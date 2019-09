Cannara Biotech soumet ses documents de conformité à Santé Canada pour son installation au Québec

VANCOUVER, le 12 sept. 2019 /CNW/ - Cannara Biotech Inc. (« Cannara » ou la « Société ») (CSE: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB), une entreprise de cannabis intégrée verticalement et axée sur la culture intérieure et la vente de cannabis ainsi que des produits infusés au cannabis de première qualité, a annoncé avoir soumis ses documents de conformité à Santé Canada pour la phase 1 de son installation de pointe destinée à la culture intérieure et à la transformation du cannabis située à Farnham, au Québec. Cette soumission représente la dernière étape nécessaire à l'obtention d'une licence pour la cultivation et la transformation du cannabis dans leur installation.

La construction de la phase 1 a été achevée récemment. Celle-ci comprend une superficie de plus de 170 000 pieds carrés, dont plus de 110 000 pieds carrés sont destinés à la culture intérieure avec une capacité de 20,000 kg de cannabis séché lorsque la licence de cultivation sera obtenue. L'espace aménagé restant est conçu pour permettre différentes étapes de transformation, comme la fabrication, l'extraction et l'emballage. L'installation est située sur une terre à vocation agricole de 27 acres, à moins de 45 minutes de Montréal. De plus, l'installation et la licence sont détenues par des filiales en propriété exclusive de Cannara Biotech Inc.

« Ce fut remarquable d'être témoin de la transformation de cet immeuble de 625 000 pieds carrés en une installation de pointe destinée à la culture et la transformation de cannabis, a déclaré Zohar Krivorot, président et chef de la direction de Cannara. Nos différentes équipes composées d'ingénieurs et d'horticulteurs, nos partenaires responsables de la construction et nos conseillers ont travaillé de façon harmonieuse au cours des douze derniers mois afin de mettre sur pied une installation, dans le respect des budgets et des échéanciers. La nouvelle réglementation à venir en matière de produits dérivés du cannabis et le marché qui arrive à maturité nous placent en très bonne position pour mettre en œuvre notre stratégie de croissance afin de tenir le rôle de leader au sein de ces marchés. »

Cannara Biotech Inc.

Cannara Biotech (CSE: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB) procède à la construction de l'installation de culture intérieure de cannabis la plus imposante au Québec. D'une superficie de 625 000 pieds carrés. Tirant parti des faibles coûts d'électricité au Québec, l'installation de Cannara produira du cannabis cultivé à l'intérieur et des produits dérivés de qualité supérieure pour les marchés canadiens et internationaux.

Le marché boursier canadien et son fournisseur de services de réglementation n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les « renseignements prospectifs »

Le présent communiqué contient certains renseignements prospectifs. De tels renseignements comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les rendements ou les réalisations réels divergent substantiellement de ceux sous-entendus dans les énoncés aux présentes. Donc, ces énoncés ne devraient pas être perçus comme des garanties de rendements ou résultats futurs. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les croyances actuelles de la Société, sur ses suppositions et sur les renseignements actuellement disponibles, ainsi que sur d'autres facteurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de publication de ce communiqué de presse. En raison des risques et des incertitudes, incluant ceux identifiés par la Société dans ses documents publics déposés, les événements réels peuvent différer de façon considérable des attentes actuelles. La Société n'assume aucune obligation ou intention quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

SOURCE Cannara Biotech Inc.

Renseignements: Sabrina Williams, chef de Communications, sabrina.williams@cannara.ca, Tél. : 514 543-4200, poste 265; Zohar Krivorot, président et chef de la direction, zohar@cannara.ca; Lennie Ryer, CPA, CA, CFE, chef de la direction financière, lennie@cannara.ca

