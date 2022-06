L'entreprise présente son portefeuille diversifié de boissons à base de cannabis dans sa nouvelle campagne de marque Just Hits Different , qui offre aux consommateurs adultes une nouvelle façon de vivre des expériences familières et un nouveau type de boisson à consommer pendant les occasions estivales spéciales comme les longues fins de semaine. La campagne prend vie sur les canaux numériques et sociaux et vise à stimuler l'achalandage, à accroître la notoriété et à convertir les ventes en magasin.

La campagne comprend également le plus important programme interactif et éducatif d'échantillonnage des saveurs jamais vu dans cette catégorie. Les consommateurs peuvent visiter l'un des plus de 1 400 points de vente au détail de cannabis au Canada pour essayer un échantillon de saveurs non actives, notamment Tweed Fizz Mango, Tweed Iced Tea Lemon, Deep Space Limon Splashdown et Quatreau Passionfruit & Guava. Les activités d'échantillonnage éphémère donnent aux consommateurs l'occasion d'en apprendre davantage sur les produits, de discuter avec les ambassadeurs de la marque et de découvrir les saveurs avant d'ajouter les produits à leur panier.

Les consommateurs qui se présenteront en magasin découvriront une gamme plus vaste que jamais de boissons aromatisées infusées au cannabis et débordant de saveurs, proposées par des marques comme Tweed, un chef de file du segment des boissons à 5 mg de THC, et Deep Space, une marque qui offre des boissons à 10 mg de THC que l'on connaît pour leurs saveurs nostalgiques et audacieuses et leur touche unique. Les produits favoris de Quatreau et d'Ace Valley et les nouvelles offres de Vert viennent compléter la gamme estivale, offrant ainsi aux consommateurs une grande variété d'options.

Afin de faire de la place à ces nouveaux produits et d'accroître la distribution, 785 réfrigérateurs ont été installés dans les points de vente au détail à travers le pays, ce qui multiplie par quatre la présence de ses produits dans les réfrigérateurs et met davantage l'accent sur l'étendue et la profondeur de notre portefeuille de boissons.

« Nous avons remarqué que le goût et la saisonnalité jouent un rôle clé dans le choix des consommateurs. C'est la raison pour laquelle nous sommes heureux d'offrir une gamme de saveurs nouvelles et familières pour l'été, a déclaré Tara Rozalowsky, vice-présidente du marketing de marque, Canopy Growth. Nos activités d'échantillonnage donnent aux consommateurs l'occasion d'essayer nos savoureuses boissons, de sorte que lorsqu'ils seront prêts à ajouter une boisson à leur panier et à faire l'expérience du cannabis d'une toute nouvelle façon, ils sauront ce que nos marques ont à offrir. »

En plus des saveurs Deep Space Orange Orbit et The Grape Unknown annoncées récemment et de la gamme de Tweed Fizz et de boissons au thé glacé infusées au cannabis, les consommateurs pourront profiter de trois nouveaux produits qui seront lancées cet été :

Deep Space Ginger Ale Galaxy : Petite, puissante et prête à l'emploi, cette boisson gazeuse infusée au cannabis, inspirée par l'une des cinq meilleures saveurs de boissons gazeuses les plus appréciées 2 , offre le goût du gingembre d'un soda au gingembre classique, mais avec une touche unique de citronnelle. Elle contient 10 mg de THC et est offerte dans une canette raffinée de 222 ml.

Vert Solstice (Québec seulement) : Offerte dans une canette de 222 ml, cette boisson pétillante aromatisée aux agrumes et au ginseng contient 5 mg de CBD et 2,5 mg de THC.

Vert Éclipse (Québec seulement) : Offerte dans une canette de 222 ml, cette boisson pétillante aromatisée à saveur de mûre et de lavande contient 10 mg de CBD et 2 mg de THC.

Vous pouvez vous procurer les boissons offertes par Canopy Growth dans les points de vente au détail légaux de cannabis récréatif et au moyen des canaux de commerce électronique. Certains produits sont offerts dans certaines régions et pour une durée limitée seulement.

