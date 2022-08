L'accord octroie à Cannara une licence exclusive pour l'utilisation, la vente et la distribution de produits des marques d'Exotic Genetix au Canada, en plus de lui donner un accès direct aux connaissances et aux conseils du sélectionneur sur les souches de cannabis d'Exotic Genetix.

MONTRÉAL, le 3 août 2022 /CNW/ - Cannara Biotech Inc. (« Cannara » ou la « Société ») (TSXV: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB), un producteur verticalement intégré de cannabis et de produits dérivés de qualité supérieure qui possède l'une des plus grandes installations pour la culture de cannabis intérieure au Canada et la plus grande au Québec, a annoncé aujourd'hui un partenariat de marque exclusif avec Exotic Genetix Ltd. (« Exotic Genetix »), un cultivateur et sélectionneur de cultivars de cannabis et producteur de haschich américain récompensé 50 fois. Cet accord permettra à l'un des plus influents sélectionneurs de cultivars et ses marques de s'étendre depuis les États-Unis pour pénétrer le marché canadien.

« Nous sommes heureux d'annoncer ce partenariat avec l'un des meilleurs sélectionneurs de semences de l'industrie, a déclaré Nicholas Sosiak, chef de la direction financière de Cannara. Exotic Genetix est un sélectionneur qui a remporté plusieurs prix. On lui doit la génétique à l'origine de certains des cannabis de la plus haute qualité disponibles aux États-Unis. Les souches de cannabis d'Exotic Genetix sont en ce moment des incontournables dans le portefeuille de Cannara, représentant 5 de nos 8 cultivars vedettes actuels, et nous pouvons attester de la forte demande pour ces cultivars et de la satisfaction qu'ils procurent à nos clients. Nous ne saurions être plus heureux de notre partenariat avec Exotic Mike, le fondateur d'Exotic Genetix, et avec le reste de l'équipe de l'entreprise pour continuer à atteindre notre objectif de produire du cannabis de qualité supérieure et à prix abordable pour nos clients. Nous sommes fiers d'avoir été choisis comme partenaire pour étendre la portée d'Exotic Genetix au Canada et il ne fait aucun doute que les deux entreprises autant que nos clients profiteront de cette initiative », a-t-il conclu.

Les souches d'Exotic Genetix comprennent 5 des 8 cultivars créés par Cannara, y compris Gelato Mint, Power Sherb, Galactic Runtz, CBD Runtz et Slapz, ce qui témoigne de la qualité de son cannabis.

Conformément aux modalités de l'accord, Cannara se verra accorder une licence exclusive lui permettant d'utiliser, de commercialiser, de vendre et de distribuer les produits des marques d'Exotic Genetix partout au Canada. De plus, Exotic Genetix fournira à Cannara des services de consultation continus en ce qui a trait aux connaissances et aux conseils sur la génétique du cannabis, les méthodes de culture des plants et les services de marketing.

« J'attends depuis longtemps de faire connaître Exotic Genetix au Canada, et personne n'était mieux placé que Cannara pour mettre en valeur la marque aux côtés de ses marques phares Tribal, Nugz et Orchid CBD. Son engagement inébranlable et sa capacité de cultiver du cannabis de qualité supérieure à grande échelle dans des installations de pointe nous offrent l'occasion idéale de commencer notre aventure au Canada. Nous avons hâte d'offrir aux Canadiens du cannabis de la plus haute qualité à des prix qui conviennent à tous les budgets », a déclaré Exotic Mike.

À propos de Cannara Biotech Inc.

Cannara Biotech Inc. (TSXV: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB) est un producteur verticalement intégré de cannabis cultivé et de produits dérivés du cannabis de qualité supérieure destinés aux marchés québécois et canadien. Cannara possède deux méga-installations situées au Québec, qui s'étendent sur plus de 1 650 000 pieds carrés et qui représentent un potentiel de culture annuelle de 125 000 kg. Tirant parti des faibles coûts d'électricité du Québec, les installations de Cannara créent des produits de cannabis de première qualité à prix abordable. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site cannara.ca .

À propos d'Exotic Genetix

Fondée en 2008, Exotic Genetix est une entreprise américaine qui se spécialise dans la sélection de cultivars de cannabis originaux qui remportent des prix du Cannabis Cup chaque année depuis 2012. Exotic Mike est un sélectionneur de semences, un cultivateur et un producteur de haschich américain qui a remporté 50 prix. Il est l'artiste et le créateur légendaire derrière Exotic Genetix.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (comme défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Cannara Biotech Inc.

Renseignements: Nicholas Sosiak, CPA, CA, Chef de la direction financière, [email protected]; Zohar Krivorot, Président et chef de la direction, [email protected]