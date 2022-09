SMITHS FALLS, ON, le 16 sept. 2022 /CNW/ - Canopy Growth Corporation (TSX: WEED) (l'« entreprise ») a annoncé aujourd'hui les résultats du vote de son assemblée générale et extraordinaire annuelle des actionnaires tenue le 15 septembre 2022 (l'« assemblée générale »).

Au total, 256 426 802 actions ordinaires de l'entreprise, représentant 53,42 % des actions ordinaires émises et en circulation de l'entreprise, ont fait l'objet d'un vote en lien avec l'assemblée générale par les actionnaires et les porteurs de procuration.

Toutes les questions soumises à l'examen et à l'approbation des actionnaires de l'entreprise, telles qu'elles sont énoncées dans la circulaire de procuration définitive de l'entreprise datée du 28 juillet 2022 (la « circulaire de procuration »), ont été approuvées à la majorité requise des voix exprimées lors de l'assemblée générale, comme précisé plus loin.

Chacun des administrateurs désignés dans la circulaire de procuration a été élu à l'assemblée générale comme administrateur de l'entreprise jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de l'entreprise ou jusqu'à ce que son successeur soit dûment élu ou nommé. Les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs tenu lors de l'assemblée générale sont présentés ci-dessous :

Nom du candidat Nombre de voix

POUR % de voix

POUR Nombre de voix

CONTRE % de voix

CONTRE Judy A. Schmeling 174 936 094 96,66 % 6 040 153 3,34 % David Klein 172 965 207 95,57 % 8 011 041 4,43 % Garth Hankinson 173 043 911 95,62 % 7 932 337 4,38 % Robert L. Hanson 169 930 747 93,91 % 11 028 826 6,09 % David Lazzarato 174 853 021 96,62 % 6 123 027 3,38 % James A. Sabia 171 154 369 94,57 % 9 821 879 5,43 % Theresa Yanofsky 170 590 929 94,26 % 10 385 319 5,74 %

Les actionnaires de Canopy Growth ont également approuvé le renouvellement du mandat de KPMG LLP à titre de vérificateurs de l'entreprise pour l'exercice 2023 et autorisé le conseil d'administration à fixer sa rémunération.

De plus, les actionnaires de Canopy Growth ont approuvé le renouvellement du régime d'actionnariat des employés de l'entreprise.

Les actionnaires de Canopy Growth ont en outre approuvé une résolution consultative (non contraignante) sur la rémunération des dirigeants désignés de l'entreprise.

Pour obtenir des résultats complets sur toutes les questions ayant fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée générale, veuillez consulter le Rapport sur les résultats du vote de l'entreprise, qui sera déposé dans le profil SEDAR de l'entreprise à www.sedar.com, et le Formulaire 8-K de l'entreprise, qui sera déposé sur le site d'EDGAR à www.sec.gov/edgar.

À propos de Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX:WEED, NASDAQ:CGC) est une entreprise mondiale de produits de consommation diversifiés à base de cannabis et de cannabinoïdes, animée par la passion d'améliorer la vie, de mettre fin à la prohibition et de renforcer les collectivités en libérant le plein potentiel du cannabis. En misant sur les connaissances des consommateurs et l'innovation, nous offrons différentes variétés de produits sous forme de fleurs séchées, d'huiles, de gélules, de boissons infusées, de produits comestibles et topiques de grande qualité, ainsi que des vaporisateurs de Canopy Growth et du chef de file de l'industrie Storz & Bickel. Notre marque médicale mondiale, Spectrum Therapeutics, offre une gamme complète de produits à l'aide de son système de classification par couleurs et est un chef de file sur le marché canadien et allemand. Nos bannières primées Tweed et Tokyo Smoke nous ont permis de nous rapprocher de nos consommateurs adultes et de nous bâtir une clientèle fidèle en nous concentrant sur des produits de première qualité et des relations significatives avec les clients. Canopy Growth a fait son entrée dans les secteurs de la santé et du bien-être des consommateurs dans des marchés clés, dont le Canada, les États-Unis et l'Europe, grâce à BioSteel Sports Nutrition et à This Works Skin and Sleep Solutions. L'entreprise a en outre introduit d'autres produits dérivés de CBD aux États-Unis par l'intermédiaire de ses marques First & Free et Martha Stewart CBD. L'entreprise a établi un partenariat avec Constellation Brands, un chef de file du marché de l'alcool figurant dans le Fortune 500. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le www.canopygrowth.com.

