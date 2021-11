Capitaine Mitaine : une initiative du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys pour des élèves dans le besoin

Une campagne de sollicitation a été déployée auprès d'entreprises et de fondations pour recueillir des dons en argent ou en vêtements neufs.

« Nous sommes fiers de participer à ce mouvement d'entraide qui permet aux écoles d'aider les élèves ayant un besoin urgent », affirme Chrystine Loriaux, directrice du Bureau des communications du CSSMB.

Près de 1000 tuques, mitaines, gants, foulards et cache-cous neufs ont été distribués dans 31 écoles primaires et 5 écoles secondaires du CSSMB.

« Cette initiative arrive à point alors que nous savons que plusieurs élèves issus de milieux défavorisés ne sont pas toujours habillés chaudement lorsqu'ils jouent à l'extérieur », indique Stéphanie Lapointe, directrice du Service des ressources éducatives au CSSMB. « Jumelé au travail extraordinaire des organismes communautaires intervenant après des familles, Capitaine Mitaine permet d'offrir un petit plus qui fait toute la différence pour ces jeunes », ajoute-t-elle.

Le CSSMB profite de l'occasion pour remercier les Boutiques Cléments, Énergir et Télus, de même que les donateurs qui ont remis des dons en argent ou en vêtements pour les petits et les grands !

Pour participer à cette initiative en remettant un don ou des items neufs (tuques, mitaines, gants, foulards et cache-cous seulement), les entreprises, fondations et organismes sont invités à composer le 514 855-4500, poste 4648.

L'équipe du CSSMB planifie déjà sa deuxième édition.

À PROPOS DU CSSMB

Le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys est le deuxième plus grand centre de services scolaire au Québec avec 11 600 employés dédiés à la réussite de 70 500 élèves issus de près de 155 pays et répartis dans 102 établissements sur l'île de Montréal. Référence en éducation, le CSSMB est un chef de file en diplomation et en qualification avec un taux de 88,2 %, soit 9,6 points au-dessus de la moyenne du réseau scolaire public québécois.

SOURCE Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

Renseignements: Annie Bourassa, Bureau des communications, 514 855-4500, p. 4817, [email protected]

