MONTRÉAL, le 28 févr. 2023 /CNW/ - Cannara Biotech Inc. (« Cannara » ou la « Société ») (TSXV: LOVE) (OTCQB : LOVFF) (FRA : 8CB), un producteur verticalement intégré de cannabis et de produits dérivés de qualité supérieure qui possède l'une des plus grandes installations de culture intérieure de cannabis au Canada et la plus grande installation au Québec, a annoncé aujourd'hui qu'elle a mis sur pied un régime d'achat automatique d'actions (« RAAA ») avec Raymond James Ltd. (« Raymond James »), qui agira comme courtier de Cannara, afin de faciliter le rachat d'actions ordinaires de la Société (« actions ordinaires ») dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités qui a été annoncée précédemment.

Cannara a déjà annoncé, le 30 novembre 2022, avoir reçu de la Bourse de croissance TSX (la « TSX-V ») l'autorisation de racheter, pendant la période de 12 mois commençant le 3 décembre 2022 et se terminant le 2 décembre 2023, jusqu'à 1 500 000 de ses actions ordinaires (après le regroupement) (les « actions ») représentant environ 1,7 % du total de 87 748 132 actions ordinaires (après le regroupement) de Cannara émises et en circulation au 30 novembre 2022, par l'entremise d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités devant être effectuée dans le cadre d'opérations sur le marché libre, ou autrement, tel que permis par la TSX-V.

Pendant la période d'application du RAAA de Cannara, Raymond James peut acquérir des actions ordinaires lorsque la Société n'est pas active sur le marché en raison de règles de prévention des délits d'initiés et de ses propres périodes d'interdiction de négociation internes. Les achats seront effectués par Raymond James en fonction des paramètres établis par Cannara lorsqu'elle ne dispose pas d'informations non publiques importantes à son sujet ou au sujet de ses valeurs, et conformément aux modalités du RAAA. En dehors de la période d'application du RAAA, il sera possible de faire l'acquisition d'actions ordinaires à la discrétion de Cannara, sous réserve des lois applicables. Le RAAA a été mis sur pied conformément aux exigences des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

À propos de Cannara Biotech Inc.

Cannara Biotech Inc. (TSXV : LOVE) (OTCQB : LOVFF) (FRA : 8CB) est un producteur verticalement intégré de cannabis cultivé et de produits dérivés du cannabis de qualité supérieure destinés aux marchés québécois et canadien. Cannara possède deux méga-installations situées au Québec, qui s'étendent sur plus de 1 650 000 pieds carrés et qui représentent un potentiel de culture annuelle de 125 000 kg. Tirant parti des faibles coûts d'électricité du Québec, les installations de Cannara créent des produits de cannabis de première qualité à prix abordable. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site cannara.ca.

Renseignements: Nicholas Sosiak, CPA, CA, Chef de la direction financière, [email protected]; Zohar Krivorot, Président et chef de la direction, [email protected]