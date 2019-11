CannaStrips™, produit phare de Core One Labs, en rayon dans huit autres magasins

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 12 novembre 2019 /CNW/ -- Core One Labs Inc. (CSE : COOL), (OTCQX : CLABF), (Francfort : LD6, WKN : A14XHT) (« COOL » ou la « société ») annonce que son nouveau partenaire de distribution non exclusif, Fenix Logistics, a livré CannaStripsTM dans huit autres magasins, portant à 50 le nombre total de magasins où CannaStripsTM est en rayon.

CannaStripsTM, une innovation COOL, une bandelette orale pour une administration efficace par voie muqueuse buccale, est en train de changer la façon dont les gens consomment le cannabis. Tout dernièrement, les bandelettes CannaStripsTM ont été distribuées par DYME Distribution (« DYME »), dont l'équipe de vente couvre tout l'État de Californie. Dans un récent article publié par sa société mère, DYME a annoncé une réduction des effectifs afin de se restructurer dans une perspective d'avenir. En décidant de conclure un accord de distribution non exclusif avec Fenix Logistics (« Fenix ») une société californienne établie à Sacramento, accord portant sur la distribution de ses deux marques, Rêveur et CannaStripsTM, COOL entend bénéficier de l'envergure de Fenix, soit plus de 150 magasins de détail et entreprises de livraison, chapeautés par sept représentants commerciaux, sans compter les huit nouveaux magasins où Fenix vient de livrer CannaStripsTM et qui s'ajoutent aux magasins qui offrent déjà les produits Rêveur et CannaStripsTM.

Le président de la société, Casey Fenwick, a commenté : « Cette évolution marque une bonne transition pour les marques COOL. Grâce à ses services de vente, de distribution et de marketing, Fenix donnera à nos marques une cohérence d'ensemble lorsqu'elles sont présentées en magasin, en face à face, ainsi que dans des supports marketing promotionnels sur les médias sociaux ou sous forme imprimée. Outre les services de distribution et de marketing, nous avons engagé avec Fenix des discussions sur la possibilité de nous assister dans la distribution de la récolte en extérieur de COOL lorsque ces services nous seront nécessaires. »

À propos CannaStripsTM

CannaStripsTM est une bandelette orale formulée pour une administration efficace par voie muqueuse buccale qui perturbe la barrière créée par la salive recouvrant la membrane muqueuse des substances actives (en l'occurrence les cannabinoïdes), nanoparticulées et encapsulées pour pénétrer les multiples couches de membranes muqueuses et sous muqueuses dans le flux sanguin. Une fois dans le flux sanguin, l'encapsulation est indétectable comme matière étrangère par le foie. Cette indétectabilité permet à la matière d'éviter d'être filtrée et éliminée du flux sanguin par le foie. L'encapsulation est également plus efficace en pénétrant la barrière hémato-encéphalique, ce qui permet une plus grande biodisponibilité, et en prolongeant la durée d'action d'une dose unique.

À propos de Core One Labs Inc.

Core One Labs Inc. est une société technologique qui autorise sous licence l'utilisation de sa technologie à une unité de production et de conditionnement ultramoderne située dans le sud de la Californie. Cette technologie permet de produire des bandelettes infusées (semblables aux bandelettes respiratoires) qui ne sont pas seulement plus sûres et plus saines que toute autre forme d'administration. La biodisponibilité des constituants du cannabis en est aussi supérieure. Certaines bandelettes possèdent également d'ingrédients coactifs supplémentaires tels que des nutraceutiques, des vitamines et des peptides. D'autre part, cette technologie offre un nouveau moyen de mesurer avec précision le dosage et d'assurer la pureté du produit sélectionné. Du début à la fin, le processus de production, basé sur la technologie de la société, s'accompagne de tests pour vérifier la qualité et la composition de tous les ingrédients utilisés dans chaque bandelette, ce qui donne un système de distribution sûr, uniforme et efficace. De plus, grâce aux efforts déployés pour développer un meilleur produit CannaStripsTM, la société jouit aujourd'hui d'une expertise considérable dans les activités d'extraction et de pépinière de cannabis. L'expertise opérationnelle que la société a acquise au fil de ces efforts lui a valu de nouvelles possibilités de marché dans les ventes en marque blanche.

