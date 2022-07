Cultivée par et pour des passionnés, 7ACRES est déterminée à produire le meilleur cannabis de qualité supérieure pour la communauté et mise continuellement sur la mise à jour et l'innovation des techniques de culture et l'amélioration des techniques de traitement dans le but de rehausser l'arôme, l'apparence, la taille et la saveur à chaque récolte. L'esprit d'amélioration continue de la marque est devenue évidente avec le lancement au début de l'été des joints préroulés infusés de hachisch à bulle Jack Haze, une première pour la marque dans ce format. Les dernières nouveautés de 7ACRES incluent 7ACRES Platinum Kush Breath, une nouvelle offre de fleurs séchées de 3,5 g avec un profil d'arôme et de saveur uniques, et un nouveau produit de joint préroulé infusé fait à base de fleur de papaye de 7ACRES et de hachisch à bulle.

Doja, une marque très vendue née en Colombie-Britannique et reconnue pour sa fleur artisanale de première qualité, cultive le cannabis en utilisant des méthodes fidèles à son héritage de plusieurs décennies de culture dans la vallée de l'Okanagan, en Colombie-Britannique. L'une de ses souches les plus vendues, Doja 91K, est nouvellement offerte en format de 14 g, la toute première offre haut de gamme de grand format de la marque pour le marché récréatif, en réponse à la forte demande des clients. Les derniers lancements de Doja comprennent trois nouvelles gammes de fleurs de 3,5 g avec une puissance élevée et un arôme savoureux : Doja OG Deluxe, Doja Fresh Biscotti et Doja Okanagan Grown Blackberry Cream.

« Les connaisseurs de cannabis savent ce qu'ils veulent, soit des produits de qualité supérieure qui offrent un arôme et une saveur exceptionnels qui ont la juste teneur en THC, a déclaré Julian Cohen, chef de l'innovation chez Canopy Growth. L'accent que nous mettons sur l'innovation nous permet d'offrir aux consommateurs les attributs de qualité améliorés et l'éventail de produits qu'ils recherchent. En vue de la longue fin de semaine, nous sommes heureux d'offrir aux Canadiens d'un océan à l'autre de nouvelles options de première qualité à déguster chez eux ou à leur destination estivale préférée. »

Les nouvelles fleurs de première qualité de Canopy Growth arriveront sur les sites de commerce électronique et dans les points de vente au détail de cannabis partout au Canada tout au long de l'été. Certains produits seront uniquement disponibles dans certaines régions et pour une durée limitée. Vous trouverez ci-dessous une liste complète des produits avec leur description.

7ACRES Platinum Kush Breath 3,5 g : 7ACRES Platinum Kush Breath est un hybride à haute teneur en THC, à forte dominance de terpène indica avec une magnifique structure de bourgeons denses et une couverture abondante de trichomes. Ce cultivar présente un profil aromatique complexe et savoureux de citron doux, de baies fruitées, de terre et d'un soupçon de poivre noir.

: 7ACRES Platinum Kush Breath est un hybride à haute en THC, à forte dominance de terpène indica avec une magnifique structure de bourgeons denses et une couverture abondante de trichomes. Ce cultivar présente un profil aromatique complexe et savoureux de citron doux, de baies fruitées, de terre et d'un soupçon de poivre noir. Joints préroulés infusés de hachisch à bulle à la papaye de 7ACRES (1 g) : Les préroulés infusés au hachisch à bulle à la papaye de 7ACRES sont fabriqués à partir d'une infusion de hachisch à bulle à la papaye pour fournir un préroulé à la puissance et à la saveur accrues pour une expérience de fumage plus intense. Cette infusion renforce le profil des saveurs tropicales de papaye, des fruits exotiques et des épices terreuses.

: Les préroulés infusés au hachisch à bulle à la papaye de 7ACRES sont fabriqués à partir d'une infusion de hachisch à bulle à la papaye pour fournir un préroulé à la puissance et à la saveur accrues pour une expérience de fumage plus intense. Cette infusion renforce le profil des saveurs tropicales de papaye, des fruits exotiques et des épices terreuses. Doja OG Deluxe 3,5 g : Doja OG Deluxe est une souche hybride à haute teneur en THC issue d'une lignée unique d'OGKB x Triangle Kush croisée avec Triangle Kush x Josh D OG. Le profil du terpène de ce cultivar est mis en évidence par des quantités dominantes de terpinolène et de caryophyllène. Cette souche émet un arôme fruité, gazeux et épicé avec de fortes caractéristiques propres aux souches OG.

: Doja OG Deluxe est une souche hybride à haute en THC issue d'une lignée unique d'OGKB x Triangle Kush croisée avec Triangle Kush x Josh D OG. Le profil du terpène de ce cultivar est mis en évidence par des quantités dominantes de terpinolène et de caryophyllène. Cette souche émet un arôme fruité, gazeux et épicé avec de fortes caractéristiques propres aux souches OG. Doja Fresh Biscotti 3,5 g : Doja Fresh Biscotti est une souche hybride exotique créée par le croisement de Fresh Water Taffy et Biscotti Sundae. Ce cultivar est connu pour avoir un arôme pétillant, citronné et poivré, avec les terpènes dominants dont le myrcène et le caryophyllène.

: Doja Fresh Biscotti est une souche hybride exotique créée par le croisement de Fresh Water Taffy et Biscotti Sundae. Ce cultivar est connu pour avoir un arôme pétillant, citronné et poivré, avec les terpènes dominants dont le myrcène et le caryophyllène. Doja Okanagan Grown Blackberry Cream 3,5 g (exclusivement en Colombie-Britannique) : Doja Okanagan Grown Blackberry Cream est un croisement exotique à dominante indica entre Blackberry Kush et Cookies N Cream. Ce cultivar est connu pour produire des bourgeons violets avec des pistils ambrés. Doté d'une forte teneur en THC, il présente un arôme doux, de mûre et crémeux.

À propos de Canopy Growth

Canopy Growth (TSX: WEED) (NASDAQ: CGC) est une entreprise mondiale de produits de consommation diversifiés à base de cannabis et de cannabinoïdes, animée par la passion d'améliorer la vie, de mettre fin à la prohibition et de renforcer les collectivités en libérant le plein potentiel du cannabis. En misant sur les connaissances des consommateurs et l'innovation, Canopy Growth offre différentes variétés de produits sous forme de fleurs séchées, d'huiles, de gélules, de boissons infusées, de produits comestibles et topiques de grande qualité, ainsi que des vaporisateurs de Canopy Growth et du chef de file de l'industrie Storz & Bickel. La marque médicale mondiale de Canopy Growth, Spectrum Therapeutics, offre une gamme complète de produits à l'aide de son système de classification par couleurs et est un chef de file sur le marché canadien et allemand. Grâce à ses bannières primées Tweed et Tokyo Smoke , Canopy Growth a été en mesure de se rapprocher de ses consommateurs adultes et de se bâtir une clientèle fidèle en se concentrant sur des produits de première qualité et des relations significatives avec les clients. Canopy Growth a fait son entrée sur le marché de la santé et du bien-être des consommateurs dans des marchés clés, dont le Canada, les États-Unis et l'Europe, grâce à BioSteel Sports Nutrition et à This Works Skin and Sleep Solutions. Nous avons également introduit d'autres produits dérivés du chanvre aux États-Unis par l'entremise de ses marques First & Free et Martha Stewart CBD. La Société a établi un partenariat avec Constellation Brands, un chef de file du marché de l'alcool figurant dans le Fortune 500.

1 Données internes de la CCG, Canada Shopper Journey 2021

SOURCE Canopy Growth Corporation

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Katie Windley, [email protected] ; Relations avec les investisseurs : Tyler Burns, Directeur, Relations avec les investisseurs, [email protected]