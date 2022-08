SMITHS FALLS, ON, le 23 août 2022 /CNW/ - Canopy Growth Corporation (« Canopy Growth » ou « la Société ») (TSX: WEED) (NASDAQ: CGC), a annoncé aujourd'hui que la Société tiendra son assemblée générale et extraordinaire annuelle de 2022 de façon virtuelle. L'assemblée commencera à 13 h (HE) le 15 septembre 2022 et sera diffusée en direct sur le Web à l'adresse www.virtualshareholdermeeting.com/WEED2022 .

Les actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 22 juillet 2022 et les actionnaires détenant une procuration légale pour l'assemblée peuvent y voter. Les actionnaires trouveront des renseignements importants et des instructions détaillées sur la façon de participer à notre assemblée virtuelle dans la déclaration de procuration disponible à l'adresse https://www.canopygrowth.com/investors/investor-events/annual-general-and-special-meeting-2022/ .

Les actionnaires qui ont le droit de vote ont reçu par la poste un avis de disponibilité sur Internet, conformément à la réglementation sur les valeurs mobilières, qui fournira des instructions sur la façon d'accéder aux documents de procuration et d'exercer les droits de vote attachés à leurs actions. Les actionnaires sont encouragés à voter et à soumettre leurs procurations le plus tôt possible avant l'assemblée par l'une des méthodes décrites dans la déclaration de procuration.

À propos de Canopy Growth

Canopy Growth (TSX: WEED) (NASDAQ: CGC) est une entreprise mondiale de produits de consommation diversifiés à base de cannabis et de cannabinoïdes, animée par la passion d'améliorer la vie, de mettre fin à la prohibition et de renforcer les collectivités en libérant le plein potentiel du cannabis. En misant sur les connaissances des consommateurs et l'innovation, Canopy Growth offre différentes variétés de produits sous forme de fleurs séchées, d'huiles, de gélules, de boissons infusées, de produits comestibles et topiques de grande qualité, ainsi que des vaporisateurs de Canopy Growth et du chef de file de l'industrie Storz & Bickel. La marque médicale mondiale de Canopy Growth, Spectrum Therapeutics, offre une gamme complète de produits à l'aide de son système de classification par couleurs et est un chef de file sur le marché canadien et allemand. Grâce à ses bannières primées Tweed et Tokyo Smoke , Canopy Growth a été en mesure de se rapprocher de ses consommateurs adultes et de se bâtir une clientèle fidèle en se concentrant sur des produits de première qualité et des relations significatives avec les clients. Canopy Growth a fait son entrée sur le marché de la santé et du bien-être des consommateurs dans des marchés clés, dont le Canada, les États-Unis et l'Europe, grâce à BioSteel Sports Nutrition et à This Works Skin and Sleep Solutions. Nous avons également introduit d'autres produits dérivés du chanvre aux États-Unis par l'entremise de ses marques First & Free et Martha Stewart CBD. La Société a établi un partenariat avec Constellation Brands, un chef de file du marché de l'alcool figurant dans le Fortune 500.Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.canopygrowth.com .

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Jennifer White, Communications d'entreprise, [email protected]; Relations avec les investisseurs : Tyler Burns, Relations avec les investisseurs, [email protected]