) sans logo, les entreprises, fondations, organismes et particuliers sont invités à visiter cette page ou à composer le 514 855-4500, poste 4648. Un reçu fiscal pourra être émis (des conditions s'appliquent).

À PROPOS DU CSSMB

Le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys est le deuxième plus grand centre de services scolaire au Québec avec 11 600 employés dédiés à la réussite de 70 500 élèves issus de près de 155 pays et répartis dans 102 établissements sur l'île de Montréal. Référence en éducation, le CSSMB est un chef de file en diplomation et en qualification avec un taux de 88,8 %, soit près de 10 points au-dessus de la moyenne du réseau scolaire public québécois.

