Cansel introduit le robot TinySurveyor au Canada

Le robot TinySurveyor constitue l'instrument de haute précision par excellence pour les industries spécialisées en arpentage, génie civil, construction et infrastructure. Équipé d'un récepteur GNSS Trimble intégré, il possède une incomparable capacité à exécuter de lourdes tâches jusqu'à dix fois plus rapidement comparativement aux méthodes traditionnelles d'arpentage et d'implantation. Ce robot est capable de réaliser le prémarquage, l'implantation/la mise en station, la collecte de données, les levés « tel que construit » et plus encore, améliorant ainsi la qualité, l'efficacité et la sécurité pour l'industrie de la construction.

« Cansel s'engage depuis toujours à soutenir l'innovation dans les industries comme la construction et l'infrastructure, et nous sommes fiers d'introduire le robot TinySurveyor sur le marché canadien » a déclaré Martin Trudelle, président de Cansel. « Des cas d'utilisation documentés révèlent que le robot peut compléter cinq semaines de travail en seulement cinq jours. Nous sommes très heureux de pouvoir offrir ce niveau de rendement à nos clients. Pour les entreprises qui doivent composer avec des marges de profit ultra minces, ces économies de temps signifient qu'elles réaliseront un retour sur investissement - et des profits plus importants - rapidement. »

Tablette TinySurveyor

La tablette qui accompagne le robot confère à l'opérateur le plein contrôle du TinySurveyor ainsi que des paramètres de projet. Par l'entremise de l'application préinstallée, l'opérateur peut personnaliser les réglages de marquage, appliquer des changements de projection et ajuster la vitesse du robot directement à partir de la tablette.

Des fichiers CSV et DXF existants peuvent être transférés directement de la tablette au TinySurveyor, permettant aux opérateurs de débuter leur travail quelques minutes après leur arrivée sur le site.

Système GNSS mobile intégré de Trimble

Le TinySurveyor est doté de la technologie GNSS de Trimble. Ce récepteur GPS est une solution tout-en-un robuste, combinant puissance et durabilité en un format compact, facile à utiliser et pratiquement indestructible. Sa construction solide et sa batterie de plus longue durée le rendent idéal pour les tâches plus exigeantes, en plus de réduire les risques d'interruption de travail. Le récepteur Trimble est à la fois convivial et hautement précis.

Disponibilité

Cansel offre le TinySurveyor dans le cadre d'un ensemble comprenant la tablette TinySurveyor et le récepteur GNSS intégré de Trimble. Veuillez communiquer directement avec Cansel pour obtenir de l'information ou pour planifier une démonstration de produit.

Découvrez-en davantage au sujet du TinySurveyor et de ses capacités ici.

À propos de Cansel

Depuis plus de 50 ans, Cansel aide les clients à capturer, transformer et gérer les données, menant ainsi à une efficacité et rentabilité accrues, de la conception à la réalisation. Au service d'organisations spécialisées dans les domaines de l'ingénierie, l'arpentage, la construction, l'exploitation minière, les services publics, la foresterie et les secteurs gouvernementaux, nous offrons des solutions visant à améliorer l'efficacité des opérations liées à la gestion de la donnée géospatiale, de la conception à la réalisation. Le siège social de la compagnie est établi à Burnaby, en Colombie-Britannique, au Canada. Apprenez-en davantage sur www.cansel.ca.

À propos de TinyMobileRobots

Notre compagnie se spécialise dans la fabrication de robots extérieurs hautement précis pour la réalisation de tâches de marquage et d'implantation. Nos roboticiens combinent des logiciels robotiques avancés avec l'intelligence artificielle et des technologies de précision élevée provenant de l'industrie de l'arpentage. Afin d'assurer une solution fiable et robuste, nous incorporons également des technologies éprouvées d'autres industries. Notre objectif consiste à transformer l'évolution scientifique et technologique en solutions pratiques pour nos clients.

Nous sommes établis au Danemark, à proximité du centre de robotique le plus important au monde. Notre compagnie se fonde sur les nombreuses années d'expérience en consultation et recherche dont dispose notre PDG, Jens Peder Kristensen, lequel a participé à plusieurs projets de recherche internationaux pour le compte des autorités européennes et d'entreprises privées.

https://tinymobilerobots.com/

