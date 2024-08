MONTRÉAL, le 21 août 2024 /CNW/ - Cansew Inc, chef de file canadien en matière de fils à coudre industriels, de teinture, d'élastiques et d'accessoires, célèbre un siècle d'innovation et d'adaptation. Ses fils de polyester, de nylon et de technique de haute performance sont cousus dans la mode, l'ameublement, les géotextiles et les vêtements pour EPI, y compris les vêtements des pompiers. Cansew travaille continuellement pour fournir à ses clients les solutions les plus innovantes afin de répondre à leurs besoins dans un secteur en perpétuelle évolution.

« Notre industrie a connu une croissance très importante au fil des ans et, alors que d'autres entreprises ont fermé ou déménagé, nous avons toujours cherché des moyens de continuer à construire notre succès ici », a déclaré Hershie Schachter, président de Cansew. « Nous y sommes parvenus en écoutant nos clients et en voyant des opportunités dans le développement de nouvelles techniques, de nouvelles fibres et de nouvelles façons de fonctionner adaptées à notre époque. »

Lancée en 1924 sous le nom de Canadian Sewing Supply, l'entreprise exploitait au départ un modeste atelier familial dans le quartier du Plateau-Mont-Royal, à Montréal. Aujourd'hui, Hershie Schachter, ainsi que Mark et Jack Schachter, vice-présidents, représentent la troisième génération de responsables familiaux qui supervisent la production verticale 100 % canadienne de Cansew, depuis la production de fils jusqu'aux opérations de teinture, de glaçage, de finition et de bobinage.

Points saillants

Croissance : Aujourd'hui, Cansew compte plus de 100 employés répartis dans cinq localités - Montréal (siège social), Toronto , Winnipeg , Calgary et Vancouver - fournissant des produits et des services de classe mondiale partout au Canada et à l'international.

Aujourd'hui, Cansew compte plus de 100 employés répartis dans cinq localités - Montréal (siège social), , , et - fournissant des produits et des services de classe mondiale partout au et à l'international. Innovation : En proposant des fils à coudre et du matériel de première qualité, Cansew reste fidèle à ses origines tout en développant continuellement de nouveaux produits et des articles à la pointe de la technologie.

En proposant des fils à coudre et du matériel de première qualité, Cansew reste fidèle à ses origines tout en développant continuellement de nouveaux produits et des articles à la pointe de la technologie. Engagement : Cansew met actuellement en œuvre une stratégie de modernisation et de croissance de plusieurs millions de dollars afin de mieux répondre aux besoins actuels et futurs de ses clients et fait partie du programme Label de textiles verts de la AITC.

Cansew s'est également inscrit récemment au Défi Carboneutre, qui encourage les entreprises à élaborer et à mettre en œuvre des plans fiables et efficaces pour assurer la transition de leurs installations et de leurs activités vers des émissions nettes nulles d'ici à 2050.

« On ne peut jamais prédire avec exactitude à quoi ressemblera l'avenir, a déclaré Leslie Schachter », directeur du marketing et de la stratégie. « Cependant, ce qui est certain, c'est que Cansew continuera de croître et d'évoluer en s'appuyant toujours sur une équipe soudée qui s'engage pour la qualité, la durabilité et la satisfaction des besoins des clients. »

À propos de Cansew Inc. :

Cansew Inc. est une entreprise 100% canadienne de fourniture de fils à coudre et de garnitures. Son siège social est situé à Montréal et elle compte des bureaux à Toronto, Winnipeg, Calgary et Vancouver. Grâce à ses usines et à sa teinturerie, Cansew offre une variété de produits de haute qualité, y compris des fils dans plus de 800 couleurs, des élastiques, des sangles, des attaches Velcro®, ainsi que du matériel pour la conception et la salle de coupe. Cansew est l'un des principaux fournisseurs de fils et de produits de haute performance pour les vêtements EPI utilisés par les pompiers et d'autres professionnels qui ont besoin d'une protection spécialisée au travail.

SOURCE Cansew Inc.

Renseignements : Thomas Ledwell, Ledwell Strategies, [email protected], Tél : (514) 588-0752