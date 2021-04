Les variétés Green Cush et Sour Kush de Vert sont cultivées à Vert Mirabel, une serre de haute technologie possédant toutes les autorisations nécessaires située à Mirabel, au Québec, qui appartient conjointement à Canopy Growth et à son partenaire Les Serres Stéphane Bertrand Inc., une serre multigénérationnelle exploitée dans la province. Vert Mirabel est l'une des principales installations de culture du cannabis de Canopy Growth. Elle joue un rôle dans l'approvisionnement de cannabis cultivé localement pour le marché québécois, et elle permet à l'entreprise d'imposer sa marque dans la province. L'installation emploie plus de 200 personnes dans la région de Mirabel, autant des cultivateurs que des gestionnaires de production.

« L'exploitation de notre installation Vert Mirabel repose sur une équipe de producteurs incroyablement passionnés qui se consacrent à fournir du cannabis cultivé localement au marché du Québec, a déclaré Sylvain Miron, directeur, Vert Mirabel. Ce produit est le résultat d'une fusion de l'expertise de Canopy en matière de cannabis et des connaissances multigénérationnelles de l'équipe de Vert Mirabel en matière d'activités en serre. »

Pour en savoir plus sur la façon de faire des achats conformément aux consignes sur la COVID-19 en ligne et en magasin, visitez www.sqdc.ca.

Poussons vert l'avenir.

