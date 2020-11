L'étude représente les premiers travaux de recherche au sujet de la toxicité du cannabidiol à long terme et de ses effets sur la durée de vie dans le modèle préclinique C. elegans

SMITHS FALLS, ON, le 23 nov. 2020 /CNW/ - Canopy Growth Corporation (« Canopy Growth » ou « la société ») (TSX: WEED) (NASDAQ: CGC) et sa division médicale, Spectrum Therapeutics, ont réalisé et publié une nouvelle étude sur les effets à long terme du cannabidiol (CBD), qui met particulièrement l'accent sur la toxicité du CBD à long terme et ses effets sur la durée de vie dans le modèle préclinique C. elegans.

L'étude a été commandée pour évaluer la solubilité, la stabilité, la toxicité aiguë, la thermorésistance et les effets sur la durée de vie du CBD dans le modèle C. elegans, conformément à l'engagement continu de Canopy Growth à fournir les données nécessaires pour appuyer et influencer les politiques publiques grâce à la recherche. À la connaissance de la société, cette étude représente les premiers travaux de recherche au sujet de la toxicité à long terme et les effets sur la durée d'une exposition chronique au cannabidiol, l'un des cannabinoïdes présents dans le cannabis.

La société a réalisé des études sur les conséquences d'une exposition aiguë et à long terme au CBD à des concentrations physiologiquement pertinentes dans le ver modèle Caenorhabditis elegans (C. elegans), en partant du principe que celui-ci partage de 60 à 80 % de ses gènes avec l'humain. De plus, son espérance de vie relativement courte (de 2 à 3 semaines) rend possible la réalisation d'études comme celles-ci. Dans le modèle C. elegans, qui est reconnu comme un modèle valide pour ce type de recherche, des concentrations de CBD pertinentes sur le plan physiologique n'ont permis de démontrer aucun degré de toxicité aiguë ou de toxicité tout au long de la vie ni de responsabilité connexe. L'exposition au CBD a plutôt permis de prolonger l'espérance de vie moyenne jusqu'à 18 % et favorisé une augmentation de l'activité en fin de vie allant jusqu'à 206 % par rapport au groupe non participant à l'étude.

« Malgré l'utilisation répandue du CBD, aucune étude sur la toxicité tout au long vie n'avait été menée jusqu'à maintenant pour déterminer les conséquences ou les conséquences potentielles d'une exposition au CBD à long terme, a expliqué Hunter Land, directeur principal, Sciences translationnelles et découvertes, à Canopy Growth. Ces résultats constituent les seules données sur l'exposition au CBD tout au long de la vie dans un modèle in vivo à ce jour, et l'absence de toxicité à long terme nous donne les éléments de preuve dont nous avons besoin en tant qu'industrie pour poursuivre les recherches sur les avantages potentiels pour la santé d'une utilisation plus générale du CBD. »

L'étude, qui a été réalisée en partenariat avec NemaLife Inc. et publiée dans le Cannabis and Cannabinoid Research journal, est également accessible en ligne.

Bien que des recherches plus poussées sur l'utilisation du CBD tout au long de la vie doivent être menées auprès de modèles de la famille des mammifères, le modèle C. elegans révèle une absence de toxicité à long terme à des concentrations pertinentes sur le plan physiologique. Canopy Growth et sa division médicale Spectrum Therapeutics continuent de mettre de l'avant une série d'initiatives de recherche visant à améliorer notre compréhension du cannabis et à en exploiter tout le potentiel.

À propos de Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX: WEED, NYSE: CGC), un leader mondial diversifié dans le domaine du cannabis, du chanvre et d'appareils liés au cannabis, propose plusieurs marques distinctes de cannabis et plusieurs variétés sélectionnées avec soin - notamment sous forme déshydratée, d'huile et de gélules -, ainsi que des appareils médicaux par l'intermédiaire d'une de ses filiales, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. De l'innovation de produits et de procédés à l'exécution sur les marchés, Canopy Growth est portée par la passion du leadership et par un engagement à bâtir une société d'envergure mondiale, et ce, un produit, un établissement et un pays à la fois.

La division médicale de Canopy Growth, Spectrum Therapeutics, est fière de consacrer ses efforts à former les professionnels de la santé, à mener des recherches cliniques rigoureuses et à permettre au public d'approfondir sa compréhension du cannabis; elle a par ailleurs affecté des millions de dollars à la recherche commercialisable à la fine pointe et au développement de PI. Spectrum Therapeutics offre une gamme de produits à spectre complet utilisant le code-couleur de Spectrum, ainsi que le Dronabinol dérivé d'un seul cannabinoïde sous la marque Bionorica Ethics.

Canopy Growth exploite des magasins de vente au détail à l'échelle du Canada sous ses bannières récompensées Tweed et Tokyo Smoke. Tweed est une entreprise de production de cannabis reconnue à l'échelle mondiale qui a mis en place un vaste et solide réseau en mettant l'accent sur des produits de qualité et des relations constructives avec sa clientèle.

De nos inscriptions historiques à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York à notre expansion internationale, la fierté d'offrir de la valeur aux actionnaires grâce à notre leadership est profondément enracinée dans tout ce que nous faisons à Canopy Growth. Canopy Growth a établi des partenariats avec des leaders du secteur dont Snoop Dogg et Seth Rogen, des icônes du cannabis, les légendes de la culture du cannabis DNA Genetics et Green House Seeds, ainsi que Martha Stewart, la gourou du mode de vie et le leader des boissons alcoolisées selon le palmarès Fortune 500, Constellation Brands, pour n'en nommer que quelques-uns. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.canopygrowth.com.

Avis concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » et de l'« information prospective » au sens des lois américaines et canadiennes applicables sur les valeurs mobilières (collectivement, les « énoncés prospectifs »), qui comportent des risques connus et inconnus, et des incertitudes. Les énoncés prospectifs prédisent ou décrivent nos activités futures, nos plans d'affaires, nos stratégies d'affaires et de placement et le rendement de nos investissements. Ces énoncés prospectifs sont généralement identifiés par l'utilisation de termes et d'expressions comme « intention », « objectif », « stratégie », « estimation », « attente », « projet », « projections », « prévisions », « plans », « recherche », « anticipe », « potentiel », « proposé », « fera », « devrait », « pourrait », « est susceptible de », « est conçu pour », « futur envisageable », « croit », « prévu » et d'autres expressions semblables. Vous êtes priés de ne pas vous fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de leur publication. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre de facteurs et d'hypothèses qui, bien qu'elles soient jugées raisonnables par la direction, sont intrinsèquement assujetties à d'importants risques commerciaux, économiques et concurrentiels, à des résultats financiers, aux résultats, au rendement ou aux réalisations exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, lesquels ne garantissent pas le rendement futur. Par conséquent, il y a ou il y aura des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans ces énoncés. Une analyse de certains des facteurs importants applicables à Canopy Growth Corporation (« Canopy ») se trouve dans la section intitulée « Facteurs de risque » du rapport annuel de Canopy sur le formulaire 10-K pour l'exercice se terminant le 31 mars 2020, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières des États-Unis) et des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières, car ces facteurs peuvent être mis à jour de temps à autre dans ses dépôts périodiques auprès de la Securities and Exchange Commission et des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières, qui peuvent être consultés à www.sec.gov/edgar et www.sedar.com, respectivement. Ces facteurs ne doivent pas être considérés comme exhaustifs et doivent être lus conjointement avec les autres mises en garde incluses dans le présent communiqué et dans les documents déposés. Tous les énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué sont présentés à la date du présent communiqué et, sauf exception prévue dans la loi, Canopy rejette toute obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont expressément et entièrement sous réserve de la présente mise en garde.



SOURCE Canopy Growth Corporation

Renseignements: Personne-ressource : Jennifer White, Relations avec les médias, [email protected], 613 485-2853 ; Judy Hong, Vice-présidente, Relations avec les investisseurs et Veille concurrentielle, [email protected] ; Tyler Burns, Directeur, Relations avec les investisseurs, [email protected], ou 855 558-9333, poste 122

Liens connexes

canopygrowth.com