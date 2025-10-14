Capable.Media lance la saison 2 de Capable, entreprendre sans limites

SHAWINIGAN, QC, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Capable, entreprendre sans limites revient avec dix nouveaux épisodes produits par Kim Auclair, fondatrice de Capable.Media, pour démontrer que le handicap est un moteur d'innovation.

Avec comme commanditaires la BDC, l'Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ), Evol et la Fondation des Sourds du Québec, la série met en lumière les talents de personnes en situation de handicap qui créent leurs propres opportunités.

Aperçu de la saison 2 de Capable, entreprendre sans limites

Tournée à Shawinigan, dans les studios de Nomad.tv, la saison propose des épisodes de 35 minutes, sous-titrés, traduits en langue des signes québécoise (LSQ) et accompagnés d'une transcription. Les contenus sont disponibles gratuitement sur www.capable.media.

Citation :

« Le handicap n'est pas une limite, mais une force qui stimule créativité et innovation. Avec cette production indépendante, je veux le montrer à travers différents parcours » - Kim Auclair, productrice et animatrice

Premier épisode disponible dès maintenant.

Lancement officiel : 15 octobre 2025, au Centre d'entrepreneuriat Alphonse-Desjardins Shawinigan (CEADS)

À propos de Capable.Media :

Capable Média est un magazine Web qui a pour mission de mettre en valeur les compétences des personnes en situation de handicap et démontrer que l'inclusion est un véritable moteur d'innovation.

SOURCE Capable.Media

Source et renseignements : Kim Auclair - [email protected], - www.capable.media