« Nous poursuivons notre engagement à l'égard de l'innovation en matière de produits, en faisant évoluer sans relâche notre portefeuille afin d'offrir aux consommateurs la qualité et la variété de produits qu'ils recherchent », a déclaré Julian Cohen, chef de l'innovation chez Canopy Growth. « Nos nouveaux préroulés infusés de 7ACRES et notre première offre de grand format de Doja sont tous deux d'excellents exemples de la façon dont les renseignements sur les consommateurs et les clients orientent notre stratégie d'innovation. Nous sommes ravis de pouvoir intégrer ces renseignements et les caractéristiques de nos produits de qualité supérieure dans nos nouveaux articles. »

7ACRES

7ACRES a dévoilé deux nouvelles fleurs de première qualité : le Lemon Zkltz de 7ACRES en format 3,5 g, qui présente une coloration vert clair avec des pistils roses et une structure dense, des arômes piquants et complexes qui se transforment en une saveur robuste pour une expérience gustative très douce, et les joints préroulés infusés de haschich à bulle Jack Haze de 7ACRES. Fabriqués à partir d'une infusion de haschich à bulle Jack Haze fidèle à la fleur, ces préroulés offrent une puissance élevée et une saveur accrue pour une expérience de consommation inégalée. Ces produits font suite à la série de dix vidéos éducatives Know the Grow, qui offre aux Canadiens un aperçu du talent, de la génétique et des techniques de culture qui sous-tendent la marque et le portefeuille de fleurs de 7ACRES.

Ace Valley

Le portefeuille de la marque Ace Valley continue de prendre de l'expansion avec le lancement du format trois joints de 0,5 g Wappa préroulés d'Ace Valley, qui sont offerts dans un nouvel emballage recyclable et réutilisable et dont l'arôme et la saveur sont fruités et agréables. Ace Valley élargit son offre de produits de vapotage avec la cartouche 510 de concentré de terpènes Orange Frosty de 1 g, offrant un mélange de concentré de terpènes vivant, extrait d'une fleur de cannabis fraîche et congelée instantanément, et du distillat de THC de haute pureté avec des saveurs d'agrumes et d'orange douce qui sont parfaites pour le jour.

Deep Space

Dans la catégorie des boissons, Deep Space a lancé deux nouvelles saveurs audacieuses : Orange Orbit et The Grape Unknown. Les deux boissons gazeuses infusées au cannabis et pleines de goût offrent un parfum nostalgique avec une saveur unique emblématique et propre à Deep Space. Avec 10 mg de THC dans chaque canette recyclable de 222 ml, ces nouvelles saveurs sont puissantes et prêtes à boire.

Doja

Doja a lancé trois nouvelles offres pour les connaisseurs de cannabis artisanal : le Legendary Larry de Doja, une variété à dominante indica, séchée en suspension et finie à la main, avec des bourgeons denses et verts et une couche de trichomes glacés, maintenant disponible à long terme en formats 3,5 g de fleurs et 3 joints préroulés de 0,5 g; le Garlic Chem en format 3,5 g de Doja, une souche hybride à dominante indica disponible pour une durée limitée seulement et influencée par les techniques de culture de haute qualité que l'on trouve dans la vallée de l'Okanagan en Colombie-Britannique, avec des bourgeons denses et colorés qui possèdent une combinaison d'arômes et de saveurs gazeuses et d'ail; et le 91K de Doja en format 14 g, qui émet un profil terpénique profond et humide, comprenant du myrcène, du linalol et du limonène, et qui est la première offre de grande qualité en grand format de la marque pour le marché récréatif.

Ces nouvelles offres sont disponibles dans des magasins de cannabis récréatifs légaux et des canaux de commerce électronique, et certains produits sont proposés pour une durée limitée seulement, y compris le Lemon Zkltz en format 3,5 g de 7ACRES, la cartouche 510 de concentré de terpènes Orange Frosty de 1 g d'Ace Valley et le Garlic Chem en format 3,5 g de Doja.

À propos de Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX:WEED, NASDAQ:CGC) est une entreprise mondiale de produits de consommation diversifiés à base de cannabis et de cannabinoïdes, animée par la passion d'améliorer la vie, de mettre fin à la prohibition et de renforcer les collectivités en libérant le plein potentiel du cannabis. En misant sur les connaissances des consommateurs et l'innovation, nous offrons différentes variétés de produits sous forme de fleurs séchées, d'huiles, de gélules, de boissons infusées, de produits comestibles et topiques de grande qualité, ainsi que des vaporisateurs de Canopy Growth et du chef de file de l'industrie Storz & Bickel. Notre marque médicale mondiale, Spectrum Therapeutics, offre une gamme complète de produits à l'aide de son système de classification par couleurs et est un chef de file sur le marché canadien et allemand. Nos bannières primées Tweed et Tokyo Smoke nous ont permis de nous rapprocher de nos consommateurs adultes et de nous bâtir une clientèle fidèle en nous concentrant sur des produits de première qualité et des relations significatives avec les clients. Canopy Growth a fait son entrée sur le marché de la santé et du bien-être des consommateurs dans des marchés clés, dont le Canada, les États-Unis et l'Europe, grâce à BioSteel Sports Nutrition et à This Works Skin and Sleep Solutions. Nous avons également introduit d'autres produits de CBD autorisés par le gouvernement fédéral aux États-Unis par l'entremise de nos marques First & Free et Martha Stewart CBD. La Société a établi un partenariat avec Constellation Brands, un chef de file du marché de l'alcool figurant dans le Fortune 500. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le www.canopygrowth.com.

Avis concernant les informations prospectives

Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » et de l'« information prospective » au sens des lois américaines et canadiennes applicables sur les valeurs mobilières (collectivement, les « énoncés prospectifs »), qui comportent des risques connus et inconnus, et des incertitudes. Les énoncés prospectifs prédisent ou décrivent nos activités futures, nos plans d'affaires, nos stratégies d'affaires et de placement et le rendement de nos investissements. Ces énoncés prospectifs sont généralement identifiés par l'utilisation de termes et d'expressions comme « intention », « objectif », « stratégie », « estimation », « attente », « projet », « projections », « prévisions », « plans », « recherche », « anticipe », « potentiel », « proposé », « fera », « devrait », « pourrait », « est susceptible de », « est conçu pour », « futur envisageable », « croit », « prévu » et d'autres expressions semblables. Vous êtes priés de ne pas vous fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de leur publication. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre de facteurs et d'hypothèses qui, bien qu'elles soient jugées raisonnables par la direction, sont intrinsèquement assujetties à d'importants risques commerciaux, économiques et concurrentiels, à des résultats financiers, aux résultats, au rendement ou aux réalisations exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, lesquels ne garantissent pas le rendement futur. Par conséquent, il y a ou il y aura des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans ces énoncés. Une analyse de certains des facteurs importants applicables à Canopy Growth Corporation (« Canopy ») se trouve dans la section intitulée « Facteurs de risque » du rapport annuel de Canopy sur le formulaire 10-K pour l'exercice se terminant le 31 mars 2021, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières des États-Unis) et des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières, car ces facteurs peuvent être mis à jour de temps à autre dans ses dépôts périodiques auprès de la Securities and Exchange Commission et des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières, qui peuvent être consultés à www.sec.gov/edgar et www.sedar.com, respectivement. Ces facteurs ne doivent pas être considérés comme exhaustifs et doivent être lus conjointement avec les autres mises en garde incluses dans le présent communiqué et dans les documents déposés. Tous les énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué sont présentés à la date du présent communiqué et, sauf exception prévue dans la loi, Canopy rejette toute obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont expressément et entièrement sous réserve de la présente mise en garde.

