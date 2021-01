VANCOUVER, BC, le 6 jan. 2021 /CNW/ - Cansel, un fournisseur de logiciels, d'équipements et de services conçus pour les marchés de l'ingénierie, l'arpentage, la construction et les services publics, a annoncé aujourd'hui l'acquisition stratégique de l'entreprise américaine California Surveying & Drafting Supply (CSDS), établie à Sacramento, en Californie, et disposant de points de vente dans les villes de Dublin et Fresno. Depuis les 30 dernières années, CSDS se classe, parmi les principaux partenaires de distribution Trimble aux États-Unis, et constitue l'un des plus importants concessionnaires HP DesignJet en Amérique. Tout comme Cansel, CSDS a développé une expertise dans les domaines de l'arpentage, la cartographie et SIG ainsi que l'impression grand format. De plus, tout comme Cansel, CSDS offre des solutions dans le domaine du balayage (scan) laser 3D et des solutions pour les relevés photogrammétriques par drones. CSDS exploite également le réseau GNSS en temps réel le plus vaste en Californie, offrant des données de positionnement de précision centimétrique pour les applications liées à l'arpentage, la cartographie, l'ingénierie et l'agriculture.

« Nous sommes très heureux d'accueillir le groupe d'employés CSDS au sein de notre équipe » a déclaré Martin Trudelle, président de Cansel. « En tant que chef de file dans la distribution de solutions pour les secteurs spécialisés en arpentage et technologies géospatiales, il s'avère extrêmement important de continuer d'offrir un niveau d'expertise supérieur pour soutenir la gamme étendue de produits et de services professionnels sur mesure que nous fournissons à nos clients. Cette percée dans le marché américain s'aligne avec la profonde volonté de Cansel de poursuivre sa croissance et s'intègre parfaitement avec notre réseau canadien déjà étendu. »

« Après avoir dirigé CSDS depuis 1986, j'ai jugé que le moment était opportun pour ma famille de passer à l'étape suivante de notre vie » a affirmé Bruce Gandelman, fondateur et actionnaire majoritaire de l'entreprise California Survey & Drafting Supply. « Je suis confiant que l'équipe de direction existante de CSDS sera en mesure de maintenir le même niveau de service, de soutien et de professionnalisme auquel s'attendent nos clients. Ce partenariat apporte de la stabilité pour les employés de CSDS ainsi qu'un engagement solide envers l'excellence de la part de Cansel, une équipe que je connais et respecte depuis de nombreuses années. »

« Notre intégration au sein de l'équipe Cansel s'aligne parfaitement avec la culture de CSDS ainsi qu'avec nos efforts soutenus pour l'établissement de relations significatives avec nos clients, notre expertise technique et notre dévouement à fournir un service hors pair aux industries que nous desservons depuis plus de trois décennies » a par ailleurs commenté Tom Cardenas, président de CSDS. « Notre expérience combinée en matière de solutions techniques innovatrices et notre vision partagée pour la croissance future représentent le début d'un nouveau chapitre très prometteur pour nos organisations. »

California Surveying & Drafting Supply poursuivra ses opérations en tant que filiale de Cansel. L'équipe de gestion existante de CSDS demeurera en place afin d'assurer le leadership et maintenir la continuité de l'expérience client.

À propos de Cansel

Depuis plus de 50 ans, Cansel aide les clients à capturer, transformer et gérer les données géospatiales, menant ainsi à une efficacité et rentabilité accrues. Au service d'organisations spécialisées dans les domaines de l'ingénierie, l'arpentage, la construction, l'exploitation minière, les services publics, la foresterie et les secteurs gouvernementaux, nous offrons des solutions visant à améliorer l'efficacité des opérations liées à la gestion de la donnée géospatiale, de la conception à la réalisation.

www.cansel.ca

À propos de California Surveying & Drafting Supply

California Surveying & Drafting Supply, Inc. est un fournisseur de premier plan qui rend service aux entreprises et agences gouvernementales établies en Californie en leur offrant de la formation, des technologies et des outils conçus pour le secteur géospatial.

www.csdsinc.com

