Les nominations font partie de l'engagement de Canopy à accélérer la croissance, à tirer davantage parti de sa relation avec Constellation Brands et à promouvoir la réalisation des priorités stratégiques à l'approche de l'exercice financier 2023.

SMITHS FALLS, ON, le 31 mars 2022 /CNW/ - Canopy Growth Corporation (« Canopy » ou « l'entreprise ») (TSX : WEED) (NASDAQ : CGC), une entreprise de calibre mondial spécialisée dans le cannabis, le chanvre et les appareils de consommation de cannabis, est heureuse d'annoncer la nomination de Judy Hong et de Jonathan Di Tosto au sein de son équipe de direction, ainsi que la création de quatre nouveaux postes stratégiques.

Entrant en poste immédiatement, Judy Hong a été nommée dirigeante principale des finances de l'entreprise. Forte d'une expérience reconnue dans les domaines des finances et des marchés financiers et acquise au cours de ses 20 années de service chez Goldman Sachs & Co., Judy s'est jointe à Canopy en 2019 à titre de vice-présidente, Relations avec les investisseurs. Depuis son arrivée, sa connaissance approfondie du secteur des produits de consommation emballés a contribué à façonner l'engagement de Canopy auprès de la communauté financière ainsi que la stratégie commerciale globale de l'entreprise.

L'entreprise est également heureuse d'accueillir Jonathan Di Tosto dans l'équipe de direction à titre de nouveau chef de l'exploitation. Jonathan occupera ce poste auparavant tenu par Andrew MacCorquodale qui, suite à ses cinq années de dévouement chez Canopy, fait une transition vers un rôle de conseiller stratégique. Jonathan s'est joint à notre entreprise en mai 2021 à titre de vice-président, Chaîne d'approvisionnement, où il avait comme objectif d'optimiser l'organisation de notre chaîne d'approvisionnement mondiale. Avant de travailler pour Canopy, Jonathan a passé 16 ans chez George Weston Limited, plus récemment à titre de vice-président, Planification et logistique, où il était responsable de l'ensemble de la stratégie, du processus et de l'exécution de la chaîne d'approvisionnement partout au Canada et aux États-Unis.

« À mesure que Canopy évolue, notre équipe de direction en fait de même, et je suis heureux d'accueillir Judy et Jonathan, ayant tous deux démontré leurs capacités comme meneurs de troupes cherchant à faire progresser notre entreprise, a déclaré David Klein, chef de la direction chez Canopy. Alors que nous entamons notre nouvel exercice financier et que nous poursuivons nos efforts pour accélérer notre croissance et progresser sur la voie de la rentabilité, je crois fermement que nous avons la bonne équipe et la bonne stratégie pour réaliser nos ambitions, au profit de nos clients, de nos membres d'équipe et de nos actionnaires. »

Les nouveaux dirigeants se joignent à l'entreprise à un moment crucial, alors que Canopy entrera dans l'exercice financier 2023 dès vendredi, le 1er avril, en mettant l'accent sur une discipline assidue et l'exécution par rapport à ses priorités stratégiques -- notamment en élargissant davantage le portefeuille de fleurs haut de gamme de Canopy et en augmentant sa part globale prestigieuse au Canada, en déployant ses marques mondiales à fort impact comme BioSteel et Storz & Bickel, et en continuant de développer l'écosystème du THC de Canopy aux États-Unis, avant et après sa légalisation.

Pour soutenir la progression continue de la stratégie de Canopy aux États-Unis, l'entreprise a créé quatre nouveaux postes stratégiques au sein de l'équipe de haute direction. Ces nouveaux rôles seront occupés par des cadres chevronnés, ayant occupé auparavant des postes de direction chez Constellation Brands et qui apportent avec eux une vaste expérience, une nouvelle perspective et des capacités développées, dans le but d'aider Canopy à atteindre ses objectifs commerciaux sur le marché du cannabis aux États-Unis dans quatre domaines ciblés : les ventes commerciales, le marketing, les opérations et les alliances stratégiques.

« Ces rôles ont été élaborés pour tirer parti de la compréhension bien établie du marché américain, des relations commerciales en place et des capacités opérationnelles étendues de Constellation, a déclaré M. Klein. L'accès à l'expertise de calibre mondial de Constellation permettra à Canopy de renforcer son positionnement concurrentiel, alors que nous continuons la construction des bases pour obtenir une réussite à long terme sur le marché américain. »

L'ajout de ces cadres supérieurs illustre les mesures importantes que Canopy prend pour atteindre ses principaux objectifs opérationnels. L'entreprise se réjouit à l'idée de fournir des renseignements supplémentaires sur sa stratégie pour l'exercice 2023 et au-delà au cours du quatrième trimestre, fera bientôt rapport - en mai - sur les résultats financiers de l'exercice 2022.

À propos de Canopy Growth

Canopy Growth (TSX:WEED, NASDAQ:CGC) est une entreprise mondiale diversifiée dans le domaine des produits de consommation à base de cannabis et de cannabinoïdes, qui est animée par la passion d'améliorer la vie, de mettre fin à la prohibition et de renforcer les communautés en libérant le potentiel du cannabis. En misant sur les connaissances des consommateurs et l'innovation, nous offrons différentes variétés de produits sous forme de fleurs séchées, d'huiles, de gélules, de boissons infusées, de produits comestibles et topiques de grande qualité, ainsi que des vaporisateurs de Canopy Growth et du chef de file de l'industrie Storz & Bickel. Notre marque médicale mondiale, Spectrum Therapeutics, offre une gamme complète de produits à l'aide de son système de classification par couleurs et est un chef de file sur le marché canadien et allemand. Nos bannières primées Tweed et Tokyo Smoke nous ont permis de nous rapprocher de nos consommateurs adultes et de nous bâtir une clientèle fidèle en nous concentrant sur des produits de première qualité et des relations significatives avec les clients. Canopy Growth a fait son entrée sur le marché de la santé et du bien-être des consommateurs dans des marchés clés, dont le Canada, les États-Unis et l'Europe, grâce à BioSteel Sports Nutrition et à This Works Skin and Sleep Solutions. Nous avons également introduit d'autres produits dérivés du chanvre aux États-Unis par l'entremise de nos marques First & Free et Martha Stewart CBD. La Société a établi un partenariat avec Constellation Brands, un chef de file du marché de l'alcool figurant dans le Fortune 500. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le www.canopygrowth.com.

Avis concernant les informations prospectives

Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » et de l'« information prospective » au sens des lois américaines et canadiennes applicables sur les valeurs mobilières (collectivement, les « énoncés prospectifs »), qui comportent des risques connus et inconnus, et des incertitudes. Les énoncés prospectifs prédisent ou décrivent nos activités futures, nos plans d'affaires, nos stratégies d'affaires et de placement et le rendement de nos investissements. Ces énoncés prospectifs sont généralement identifiés par l'utilisation de termes et d'expressions comme « intention », « objectif », « stratégie », « estimation », « attente », « projet », « projections », « prévisions », « plans », « recherche », « anticipe », « potentiel », « proposé », « fera », « devrait », « pourrait », « est susceptible de », « est conçu pour », « futur envisageable », « croit », « prévu » et d'autres expressions semblables. Vous êtes priés de ne pas vous fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de leur publication. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre de facteurs et d'hypothèses qui, bien qu'elles soient jugées raisonnables par la direction, sont intrinsèquement assujetties à d'importants risques commerciaux, économiques et concurrentiels, à des résultats financiers, aux résultats, au rendement ou aux réalisations exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, lesquels ne garantissent pas le rendement futur. Par conséquent, il y a ou il y aura des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans ces énoncés. Une analyse de certains des facteurs importants applicables à Canopy Growth Corporation (« Canopy ») se trouve dans la section intitulée « Facteurs de risque » du rapport annuel de Canopy sur le formulaire 10-K pour l'exercice se terminant le 31 mars 2021, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières des États-Unis) et des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières, car ces facteurs peuvent être mis à jour de temps à autre dans ses dépôts périodiques auprès de la Securities and Exchange Commission et des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières, qui peuvent être consultés à www.sec.gov/edgar et www.sedar.com, respectivement. Ces facteurs ne doivent pas être considérés comme exhaustifs et doivent être lus conjointement avec les autres mises en garde incluses dans le présent communiqué et dans les documents déposés. Tous les énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué sont présentés à la date du présent communiqué et, sauf exception prévue dans la loi, Canopy rejette toute obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont expressément et entièrement sous réserve de la présente mise en garde.

