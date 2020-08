Canopy Growth renforce sa présence nationale sur le marché de détail grâce à son expansion en Alberta

L'entreprise ouvrira 10 magasins de détail en Alberta sous les bannières Tokyo Smoke et Tweed, ses premières boutiques de cannabis dans la province

SMITH FALLS, ON, le 28 août 2020 /CNW/ - Canopy Growth Corporation (« Canopy Growth » ou la « Société ») (TSX: WEED) (NYSE: CGC) est heureuse d'annoncer qu'elle ouvrira 10 points de vente physiques de cannabis en Alberta, sous ses bannières primées Tweed et Tokyo Smoke. Cette annonce souligne la promesse la plus récente de la Société visant à accroître sa présence nationale sur le marché de détail et à augmenter les occasions d'engagement des consommateurs dans l'ensemble du pays.

Les points de vente suivants ouvriront leurs portes au cours de la prochaine semaine :

Tokyo Smoke :

4310, MacLeod Trail SO, unité 100, Calgary AB

418, 16 e Avenue NO, Calgary AB

Avenue NO, 1022, 17 e Avenue SO, unité 101, Calgary AB

Avenue SO, unité 101, 3011, 14 e rue SO, Calgary AB

rue SO, 131, Century Crossing, unité 204, Spruce Grove AB

1020, 9e Avenue SE, unité 104, Calgary AB

Tweed :

8650, 112 e Avenue NO, Calgary AB

Avenue NO, 425, chemin Aviation NE, unité 122, Calgary AB

333, 6 e Rue Sud, unité 130, Lethbridge AB

Rue Sud, unité 130, 10431, 82e Avenue, Edmonton AB T6E 2A1

« Nous allons ouvrir 10 nouveaux magasins, et ce n'est qu'un début. Nous sommes ravis d'annoncer cette étape importante dans notre parcours et de faire connaître aux consommateurs albertains l'expérience qu'offrent nos magasins Tokyo Smoke et Tweed, a déclaré Grant Caton, directeur général de Canopy Growth au Canada. Nous sommes conscients de la valeur que les points de vente physiques apportent à nos consommateurs; ils nous permettent d'accueillir les nouveaux clients, de leur en apprendre davantage sur le cannabis et de tisser de nouveaux liens au sein des collectivités. Nous avons hâte de mettre au service de la région notre expertise et notre position de chef de file de l'industrie. »

Les points de vente Tokyo Smoke et Tweed offrent aux clients une expérience de vente au détail de premier plan. Les boutiques Tokyo Smoke proposent des accessoires et des produits de cannabis soigneusement sélectionnés, regroupés en fonction de leur système exclusif fondé sur l'« intention » pour aider les clients à choisir une variété adaptée à leurs besoins, ce qui permet de rehausser l'expérience de magasinage. Les magasins Tweed ont des « Tweedeurs » sympathiques et renseignés qui se font un plaisir d'informer les clients dans une ambiance accueillante, rendant ainsi l'expérience de vente au détail chaleureuse et conviviale.

Nos points de vente sont également consacrés à élaborer des activités de sensibilisation communautaires ainsi que des programmes visant à éduquer et à soutenir tous les quartiers où nous exerçons nos activités. De plus, nous sommes fiers de créer plus de 100 emplois sur le marché albertain, tout en assurant un environnement sécuritaire dans lequel nos équipes peuvent offrir aux collectivités du cannabis récréatif légal, de qualité et facilement accessible.

Grâce à l'expansion de la présence de Canopy Growth vers le marché de détail albertain, Tokyo Smoke et Tweed compteront un total de 29 points de vente de cannabis dans les provinces de l'Ouest canadien, comme le Manitoba et la Saskatchewan. Cette expansion augmentera également le nombre de bannières de détail de Canopy Growth dans l'ensemble du Canada, qui seront au nombre de 50. D'autres magasins devraient ouvrir en 2020.

Poussons vert l'avenir (de l'Alberta)!

Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX: WEED, NYSE: CGC), un leader mondial diversifié dans le domaine du cannabis, du chanvre et d'appareils liés au cannabis, propose plusieurs marques distinctes de cannabis et plusieurs variétés sélectionnées avec soin sous forme déshydratée, d'huile et de gélules, ainsi que des appareils médicaux par l'intermédiaire d'une de ses filiales, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. De l'innovation de produits et de procédés à l'exécution sur les marchés, Canopy Growth est portée par la passion du leadership et par un engagement à bâtir une société d'envergure mondiale, et ce, un produit, un établissement et un pays à la fois.

La division médicale de Canopy Growth, Spectrum Therapeutics, est fière de consacrer ses efforts à former les professionnels de la santé, à mener des recherches cliniques rigoureuses et à permettre au public d'approfondir sa compréhension du cannabis; elle a par ailleurs affecté des millions de dollars à la recherche commercialisable à la fine pointe et au développement de PI. Spectrum Therapeutics offre une gamme de produits à spectre complet utilisant le code-couleur de Spectrum, ainsi que le Dronabinol dérivé d'un seul cannabinoïde sous la marque Bionorica Ethics.

Canopy Growth exploite des magasins de vente au détail à l'échelle du Canada sous ses bannières primées Tweed et Tokyo Smoke. Tweed est une entreprise de production de cannabis reconnue à l'échelle mondiale qui a mis en place un vaste et solide réseau en mettant l'accent sur des produits de qualité et des relations constructives avec sa clientèle.

De nos inscriptions historiques à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York à notre expansion internationale, la fierté d'offrir de la valeur aux actionnaires grâce à notre leadership est profondément enracinée dans tout ce que nous faisons à Canopy Growth. Canopy Growth a établi des partenariats avec des leaders du secteur dont Snoop Dogg et Seth Rogen, des icônes du cannabis, les légendes de la culture du cannabis DNA Genetics et Green House Seeds, ainsi que Martha Stewart, la gourou du mode de vie et le leader des boissons alcoolisées selon le palmarès Fortune 500, Constellation Brands, pour n'en nommer que quelques-uns. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le www.canopygrowth.com .

Avis concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » au sens attribué dans la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « planifie », « s'attend à », « ne s'attend pas à », « est attendu », « estime », « a l'intention de », « anticipe », « n'anticipe pas », « croit », ou d'autres expressions similaires, et stipulent que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « vont » être prises, survenir ou être obtenus. Les énoncés prospectifs ou l'information prospective comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Canopy Growth ou de ses filiales diffèrent considérablement de ceux avancés ou suggérés dans les énoncés prospectifs ou l'information prospective contenue dans ce communiqué. Des exemples de tels énoncés comprennent les énoncés concernant les futures offres de format de produit. Les risques, les incertitudes et d'autres facteurs entrant en ligne de compte dans cette information prospective pourraient porter en réalité les événements, les résultats, le rendement, les perspectives et les possibilités à différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans une telle information prospective, y compris la capacité de la Société à satisfaire ses contrats de ventes provinciales, ou les provinces d'acheter tout le cannabis qui leur est attribué et les risques figurant dans la notice annuelle de la Société du 25 juin 2019, qui a été déposée auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et qui est disponible dans le profil d'émetteur de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Même si la Société croit que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les énoncés prospectifs ou l'information prospective dans ce communiqué sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces renseignements et aucune garantie n'est fournie que ces événements se produiront dans les délais divulgués ou même qu'ils se produiront ou non. Les énoncés prospectifs et l'information prospective contenus dans le présent communiqué sont formulés en date du présent communiqué, et la Société décline toute obligation de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs ou cette information prospective, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'y obligent.

Renseignements: Personnes-ressources : Patti Zebchuck, Relations avec les médias, [email protected] ; Judy Hong, Vice-présidente, Relations avec les investisseurs (États-Unis), [email protected] ; Tyler Burns, Vice-président, Relations avec les investisseurs (Canada), [email protected], ou 855 558-9333, poste 122

