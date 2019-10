Canopy Growth annonce l'acquisition d'une participation majoritaire dans BioSteel Sports Nutrition Inc.

SMITHS FALLS et TORONTO, le 2 oct. 2019 /CNW/ - Canopy Growth Corporation (« Canopy Growth » ou la « société ») (TSX: WEED), (NYSE: CGC) est heureuse d'annoncer qu'elle a effectué une transaction en espèces pour faire l'acquisition d'une participation majoritaire dans BioSteel Sports Nutrition Inc. (« BioSteel »), un chef de file dans la production de suppléments nutritionnels pour sportifs. La transaction offre à Canopy Growth une importante plateforme afin de faire une percée dans le segment des produits d'hydratation et d'alimentation pour sportifs et jette les bases pour l'adoption du cannabidiol (« CBD ») dans des offres futures de produits, conformément aux règlements en vigueur à l'échelle mondiale, y compris des produits qui seront vendus aux États-Unis et qui contiendront du CBD issu de chanvre industriel autorisé par des lois fédérales.

Fondée en 2009, BioSteel met l'accent sur les ingrédients naturels haut de gamme, la transparence des produits et la détermination des nutriments essentiels nécessaires pour soutenir l'activité physique, ce qui a permis à la marque de se tailler une réputation de fournisseur de choix dans le domaine des produits d'hydratation pour athlètes de haut niveau. Plus de 70 % des équipes des quatre grandes ligues sportives en Amérique du Nord ont acheté des produits de BioSteel et les ambassadeurs de la marque comprennent notamment : Ezekiel Elliott, des Cowboys de Dallas, Connor McDavid, des Oilers d'Edmonton, Eugenie Bouchard, joueuse de la WTA, Andrew Wiggins, des Timberwolves du Minnesota, Tyler Seguin, des Stars de Dallas, Jalen Ramsey, des Jaguars de Jacksonville, Wayne Gretzky, membre du Temple de la renommée de la LNH, Gleyber Torres, des Yankees de New York, et Brooke Henderson, golfeuse de la LGPA originaire de Smiths Falls. L'entente entre M. Elliott et BioSteel permet notamment à l'entreprise de nommer le porteur de ballon étoile à titre d'ambassadeur principal des produits de CBD, lorsqu'ils seront autorisés par la NFL. À ce jour, aucun autre joueur actif n'a été en mesure de le faire.

De plus, BioSteel a établi des partenariats organisationnels à l'échelle nationale avec USA Hockey, Canada Basketball, Athlétisme Canada et l'Association des joueurs de hockey professionnels. L'entreprise possède plus de 10 000 points de distribution au Canada et aux États-Unis et poursuit son expansion dans ces deux marchés ainsi qu'en Europe.

« BioSteel a la réputation d'être un fournisseur de premier rang de suppléments nutritionnels naturels pour sportifs, et tous ses produits sont bien placés pour profiter de la popularité croissante des produits à base de plantes et entièrement naturels, que non seulement préfèrent les athlètes professionnels, mais aussi les consommateurs actifs, a commenté Mark Zekulin, chef de la direction, Canopy Growth. Cette acquisition nous permet de nous lancer dans le créneau de la nutrition sportive grâce à une marque solide et en croissance, alors que nous continuons à nous diriger vers un marché réglementé d'aliments et de boissons contenant du cannabis. Nous considérons que l'adoption par BioSteel du CBD dans ses produits futurs représentera possiblement un moteur de croissance considérable qui aura une grande incidence sur notre entreprise. »

« L'utilisation et l'acception des produits à base de CBD dans l'univers des sports professionnels ont changé. Nous avons été témoins des effets négatifs des analgésiques sur ordonnance, et les athlètes sont à la recherche de solutions de rechange plus saines, a déclaré Michael Cammalleri, cofondateur et cochef de la direction, BioSteel Sports Nutrition. L'utilisation du CBD est déjà courante chez les joueurs de la LNH. Qui plus est, en tant qu'utilisateur régulier de CBD, je ne pourrais être plus fier de promouvoir l'évolution et le leadership de BioSteel dans ce domaine. »

« Depuis sa création, BioSteel a tiré une grande fierté d'être à l'avant-garde des suppléments nutritionnels naturels et sains pour sportifs. Notre association avec Canopy Growth, le chef de file mondial de la recherche sur le cannabis, de son développement et de sa production, reflète l'évolution naturelle de notre marque et nous permettra d'élargir notre gamme de produits et d'élargir notre distribution mondiale, a soutenu John Celenza, cofondateur et cochef de la direction, BioSteel Sports Nutrition. Les consommateurs et bon nombre de nos athlètes possèdent une connaissance accrue des produits à base de cannabis et de CBD, et ce partenariat nous permettra de continuer à relever la barre dans le secteur de la nutrition sportive. »

L'annonce d'aujourd'hui fait avancer davantage la stratégie continue à plusieurs volets de Canopy Growth, qui vise à pénétrer de nouveaux marchés au moyen d'une plateforme englobant la production, la distribution et la commercialisation des produits de CBD dérivés du chanvre et du cannabis, conformément aux règlements dans de nombreux marchés verticaux différents. Cette transaction donne à Canopy Growth une participation de 72 % dans BioSeel, et les deux parties ont convenu d'une voie à suivre en vue de l'acquisition d'une participation de 100 %.

Paradigm Capital Inc. a agi en tant que conseiller financier auprès de BioSteel et McCarthy Tetrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. a agi à titre de conseiller juridique auprès de BioSteel en lien avec la transaction.

Fiche d'information sur BioSteel

Les origines de BioSteel remontent à 2005, lorsque la première version non commerciale du mélange d'hydratation pour sportifs de BioSteel, #DrinkThePink , a été créée.

, a été créée. Les principaux membres de l'équipe de direction de BioSteel sont notamment les suivants : John Celenza, cofondateur et cochef de la direction et l'un des principaux dirigeants canadiens du domaine du sport et de l'alimentation; Andrew Nichols, directeur des revenus et ancien directeur général pour le Canada de Crocs, une marque de chaussures de premier plan; et Michael Cammalleri, cofondateur et cochef de la direction, et ancien joueur de la LNH qui a joué 16 saisons avec les Kings de Los Angeles, les Flames de Calgary, les Canadiens de Montréal, les Devils du New Jersey et les Oilers d'Edmonton. M. Cammalleri occupe désormais un poste à temps plein auprès de l'entreprise et il est le moteur de la croissance et des projets de l'entreprise.

de Crocs, une marque de chaussures de premier plan; et Michael Cammalleri, cofondateur et cochef de la direction, et ancien joueur de la LNH qui a joué 16 saisons avec les Kings de Los Angeles, les Flames de Calgary, les Canadiens de Montréal, les Devils du New Jersey et les Oilers d'Edmonton. M. Cammalleri occupe désormais un poste à temps plein auprès de l'entreprise et il est le moteur de la croissance et des projets de l'entreprise. Le principal facteur de réussite du mélange d'hydratation pour sportifs de BioSteel, #DrinkThePink , est l'importance que l'entreprise accorde aux ingrédients naturels et à une performance supérieure. Son mélange d'hydratation pour sportifs ne contient pas de sucre, de stimulants, de gluten ni de colorants ou saveurs artificiels, contrairement aux principales boissons traditionnelles pour sportifs qui lui livrent concurrence.

, est l'importance que l'entreprise accorde aux ingrédients naturels et à une performance supérieure. Son mélange d'hydratation pour sportifs ne contient pas de sucre, de stimulants, de gluten ni de colorants ou saveurs artificiels, contrairement aux principales boissons traditionnelles pour sportifs qui lui livrent concurrence. La version originale non commerciale de son produit phare a été conçue par Matt Nichol en 2005, à la suite de l'annonce de nouveaux règlements en matière de dépistage des drogues dans la LNH. En 2009, BioSteel commercialisait son mélange d'hydratation pour sportifs, #DrinkThePink , auprès d'équipes de sport professionnel d'Amérique du Nord et commençait à se forger une réputation en tant que spécialiste des produits d'hydratation privilégié des athlètes de haut niveau.

, auprès d'équipes de sport professionnel d'Amérique du Nord et commençait à se forger une réputation en tant que spécialiste des produits d'hydratation privilégié des athlètes de haut niveau. Aujourd'hui, les produits de BioSteel sont toujours conçus pour les athlètes professionnels, en plus d'obtenir la faveur d'une clientèle active en pleine croissance. La gamme de produits de l'entreprise comprend son mélange original d'hydratation pour sportifs, #DrinkThePink , des protéines à base de plantes et de lactosérum, des produits essentiels pour la vie de tous les jours (boissons vertes pour sportifs, vitamines, collagène, etc.), des suppléments favorisant la performance (créatine, acides aminés à chaîne ramifiée, etc.) et des articles.

, des protéines à base de plantes et de lactosérum, des produits essentiels pour la vie de tous les jours (boissons vertes pour sportifs, vitamines, collagène, etc.), des suppléments favorisant la performance (créatine, acides aminés à chaîne ramifiée, etc.) et des articles. BioSteel a trié sur le volet certains des meilleurs athlètes professionnels et tire parti de ces relations pour favoriser la sensibilisation à la marque et accroître l'intérêt des consommateurs. Une facette clé de la marque BioSteel est l'authenticité, qui est renforcée par le fait que chaque athlète faisant partie de l'équipe BioSteel utilise ces produits. #TEAMBIOSTEEL compte plus de 10 millions d'abonnés sur Twitter, Instagram et Facebook.

Poussons vert l'avenir (propulsé par BioSteel).

Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX : WEED, NYSE : CGC), un leader mondial diversifié dans le domaine du cannabis, du chanvre et d'appareils liés au cannabis, propose plusieurs marques distinctes de cannabis et plusieurs variétés sélectionnées avec soin - notamment sous forme déshydratée, d'huile et de gélules -, ainsi que des appareils médicaux par l'intermédiaire d'une de ses filiales, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. De l'innovation de produits et de procédés à l'exécution sur les marchés, Canopy Growth est portée par la passion du leadership et par un engagement à bâtir une société d'envergure mondiale un produit, un établissement et un pays à la fois.

Canopy Growth exerce ses activités dans plus d'une douzaine de pays sur cinq continents. La division médicale de Canopy Growth, Spectrum Therapeutics, est fière de consacrer ses efforts à former les professionnels de la santé, à mener des recherches cliniques rigoureuses et à permettre au public d'approfondir sa compréhension du cannabis; elle a par ailleurs affecté des millions de dollars à la recherche commercialisable à la fine pointe et au développement de PI. Spectrum Therapeutics offre une gamme de produits à spectre complet utilisant le code-couleur de Spectrum, ainsi que le Dronabinol dérivé d'un seul cannabinoïde sous la marque Bionorica Ethics.

Canopy Growth exploite des magasins de vente au détail à l'échelle du Canada sous ses bannières récompensées Tweed et Tokyo Smoke. Tweed est une entreprise de production de cannabis reconnue à l'échelle mondiale qui a mis en place un vaste et solide réseau en mettant l'accent sur des produits de qualité et des relations constructives avec sa clientèle.

De nos inscriptions historiques à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York à notre expansion internationale continue, la fierté d'offrir de la valeur aux actionnaires grâce à notre leadership est profondément enracinée dans tout ce que nous faisons à Canopy Growth. Canopy Growth a établi des partenariats avec des leaders du secteur dont Snoop Dogg et Seth Rogen, des icônes du cannabis, les légendes de la culture du cannabis DNA Genetics et Green House Seeds, ainsi que le leader des breuvages alcoolisés selon le palmarès Fortune 500, Constellation Brands, pour n'en nommer que quelques-uns. Canopy Growth possède 11 installations de production de cannabis autorisées pour une capacité de production de plus de 4,7 millions de pieds carrés, dont plus d'un million de pieds carrés sont agréés en matière de bonnes pratiques de fabrication. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.canopygrowth.com.

À propos de BioSteel

BioSteel est une société nord-américaine de nutrition sportive dont l'objectif est de fournir la gamme de produits nutritionnels la plus sûre, la plus saine et la plus efficace sur le marché. La gamme de produits nutritionnels BioSteel comprend des boissons destinées aux sportifs sans sucre, ni caféine, ni agent de conservation et sans arôme ni couleur artificiels, de même qu'un éventail de produits protéinés et de produits essentiels pour la vie de tous les jours. Les produits BioSteel sont présentement faciles à trouver en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde auprès de détaillants désignés. Les consommateurs peuvent également se procurer ces produits directement sur le site Web de BioSteel, au www.biosteel.com .

Avis concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » au sens attribué dans la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « planifie », « s'attend à », « ne s'attend pas à », « est attendu », « estime », « a l'intention de », « anticipe », « n'anticipe pas », « croit », ou d'autres expressions similaires, et stipulent que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « vont » être prises, survenir ou être obtenus. Les énoncés prospectifs ou l'information prospective comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Canopy Growth ou de ses filiales diffèrent considérablement de ceux avancés ou suggérés dans les énoncés prospectifs ou l'information prospective contenue dans ce communiqué. Voici des exemples de ces énoncés : « ambassadeur principal des produits de CBD, lorsqu'ils seront autorisés par la NFL » et « est en expansion aux États-Unis et en Europe ». Les risques, les incertitudes et d'autres facteurs entrant en ligne de compte dans cette information prospective pourraient porter en réalité les événements, les résultats, le rendement, les perspectives et les possibilités à différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans une telle information prospective, incluant le règlement sur le CBD et les risques figurant dans la notice annuelle de la société du 27 juin 2018, qui a été déposée auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et qui est disponible dans le profil d'émetteur de la société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Même si la société croit que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les énoncés prospectifs ou l'information prospective dans ce communiqué sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces renseignements et aucune garantie n'est fournie que ces événements se produiront dans les délais divulgués ou même qu'ils se produiront ou non. Les énoncés prospectifs et l'information prospective contenus dans le présent communiqué sont formulés en date du présent communiqué, et la société décline toute obligation de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs ou cette information prospective, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'y obligent.

