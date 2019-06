Canopy Growth augmente de manière importante sa capacité de production au Canada après avoir obtenu sa licence pour son nouveau site de culture extérieure

La Société fournit une mise à jour au sujet de campus de production de Smiths Falls

SMITHS FALLS, ON, le 24 juin 2019 /CNW/ - Canopy Growth Corporation (« Canopy Growth » ou la « Société ») (TSX: WEED), (NYSE: CGC) est fière d'annoncer l'obtention d'une nouvelle licence de Santé Canada lui permettant de cultiver du cannabis sur un site extérieur situé au nord de la Saskatchewan. Quelques heures après l'obtention de la licence, les premières boutures de cannabis ont été plantées en Saskatchewan sur un terrain de sept millions de pieds carrés (160 acres) destinés à la culture et surveillé par des drones (c'est une blague : nous n'utilisons aucun drone, promis). Cette nouvelle licence permet d'augmenter la présence diversifiée de Canopy Growth au Canada et vient compléter ses installations de culture à l'intérieur et en serre. Elle permettra ainsi d'assurer un équilibre de haut niveau entre ses installations afin de produire à faible coût des matières premières pour des produits à valeur ajoutée, tout en garantissant des activités de culture plus sophistiquées pour les fleurs à forte demande.

« Notre équipe s'appuie sur une expertise relative à la culture extérieure de cannabis à grande échelle acquise grâce à une expérience de plus de dix ans en matière de culture de chanvre, notamment dans le cadre des activités d'exploitation de Canopy Growth l'année dernière au sein de nos installations d'une superficie de 4 000 acres; les extraits de ce chanvre soutiennent notre approvisionnement de CBD destiné aux marchés du cannabis thérapeutique et du cannabis récréatif, a déclaré Mark Zekulin, président et cochef de la direction de Canopy Growth. À ce stade de la saison estivale de plantation, nous considérons ceci comme un programme pilote de culture extérieure du cannabis qui prendra de l'ampleur, bien que notre équipe ne ménagera aucun effort pour produire des récoltes à faible coût dès cette année. »

Nos activités de culture extérieure de cannabis en Saskatchewan s'ajoutent à l'importante plateforme de production de chanvre de Canopy Growth, qui est passée d'une superficie de 4 000 acres comme mentionnée ci-dessus à plus de 5 000 acres en 2019. La réussite des activités de culture de chanvre de la Société orientera sa stratégie en matière de culture extérieure de cannabis, alors qu'elle cherche à optimiser les méthodes de culture actuelles et futures au site extérieur. Lorsque la Société aura obtenu les licences nécessaires pour l'ensemble de son système de culture, de production et d'extraction de cannabis en extérieur, et que celui-ci sera intégré dans la plateforme opérationnelle actuelle de Canopy Growth, la Société sera en mesure de produire des cannabinoïdes à grande échelle pour soutenir différents produits à valeur ajoutée comme des boissons, chocolats et vapoteuses, avec une marge plus élevée que ce qu'il est possible d'obtenir en utilisant les intrants de ses installations de culture à l'intérieur et en serre qui sont optimisés pour favoriser la production de produits de cannabis de haute qualité.

Autres actualités : Actualités du campus de production de Smiths Falls

En plus de faire œuvre de pionnière de la culture extérieure de cannabis, l'ensemble des activités d'exploitation de Canopy Growth au Canada continuent de se développer alors que la Société accélère ses efforts en vue d'approvisionner le marché du cannabis, tant à l'échelle nationale qu'internationale. Les développements décrits ci-dessous viendront appuyer la génération des revenus provenant de la deuxième vague de produits canadiens à fin récréative, laquelle devrait être offerte sur le marché vers la fin du troisième trimestre de l'exercice 2020. Voici quelques faits saillants :

La Société a élargi sa présence et détient maintenant une capacité de production de plus de 950 000 pieds carrés autorisée et en attente de licence, ainsi qu'un espace d'exploitation non autorisé à son campus de production de Smiths Falls. L'objectif est de soutenir la réalisation d'activités modernes de fabrication, de capsulage, de culture, de production, d'entreposage sûr, de logistique, de distribution et d'autres activités relatives à d'autres services nécessaires pour desservir le marché canadien d'un océan à l'autre.

autorisée et en attente de licence, ainsi qu'un espace d'exploitation non autorisé à son campus de production de Smiths Falls. L'objectif est de soutenir la réalisation d'activités modernes de fabrication, de capsulage, de culture, de production, d'entreposage sûr, de logistique, de distribution et d'autres activités relatives à d'autres services nécessaires pour desservir le marché canadien d'un océan à l'autre. La Société consacre des dizaines de milliers de pieds carrés à la production de chocolats. Une fois la réglementation fédérale sur les concentrés, produits comestibles et boissons adoptée, vers la fin de 2019, Canopy Growth estime miser sur une capacité de production mensuelle de plus de 850 000 produits de chocolat avec la possibilité d'augmenter cette capacité.

avec la possibilité d'augmenter cette capacité. Un espace d'environ 70 000 pieds carrés destiné à l'entreposage sûr afin de simplifier ses activités d'exploitation logistiques et liées à la chaîne d'approvisionnement dans le but de servir le marché canadien.

destiné à l'entreposage sûr afin de simplifier ses activités d'exploitation logistiques et liées à la chaîne d'approvisionnement dans le but de servir le marché canadien. Un espace consacré à l'embouteillage d'environ 1 25 000 pieds carrés au sein de sa nouvelle installation de production de boisson. Lorsqu'elle sera autorisée et en exploitation, cette installation misera sur une capacité de production mensuelle de plus de cinq millions de boissons (d'ici au deuxième trimestre de 2020).

au sein de sa nouvelle installation de production de boisson. Lorsqu'elle sera autorisée et en exploitation, cette installation misera sur une capacité de production de plus de de (d'ici au deuxième trimestre de 2020). Des processus et équipements dont la propriété intellectuelle est protégée pour atteindre une production mensuelle de plus de 800 000 cigarettes préroulées.

de plus de Une capacité de production mensuelle de plus de 15 millions de capsules , et un processus d'expansion en cours en vue d'augmenter cette capacité.

de plus de , et un processus d'expansion en cours en vue d'augmenter cette capacité. Des capacités brevetées d'extraction et de production de vapoteuses (capacité de production mensuelle de plus de deux millions de vapoteuses).

Canopy Growth réalise des investissements importants depuis le début, et continuera de la sorte afin de faire croître l'entreprise au Canada et sur la scène internationale, y compris pour établir des capacités d'entreprise, se doter d'infrastructures dédiées à la production et investir dans le marketing et le développement de nouveaux produits de consommation à valeur ajoutée pour les marchés du cannabis récréatif et du cannabis thérapeutique.

Poussons vert l'avenir (en matière de culture extérieure) et établissons notre capacité de génération de revenus et de production à grande échelle.

À propos de Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX: WEED, NYSE: CGC), un leader mondial diversifié dans le domaine du cannabis, du chanvre et d'appareils liés au cannabis, propose plusieurs marques distinctes de cannabis et plusieurs variétés sélectionnées avec soin, notamment sous forme déshydratée, d'huile et de gélules ainsi que d'appareil médicaux par l'intermédiaire d'une des filiales de Canopy Growth, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. De l'innovation de produits et de procédés à l'exécution sur les marchés, Canopy Growth est portée par la passion du leadership et par un engagement à bâtir une société d'envergure mondiale un produit, un établissement et un pays à la fois. Canopy Growth exerce ses activités dans plus d'une douzaine de pays sur cinq continents.

La division médicale de Canopy Growth, Spectrum Therapeutics, est fière de consacrer ses efforts à former les professionnels de la santé, à mener des recherches cliniques rigoureuses et à permettre au public d'approfondir sa compréhension du cannabis; elle a par ailleurs affecté des millions de dollars à la recherche commercialisable à la fine pointe et au développement de PI. Spectrum Therapeutics offre une gamme de produits à spectre complet utilisant le code-couleur de Spectrum, ainsi que le Dronabinol dérivé d'un seul cannabinoïde sous la marque Bionorica ethics.

Canopy Growth exploite des magasins de vente au détail à l'échelle du Canada sous ses bannières récompensées Tweed et Tokyo Smoke. Tweed est une entreprise de production de cannabis reconnue à l'échelle mondiale qui a mis en place un vaste et solide réseau en mettant l'accent sur des produits de qualité et des relations constructives avec sa clientèle.

De nos inscriptions historiques à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York à notre expansion internationale continue, la fierté d'offrir de la valeur aux actionnaires grâce à notre leadership est profondément enracinée dans tout ce que nous faisons à Canopy Growth. Canopy Growth a établi des partenariats avec des leaders du secteur dont Snoop Dogg et Seth Rogen, des icônes du cannabis, les légendes de la culture du cannabis DNA Genetics et Green House Seeds, ainsi que le leader des breuvages alcoolisés selon le palmarès Fortune 500, Constellation Brands, pour n'en nommer que quelques-uns. Canopy Growth possède douze installations de production de cannabis autorisées pour une capacité de production de plusieurs millions de pieds carrés, dont plus d'un million de pieds carrés sont agréés en matière de bonnes pratiques de fabrication. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.canopygrowth.com (en anglais).

Avis concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » au sens attribué dans la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « planifie », « s'attend à », « ne s'attend pas à », « est attendu », « estime », « a l'intention de », « anticipe », « n'anticipe pas », « croit », ou d'autres expressions similaires, et stipulent que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « vont » être prises, survenir ou être obtenus. Les énoncés prospectifs ou l'information prospective comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Canopy Growth ou de ses filiales diffèrent considérablement de ceux avancés ou suggérés dans les énoncés prospectifs ou l'information prospective contenue dans ce communiqué. Des exemples de tels énoncés comprennent les énoncés concernant les activités d'exploitation et l'expansion à l'échelle nationale et internationale. Les risques, les incertitudes et d'autres facteurs entrant en ligne de compte dans cette information prospective pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, le rendement, les perspectives et les possibilités réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans une telle information prospective, y compris la capacité de la Société de satisfaire ses contrats de ventes provinciales ou des provinces d'acheter tout le cannabis qui leur est attribué, et les risques figurant dans la notice annuelle de la Société du 27 juin 2018, qui a été déposée auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et est disponible dans le profil d'émetteur de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Même si la Société croit que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les énoncés prospectifs ou l'information prospective dans ce communiqué sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces renseignements et aucune garantie n'est fournie que ces événements se produiront dans les délais divulgués ou même qu'ils se produiront ou non. Les énoncés prospectifs et l'information prospective contenus dans le présent communiqué sont formulés en date du présent communiqué, et la Société décline toute obligation de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs ou cette information prospective, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'y obligent.

SOURCE Canopy Growth Corporation

Renseignements: Caitlin O'hara, Relations avec les médias, Caitlin.Ohara@canopygrowth.com, 613 291-3239; Relations avec les investisseurs : Tyler Burns, Tyler.burns@canopygrowth.com, 855 558-9333, poste 122

Related Links

canopygrowth.com