CAP Mieux-Être : une nouvelle application numérique pour soutenir les proches en santé mentale

Un outil d'autogestion en ligne et novateur est maintenant disponible pour aider les proches de tous âges dans leurs recherches pour de l'information, de l'aide et du soutien en santé mentale

MONTRÉAL, le 4 oct. 2024 /CNW/ - Au Québec, de nombreux proches de personnes vivant avec un trouble de santé mentale hésitent à demander de l'aide en raison des tabous et des préjugés, manquent d'informations ou ne connaissent pas les ressources disponibles. Pour répondre à cette problématique, CAP santé mentale annonce le lancement de l'application numérique CAP Mieux-Être, un outil d'autogestion en ligne pour soutenir les proches qui côtoient au quotidien une personne ayant un trouble mental.

CAP Mieux-Être : une solution novatrice pour les proches en santé mentale

Au Québec, une personne sur cinq vit avec un trouble mental. Par ailleurs, environ quatre personnes sur cinq côtoient une personne vivant avec un trouble de santé mentale, que ce soit un parent, un frère, une sœur, un.e conjoint.e, un membre de la famille ou un.e ami.e. Précisons que :

Souvent en première ligne, les familles et les proches sont confrontés à toute une gamme d'émotions : de l'inquiétude, du stress, de la tristesse, de la colère, de l'impuissance et de la culpabilité.

Les proches, qui ne sont pas préparés à ce rôle, sont eux-mêmes à risque de développer des problèmes de santé mentale s'ils n'obtiennent pas le soutien dont ils ont besoin.

De plus en plus de proches se tournent vers le web pour trouver des réponses et obtenir de l'aide.

Grâce au soutien financier de l'Appui pour les proches aidants, CAP santé mentale a développé un coffre à outils virtuel conçu pour les proches de tous âges qui accompagnent une personne vivant avec un trouble mental. Inspirée par le vécu des familles et développée avec des experts en santé mentale, la plateforme innovante CAP Mieux-Être guide les proches dans leur rôle d'accompagnateur. Dévoilé à l'aube de la 30e édition de la Semaine de sensibilisation à la réalité des proches en santé mentale, CAP Mieux-Être est l'allié idéal pour ceux qui souhaitent contribuer à l'amélioration de leur mieux-être. L'application regroupe :

Des informations pratiques sur la communication et les soins de santé mentale au Québec.

Des conseils pratico-pratiques pour comprendre comment mieux accompagner la personne vivant avec un trouble mental, sans oublier de prendre soin de soi.

Un accompagnement personnalisé et des stratégies d'autogestion, tout en respectant la confidentialité et la vie privée des utilisateurs.

Des ressources adaptées à la réalité des proches et des familles.

Citations :

« Côtoyer une personne vivant avec un trouble mental, c'est vivre des montagnes russes à chaque jour. Comme proche, on a parfois de la difficulté à comprendre les réactions et les comportements de la personne ayant un trouble mental, on cherche à comprendre nos propres émotions et on recherche de l'aide! Avec la toute nouvelle application numérique CAP Mieux-Être, les proches seront mieux outillés pour obtenir des réponses, pour du soutien et pour améliorer leur mieux-être. Les proches sauront aussi où se tourner pour demander de l'aide » a déclaré monsieur Jean-Philippe Dion, porte-parole de CAP santé mentale.

« CAP Mieux-Être répond à une demande croissante, celle de mieux outiller les proches qui vivent au quotidien avec une personne ayant un trouble mental. La plate-forme CAP Mieux-Être regroupe toutes les informations pertinentes en santé mentale et les ressources disponibles, en complément des services offerts par les associations membres de CAP santé mentale partout au Québec. Cet outil d'autogestion encourage également les proches à entreprendre les démarches nécessaires pour recevoir de l'aide. Nous tenons à remercier l'Appui pour les proches aidants pour leur contribution financière dans le développement cette solution novatrice en santé mentale qui fera, nous en sommes convaincus, une réelle différence pour les proches » a déclaré monsieur René Cloutier, directeur général de CAP santé mentale.

« CAP Santé mentale a mis en place un coffre à outils virtuel inspiré par les réalités des personnes proches aidantes et conçu avec des experts en santé mentale. L'Appui est fier de soutenir cet outil innovant qui permettra d'améliorer la qualité de vie des proches de personnes vivant avec un trouble mental. Nous sommes convaincus que cette plateforme fera une réelle différence dans leur quotidien car nous voyons combien les personnes proches aidantes se sentent parfois impuissantes et risquent de s'épuiser » a déclaré monsieur Guillaume Joseph, directeur général de l'Appui pour les proches aidants.

Pour visiter l'application numérique CAP Mieux-Être :

capmieuxetre.ca

À propos du CAP santé mentale

Actif depuis 1985, CAP santé mentale regroupe 52 associations dans toutes les régions du Québec. Leur mission est d'offrir un soutien psychosocial aux proches des personnes ayant un problème de santé mentale, en offrant gratuitement les services suivants : informations, groupes d'entraide, soutien professionnel, accompagnement, formations et mesures de répit. Fort de son expertise unique au Québec, CAP santé mentale demeure le seul regroupement québécois exclusivement destiné aux familles et à l'entourage en santé mentale. Ses associations membres soutiennent plus de 20 000 proches annuellement.

