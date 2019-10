Canopy Growth annonce la vente de ses parts dans AusCann

La société continuera de collaborer au marché australien

SMITHS FALLS, ON, le 16 oct. 2019 /CNW/ - Canopy Growth Corporation (TSX: WEED) (NYSE: CGC) (« Canopy Growth ») a vendu ses 42 087 639 actions dans la société australienne de cannabis AusCann Group Holdings (« AusCann ») via une opération de gré à gré sur blocs de titres à 0,15 dollar par action pour un produit brut de 6,3 millions de dollars. Cette transaction a été facilitée par Canaccord Australia.

Cette vente représente la participation totale de Canopy Growth de 13,2 % dans AusCann.

« Canopy Growth demeure optimiste quant à l'avenir du marché australien du cannabis à usage thérapeutique, et elle continuera de collaborer avec l'équipe d'Auscann pour permettre une meilleure compréhension des médecins et un meilleur accès pour les patients à des produits du cannabis de grande qualité dans toute l'Australie », explique Mark Zekulin, PDG de Canopy Growth. « La décision de vendre nos parts dans AusCann, que nous avons obtenues il y a trois ans en échange de l'appui fourni, nous permettra de mieux nous concentrer sur nos activités en propriété exclusive sur le marché, tout en continuant de collaborer avec nos partenaires chez AusCann ».

Le Dr Marcel Bonn-Miller, directeur général mondial de la science clinique chez Canopy Growth, continuera de siéger au conseil d'administration d'AusCann afin de faciliter une collaboration future.

Poussons vert l'avenir.

À propos de Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX : WEED, NYSE : CGC) est une grande société mondiale dans le domaine du cannabis diversifié, du chanvre et des dispositifs autour du cannabis, qui offre plusieurs marques distinctes et variétés de cannabis préparé sous forme sèche, huileuse et de capsules molles, ainsi que des dispositifs médicaux via la filiale de Canopy Growth, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. Qu'il s'agisse de l'innovation de produits et de processus ou d'exécution de marché, Canopy Growth est passionnée par le leadership et s'engage à bâtir une société de cannabis de classe mondiale, un produit, un site et un produit à la fois. Canopy Growth exerce ses activités dans plus d'une douzaine de pays répartis sur cinq continents.

La division médicale de Canopy Growth, Spectrum Therapeutics s'engage fièrement dans la formation des praticiens de santé, en menant une recherche clinique fiable ainsi qu'en renforçant la compréhension du public autour du cannabis, et a consacré plusieurs millions de dollars en faveur de la recherche commercialisable de pointe et du développement de PI. Spectrum Therapeutics commercialise une gamme de produits complets en utilisant son système de classification par code couleur Spectrum, ainsi que le cannabinoïde unique Dronabinol sous la marque Bionorica Ethics.

Canopy Growth exploite plusieurs boutiques de détail au Canada, à travers les enseignes primées Tweed et Tokyo Smoke. Tweed est une marque de cannabis internationalement reconnue, qui s'est constituée une clientèle vaste et fidèle en se focalisant sur la qualité des produits et les relations clients pertinentes.

Depuis notre entrée en bourse historique à la bourse de Toronto et à la bourse de New York jusqu'à notre expansion internationale continue, la fierté consistant à accroître la valeur des actionnaires via le leadership est ancrée dans tout ce que nous entreprenons chez Canopy Growth. Canopy Growth a établi des partenariats avec plusieurs grands noms du secteur, notamment avec les icônes du cannabis Snoop Dogg et Seth Rogen, les légendes de la production DNA Genetics et Green House Seeds, ainsi que le leader des boissons alcoolisées figurant au Fortune 500 Constellation Brands, pour n'en citer que quelques-uns. Canopy Growth exploite onze sites de production de cannabis sous licence, et possède une capacité de production de plus de 437 000 mètres carrés, dont plus de 93 000 mètres carrés d'espace de production certifié BPF. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.canopygrowth.com

Avis relatif aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, ainsi que des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les titres en vigueur. Les énoncés et informations prospectifs peuvent souvent, mais pas toujours, être identifiés par l'utilisation de termes tels que « projette », « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « devrait », « estime », « entend », « prévoit » ou « ne prévoit pas », « considère », ou des variations de ces termes et expressions, ou peuvent énoncer que certains actes, événements ou résultats « peuvent », « pourraient probablement », « seraient », « pourraient éventuellement », ou « seront » pris, observés ou atteints. Certains énoncés ou informations prospectifs impliquent des risques, des incertitudes et autres facteurs connus et inconnus pouvant faire varier considérablement les résultats réels, la performance ou les accomplissements de Canopy Growth ou de ses filiales par rapport aux résultats, à la performance ou à aux accomplissements futurs exprès ou implicites dans les énoncés ou informations prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse. Parmi les exemples de ces énoncés figurent les énoncés relatifs aux acquisitions stratégiques. Les risques, incertitudes et autres facteurs impliqués dans les informations prospectives peuvent faire varier considérablement les événements réels, résultats, performances, perspectives et opportunités de ceux exprimés ou impliqués par de telles informations prospectives, notamment la capacité de la société à satisfaire aux contrats de vente ou d'achat auprès des provinces concernant l'ensemble du cannabis qui leur est attribué, ainsi que les risques énoncés dans le formulaire annuel d'information de la société en date du 25 juin 2019, déposé auprès des régulateurs canadiens en matière de titres, et disponible sur le profil d'émetteur de la société sur SEDAR au lien www.sedar.com. Bien que la société considère que les hypothèses et facteurs utilisés dans le cadre de la préparation des informations et déclarations prospectifs du présent communiqué de presse sont raisonnables, le lecteur est prié de ne pas se fier indument à de telles informations, et aucune garantie ne peut être offerte quant à la survenance de tels événements ou quant à la survenance de tels événements dans les délais fournis. Les informations et déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse ne valent qu'à la date du présent communiqué de presse, et la société décline toute obligation de mettre à jour publiquement les énoncés ou déclarations prospectifs pour refléter de nouvelles informations, des événements futurs ou pour toute autre raison, sauf disposition contraire dans les lois applicables sur les titres.

SOURCE Canopy Growth Corporation

Renseignements: Caitlin O'Hara, relations avec les médias, Caitlin.Ohara@canopygrowth.com, 613-291-3239; Relations avec les investisseurs, Tyler Burns, Tyler.Burns@canopygrowth.com, 855-558-9333 ext. 122

Related Links

canopygrowth.com