Canopy Growth annonce des changements à ses activités canadiennes

SMITHS FALLS, ON, le 9 déc. 2020 /CNW/ - Canopy Growth Corporation (« Canopy Growth » ou la « Société ») (TSX: WEED) (NASDAQ: CGC) a annoncé aujourd'hui une série de changements à ses activités canadiennes visant à rationaliser son exploitation et à améliorer davantage ses marges.

Canopy Growth cessera ses activités aux emplacements suivants : St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador), Fredericton (Nouveau-Brunswick), Edmonton (Alberta), Bowmanville (Ontario), ainsi qu'à ses installations de culture extérieure de cannabis en Saskatchewan. Environ 220 employés sont touchés par ces fermetures.

« Dans le cadre de l'examen de bout en bout de nos activités que nous avons exposé lors de notre appel sur les résultats du deuxième trimestre, nous avons pris la décision de mettre fin aux activités d'un certain nombre de nos installations de production. Ces mesures constituent un pas important vers l'atteinte de notre objectif d'économies de coûts de 150 à 200 millions de dollars et la réalisation accélérée des étapes de notre cheminement vers la rentabilité. Nous sommes convaincus que nos emplacements restants seront en mesure de produire la quantité et la qualité de cannabis nécessaires pour répondre à la demande actuelle et future, a déclaré David Klein, PDG de Canopy Growth. La décision n'a pas été facile, mais je crois que c'est la bonne. Je tiens à remercier tous les employés touchés par cette décision pour les efforts qu'ils ont déployés afin de contribuer à la création et à la croissance de Canopy Growth. »

Ces décisions sont le résultat partiel d'un examen continu de bout en bout dont l'objectif est d'améliorer les marges de la Société. Cet examen, qui a été annoncé dans le cadre de l'appel sur les résultats du deuxième trimestre de la Société, porte sur le personnel, les processus, la technologie et l'infrastructure. La Société prévoit enregistrer des frais avant impôts totaux estimés à environ 350 à 400 millions de dollars au cours des troisième et quatrième trimestres de l'exercice 2021.

Les installations de production touchées représentent environ 17 % des activités de production intérieure canadienne de l'entreprise et 100 % de ses activités de production extérieure au pays.

Tous les chiffres présentés ci-dessus en ce qui concerne les troisième et quatrième trimestres de l'exercice 2021 sont préliminaires et non audités et pourraient faire l'objet de modifications ou d'ajustements au moment où la Société préparera ses états financiers trimestriels et annuels.

À propos de Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX: WEED, NYSE: CGC), un leader mondial diversifié dans le domaine du cannabis, du chanvre et d'appareils liés au cannabis, propose plusieurs marques distinctes de cannabis et plusieurs variétés sélectionnées avec soin - notamment sous forme déshydratée, d'huile et de gélules -, ainsi que des appareils médicaux par l'intermédiaire d'une de ses filiales, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. De l'innovation de produits et de procédés à l'exécution sur les marchés, Canopy Growth est portée par la passion du leadership et par un engagement à bâtir une société d'envergure mondiale, et ce, un produit, un établissement et un pays à la fois.



La division médicale de Canopy Growth, Spectrum Therapeutics, est fière de consacrer ses efforts à former les professionnels de la santé, à mener des recherches cliniques rigoureuses et à permettre au public d'approfondir sa compréhension du cannabis; elle a par ailleurs affecté des millions de dollars à la recherche commercialisable à la fine pointe et au développement de PI. Spectrum Therapeutics offre une gamme de produits à spectre complet utilisant le code-couleur de Spectrum, ainsi que le Dronabinol dérivé d'un seul cannabinoïde sous la marque Bionorica Ethics.



Canopy Growth exploite des magasins de vente au détail à l'échelle du Canada sous ses bannières récompensées Tweed et Tokyo Smoke. Tweed est une entreprise de production de cannabis reconnue à l'échelle mondiale qui a mis en place un vaste et solide réseau en mettant l'accent sur des produits de qualité et des relations constructives avec sa clientèle.



De nos inscriptions historiques à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York à notre expansion internationale, la fierté d'offrir de la valeur aux actionnaires grâce à notre leadership est profondément enracinée dans tout ce que nous faisons à Canopy Growth. Canopy Growth a établi des partenariats avec des leaders du secteur dont Snoop Dogg et Seth Rogen, des icônes du cannabis, les légendes de la culture du cannabis DNA Genetics et Green House Seeds, ainsi que Martha Stewart, la gourou du mode de vie et le leader des boissons alcoolisées selon le palmarès Fortune 500, Constellation Brands, pour n'en nommer que quelques-uns. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.canopygrowth.com.

