La cession de la marque de soins de la peau et de bien-être se concilie avec l'accent mis par Canopy Growth sur ses activités liées au cannabis en Amérique du Nord.

SMITHS FALLS, ON, et LONDRES, Royaume-Uni, le 19 déc. 2023 /CNW/ - Canopy Growth Corporation (« Canopy Growth » ou « la Société ») (TSX : WEED) (NASDAQ : CCG) a annoncé aujourd'hui qu'elle a terminé la cession de This Works, sa marque de produits de soins de la peau et de bien-être, à Inspirit Capital, une société d'investissement établie à Londres.

This Works, dont le siège social est situé à Londres, en Angleterre, offre aux consommateurs du monde entier une gamme de produits de soins naturels pour la peau et de solutions pour un sommeil de grande qualité. Conformément au contrat de vente, la direction, le personnel et la propriété intellectuelle de This Works seront transférés à Inspirit Capital.

La transaction est évaluée à 9,3 millions de livres sterling (15,9 millions de dollars canadiens), espèces comprises. Canopy Growth recevra une contrepartie préalable de 2,7 millions de livres sterling (4,6 millions de dollars canadiens) en espèces et, comme autre contrepartie, un billet de prêt émis par l'acheteur, ainsi qu'une contrepartie conditionnelle.

« Nous sommes résolument déterminés à devenir un chef de file sur le marché du cannabis en Amérique du Nord, et cette vente représente une autre étape de la transformation de Canopy Growth en une entreprise simplifiée, légère sur le plan des actifs et axée sur le cannabis », a déclaré David Klein, chef de la direction, Canopy Growth. « En plus de réaliser le produit de cette vente, qui renforcera davantage notre situation financière, nous sommes heureux d'avoir trouvé un acheteur engagé dans le développement continu de la marque This Works. »

« Nous sommes fiers de l'héritage que This Works a créé au sein de la famille Canopy Growth. En nous consacrant à la création de produits et de formulations d'innovation, nous avons renforcé la fidélité des clients et élargi notre empreinte mondiale. En franchissant cette prochaine étape, nous avons hâte de travailler avec les dirigeants d'Inspirit Capital pour faire progresser la croissance et le succès à long terme de la marque », a déclaré Dre Anna Persaud, chef de la direction, This Works.

« Nous sommes ravis d'investir dans This Works et d'aider Anna Persaud et l'équipe à poursuivre leurs ambitions pour l'entreprise. Ils sont bien placés pour tirer parti de la croissance continue de l'intérêt des consommateurs pour le sommeil et le bien-être, compte tenu de la forte valeur de la marque et de son bilan en matière d'innovation de produits. Cette entente souligne également le statut de partenaire de confiance d'Inspirit pour les cessions par des fournisseurs », a déclaré Will Stamp, partenaire chez Inspirit Capital.

À propos de Canopy Growth

Canopy Growth est une entreprise nord-américaine de premier plan dans le domaine du cannabis et des biens de consommation emballés qui se consacre à libérer le pouvoir du cannabis pour améliorer la vie des gens. Grâce à un engagement indéfectible envers ses consommateurs, Canopy Growth offre des produits novateurs axés sur les marques de cannabis haut de gamme et grand public, notamment Doja, 7ACRES, Tweed et Deep Space. La gamme des biens de consommation emballés de Canopy Growth comprend des produits de bien-être gourmands de Martha Stewart CBD et une catégorie définissant la technologie de vaporisateur fabriquée en Allemagne par Storz & Bickel.

Canopy Growth a également établi un écosystème complet pour saisir les occasions offertes par le marché américain du THC grâce à ses droits sur Acreage Holdings, Inc., un exploitant de cannabis à intégration verticale en plusieurs étapes qui exerce ses activités principales dans des États densément peuplés du Nord-Est, ainsi que sur Wana Brands, une marque de cannabis comestible de premier plan en Amérique du Nord, et sur Jetty Extracts, un producteur californien d'extraits de cannabis de haute qualité et un pionnier de la technologie de vapotage propre.

Mis à part ses produits de calibre mondial, Canopy Growth est un chef de file de l'industrie grâce à son engagement envers l'équité sociale, l'utilisation responsable et le réinvestissement communautaire. Elle ouvre la voie à un avenir où le cannabis est compris et accueilli favorablement en raison de son potentiel à améliorer le bien-être et la qualité de vie.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le www.canopygrowth.com.

Les références à l'information qui se trouve sur notre site Web ou qui y est accessible ne constituent pas une incorporation par renvoi de l'information qui se trouve sur notre site Web ou qui y est accessible, et vous ne devriez pas considérer que cette information fait partie du présent communiqué.

Avis concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » au sens attribué dans la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « planifie », « s'attend à », « ne s'attend pas à », « est attendu », « estime », « a l'intention de », « anticipe », « n'anticipe pas », « croit », ou d'autres expressions similaires, et stipulent que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « vont » être prises, survenir ou être obtenus. Les énoncés prospectifs ou l'information prospective comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société ou de ses filiales diffèrent considérablement de ceux avancés ou suggérés dans les énoncés prospectifs ou l'information prospective contenue dans ce communiqué. Des exemples de ces déclarations et incertitudes comprennent des déclarations concernant la contrepartie totale à recevoir de Canopy Growth UK Limited et le renforcement de la situation financière de la Société suite à la réception du produit de la vente.

Les risques, les incertitudes et les autres facteurs liés à l'information prospective pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, le rendement, les perspectives et les possibilités diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés ou compris implicitement dans cette information prospective, y compris les flux de trésorerie d'exploitation négatifs; l'incertitude du financement supplémentaire; la volatilité du cours des actions ordinaires de la Société; l'incertitude inhérente aux projections; les attentes concernant les investissements futurs, la croissance et l'expansion des opérations; les risques liés à la réglementation et aux licences; les changements dans l'économie en général; les conditions commerciales et politiques, y compris les changements sur les marchés financiers et boursiers et les répercussions de l'augmentation des taux d'inflation; les risques juridiques et réglementaires inhérents à l'industrie du cannabis, y compris le paysage réglementaire mondial et l'application de la loi liée au cannabis; la dilution supplémentaire; les risques politiques et les risques liés aux modifications réglementaires; les risques liés aux lois de lutte contre le blanchiment d'argent; le respect de la réglementation gouvernementale exhaustive et l'interprétation de diverses lois, règlements et politiques; l'opinion publique et la perception de l'industrie du cannabis; les autres risques contenus dans les documents publics de la Société déposés auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières et disponibles dans le profil de la Société sur le SEDAR à www.sedar .com et auprès de la Securities and Exchange Commission par l'intermédiaire d'EDGAR à www.sec .gov/edgar, y compris sous la rubrique « Risk Factors » dans le rapport annuel de la Société sur le formulaire 10-K pour l'exercice terminé le 31 mars 2023 et ses rapports trimestriels déposés par la suite sur le formulaire 10-Q.

En ce qui a trait aux énoncés prospectifs et à l'information prospective, la Société a fourni ces énoncés et cette information en se fondant sur certaines hypothèses qu'elle croit être raisonnables actuellement. Même si la Société croit que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les énoncés prospectifs ou l'information prospective dans ce communiqué sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces renseignements et aucune garantie n'est fournie que ces événements se produiront dans les délais divulgués ou même qu'ils se produiront ou non. Si un ou plusieurs de ces incertitudes ou de ces risques susmentionnés se matérialisent, ou si les hypothèses sous-jacentes à l'information prospective s'avèrent inexactes, les résultats réels pourraient varier considérablement par rapport à ceux qui sont décrits dans le présent document comme prévus, planifiés, crus, estimés ou attendus. Bien que la Société ait tenté de déterminer les risques, les incertitudes et les facteurs importants susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement, il pourrait exister d'autres facteurs qui feront en sorte que les résultats ne soient pas ceux prévus, estimés ou voulus. Les énoncés prospectifs et l'information prospective contenus dans le présent communiqué sont formulés en date du présent communiqué, et la Société décline toute obligation de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs ou cette information prospective, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'y obligent.

SOURCE Canopy Growth Corporation

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Nik Schwenker, Vice-présidente des communications, [email protected] ; Personne-ressource pour les investisseurs : Tyler Burns, Directeur, Relations avec les investisseurs, [email protected]