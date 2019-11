Cannara Biotech présente ses résultats du quatrième trimestre et de la fin de l'exercice 2019

VANCOUVER, le 26 nov. 2019 /CNW/ - Cannara Biotech Inc. (« Cannara » ou la « Société ») (CSE: LOVE), (FRA: 8CB), (OTCQB: LOVFF), une entreprise de cannabis émergente intégrée verticalement et axée sur la culture intérieure et la vente de cannabis de première qualité et de produits infusés au cannabis, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour les périodes de trois mois et pour l'exercice terminé le 31 août 2019. À moins d'indication contraire, tous les montants en dollars sont indiqués en dollars canadiens.

FAITS SAILLANTS OPÉRATIONNELS

Plus 55 000 000 $ recueillis depuis sa création;

Un bilan solide avec plus de 26 000 000 $ de liquidités disponibles ;

Achèvement de la phase 1 de la rénovation de 170 000 pieds carrés dans nos installations à Farnham de 625 000 pieds carrés offrant une capacité annuelle de 20 000 kg de fleurs de qualité supérieure cultivées à l'intérieur;

625 000 pieds carrés offrant une capacité annuelle de 20 000 kg de fleurs de qualité supérieure cultivées à l'intérieur; Financement de ShopCBD.com Inc. avec un placement privé de 8 millions de dollars canadiens visant à appuyer le lancement de la plateforme de commerce électronique destinée à la vente et à la distribution de produits de CBD dérivés du chanvre aux États-Unis;

Inscription aux bourses CSE, FRA et OTC; et

Soumission de la trousse des éléments de preuve du lieu exigée par Santé Canada pour la phase 1 de l'installation située à Farnham (Québec) pour obtenir l'autorisation de cultiver, de transformer et de vendre du cannabis de première qualité et des produits dérivés du cannabis.

« Selon les principes fondamentaux que sont l'expansion et la qualité supérieure, il se passera beaucoup de choses en 2020 alors que nous nous concentrerons sur la culture, le développement, la distribution et la vente de produits, ainsi que nous étendrons notre plateforme de CBD aux États-Unis », a déclaré Zohar Krivorot, président et chef de la direction de Cannara.

« Notre situation financière est excellente pour commencer l'année 2020, avec plus de 20 millions de dollars mettant en valeur notre bilan solide, a précisé Lennie Ryer, chef de la direction financière de Cannara. De plus, nous entamons la phase commerciale des opérations avec des éléments fondamentaux attrayants, y compris un grand bâtiment à haut rendement situé dans la région où le prix de l'énergie est le plus bas en Amérique du Nord. Ce parcours intentionnel vers la rentabilité est une priorité pour nous, alors que ce secteur gagne en maturité et que les inducteurs de valeur traditionnels ont préséance. »

RÉSULTATS D'EXPLOITATION

Les activités de la Société sont divisées en deux secteurs : 1) Les activités intérieures qui comprennent la culture, la transformation et la vente de cannabis et de produits infusés au cannabis de première qualité destinés exclusivement au marché canadien (les activités canadiennes) et 2) le commerce électronique au détail d'une sélection des meilleurs produits de CBD dérivés du chanvre destinés exclusivement au marché des États-Unis (les activités américaines).

L'EXERCISE TERMINÉ LE 31 AOÛT 2019

Activités canadiennes

Au cours de l'exercice terminé le 31 août 2019, les activités canadiennes n'ont pas dégagé de revenus liés au cannabis, car la construction de la phase 1 de l'installation de Farnham était en cours, installation qui est requise pour l'obtention du permis.

Pour l'exercice terminé le 31 août 2019, le segment a engagé des dépenses d'exploitation de 7 423 540 $. Ces dépenses d'exploitation comprennent :

un montant de 2 653 574 $ en honoraires professionnels versés à divers avocats, comptables et experts-conseils pour acquitter les coûts permanents réglementaires et de conformité liés au fait d'être une entité cotée en bourse ainsi que pour l'élaboration et l'amélioration des pratiques commerciales, des processus, des systèmes et de la stratégie de Cannara, notamment le choix d'un système de planification des ressources d'entreprise;

une somme de 2 577 297 $ liée aux salaires et avantages sociaux du personnel de direction, d'administration, de construction et d'exploitation;

une somme de 1 391 832 $ en frais généraux et administratifs comprenant les taxes foncières, les frais d'obtention de permis, les coûts liés aux assurances et aux TI, les honoraires versés aux membres du conseil d'administration et les frais de déplacement;

une somme de 504 134 $ en frais de marketing initiaux afin d'établir la présence de la marque de Cannara;

et 296 703 $ en frais liés aux relations avec les investisseurs.

La perte d'exploitation du segment, qui s'élève à 7 423 540 $, est liée à l'investissement de la Société dans ses activités canadiennes pendant la phase préalable à la production de revenus. La Société est d'avis qu'elle sera en mesure de générer, dans ce segment, des revenus qui couvriront ses frais d'exploitation une fois que Cannara aura obtenu sa licence et qu'elle sera en mesure de commercialiser ses produits.

Activités américaines

Pour l'exercice terminé le 31 août 2019, la Société a développé sa plateforme de commerce électronique, ShopCBD.com, qui lui permettra de livrer concurrence sur le marché américain en pleine croissance du CBD du chanvre. Elle compte pour cela lancer une plateforme de commerce électronique en ligne offrant une sélection des meilleurs produits de CBD dérivés du chanvre destinés exclusivement au marché des États-Unis dans un environnement transactionnel rapide, sûr et fiable. Par conséquent, la Société n'a pas encore généré de revenus de ces activités. La plateforme ShopCBD.com a été officiellement lancée après la fin de l'exercice, en novembre 2019.

Les activités américaines ont enregistré un montant de 1 737 390 $ en perte d'exploitation, 1 080 634 $ étant attribuable aux actionnaires de la Société. La perte d'exploitation comprend 574 991 $ en frais généraux et administratifs liés aux logiciels et abonnements informatiques nécessaires à l'exploitation de la plateforme électronique, des frais initiaux de recherche passés en charges ainsi que des frais de bureau et de location, et environ 387 276 $ en salaires et avantages sociaux pour le personnel administratif et de soutien. De plus, les dépenses d'exploitation comprenaient 508 844 $ d'honoraires professionnels principalement liés aux frais de consultations engagés pour mettre sur pied du réseau de vendeurs en gros et établir une présence commerciale aux États-Unis. Le segment a également engagé des frais de 261 791 $ pour ses activités de marketing afin d'établir la présence de la marque ShopCBD et d'améliorer l'aspect visuel de la plateforme de commerce électronique. Au 31 août 2019, la Société a comptabilisé 281 020 $ aux actifs incorporels pour les coûts directs engagés pour le développement de sa plateforme de commerce électronique.

Autre

Afin d'augmenter ses flux de trésorerie pendant la construction des installations de Farnham, la Société a loué à deux locataires une surface de 333 551 pieds carrés sur la superficie totale de 625 000 pieds carrés disponible.

Au cours de l'exercice, la Société a réalisé la totalité de ses revenus de location de 2 096 974 $ et a engagé 403 895 $ en frais d'exploitation locatifs, générant un bénéfice d'exploitation tiré des autres activités de 1 693 079 $. Les frais d'exploitation locatifs comprennent les coûts des services publics, les impôts fonciers, les frais de gestion immobilière et les commissions versées pour le renouvellement des baux. Le premier locataire occupe une surface de 276 393 pieds carrés dans l'installation de Farnham, générant des revenus locatifs mensuels bruts de 149 713 $. Le contrat de location consiste en plusieurs périodes de six mois et expire le 31 mai 2022. Le deuxième contrat de location génère des revenus locatifs mensuels bruts allant de 23 100 $ à 24 530 $ et se terminera le 30 septembre 2022. La Société gère la durée du bail de manière à ce qu'elle coïncide avec ses plans d'aménagement pour les travaux de construction restants de l'installation afin d'améliorer le rendement de la Société pendant que la demande de permis est en instance.

La perte nette déclarée liée aux autres activités a été de 3 810 875 $ pour l'exercice terminé le 31 août 2019, attribuable notamment à un montant de 2 189 039 $ pour la rémunération à base d'actions liée à l'émission d'options sur actions aux employés, administrateurs et dirigeants de la Société, à un montant de 566 327 $ en charges d'amortissement liées à ses propriétés, à son usine, à son équipement et à ses actifs liés au droit d'utilisation, des charges financières nettes de 873 345 $ principalement attribuables aux intérêts débiteurs liés aux emprunts hypothécaires, contrebalancés par les intérêts créditeurs gagnés sur la trésorerie et une charge non récurrente de 1 875 243 $ liée aux frais de l'opération de prise de contrôle inversée (dont 1 701 282 $ hors caisse).

PÉRIODE DE TROIS MOIS CLOSE LE 31 AOÛT 2019

Activités canadiennes

Pour la période de l'exercice terminé le 31 août 2019, le segment des activités canadiennes a enregistré une perte d'exploitation de 2 116 301 $, puisqu'il se trouve dans l'étape préalable à la production de revenus. Les dépenses d'exploitation comprennent 638 467 $ en honoraires d'experts-conseils pour l'élaboration et l'amélioration des pratiques commerciales, des processus, des systèmes et de la stratégie de Cannara, notamment le choix d'un système de planification des ressources d'entreprise; environ 967 858 $ en salaires et avantages sociaux et 391 002 $ en frais généraux et administratifs.

Activités américaines

Pour la période de l'exercice terminé le 31 août 2019, le segment des activités américaines a enregistré une perte d'exploitation de 680 098 $, dont 425 310 $ attribuables aux actionnaires de la Société. La perte d'exploitation comprend des frais généraux et administratifs de 242 369 $ liés aux logiciels et abonnements informatiques nécessaires à l'exploitation de la plateforme de commerce électronique, des frais de bureau et de location, et 165 909 $ en honoraires professionnels qui sont principalement attribuables aux frais d'experts-conseils engagés pour mettre sur pied le réseau de vendeurs en gros du segment et des frais de consultation en TI qui n'ont pas été comptabilisés aux actifs incorporels. La Société a également engagé des dépenses en marketing s'élevant à 239 127 $ pour promouvoir la marque ShopCBD et améliorer l'aspect visuel de la plateforme.

Autre

Pour la période de trois mois terminé le 31 août 2019, la Société a réalisé la totalité de ses revenus de location de 553 308 $ et engagé 48 364 $ en frais d'exploitation locatifs, générant un bénéfice d'exploitation tiré des autres activités de 504 944 $.

La perte nette déclarée liée aux autres activités a été de 1 035 579 $ pour l'exercice terminé le 31 août 2019. La perte nette liée aux autres activités comprenait un montant de 1 198 129 $ en rémunération à base d'actions, 148 875 $ en charges d'amortissement liées à ses propriétés, à son usine, à son équipement et à ses actifs liés au droit d'utilisation, et des charges financières nettes de 193 519 $, principalement attribuables aux intérêts débiteurs liés aux emprunts hypothécaires, contrebalancés par les intérêts créditeurs gagnés sur la trésorerie. L'augmentation de la rémunération à base d'actions est attribuable aux options d'achat d'action octroyées le 24 juillet 2019 qui étaient immédiatement acquises à l'émission.

LIQUIDITÉS ET RESSOURCES EN CAPITAL

La Société a déclaré un fonds de roulement net de 22 737 628 $ au 31 août 2019 (12 320 832 $ au 31 août 2018). Au 31 août 2019, l'encaisse de la Société s'élevait à 26 505 992 $ (12 899 672 $ au 31 août 2018). La Société prévoit que sa trésorerie au 31 août 2019 lui permettra de financer ses projets de construction et ses dépenses d'exploitation pour au moins les 12 prochains mois. Elle estime qu'elle disposera de revenus suffisants pour couvrir ses coûts d'exploitation une fois que Cannara aura reçu sa licence de culture et que ShopCBD.com aura lancé sa plateforme de commerce électronique.

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

Pour la période de trois mois et l'exercice terminé le 31 août 2019, les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation se sont élevés à 1 060 099 $ et à 7 409 294 $ respectivement. Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation sont principalement imputables aux salaires du personnel et aux honoraires professionnels liés au développement des activités segmentées de la Société, aux coûts de marketing initiaux, ainsi qu'aux frais de bureau, de déplacement et de marché public.

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Pour la période de trois mois terminé le 31 août 2019, les flux de trésorerie provenant des activités de financement se sont élevés à 1 735 408 $ en raison principalement d'un placement privé d'actions ordinaires sans intermédiaire de la Société de 2 160 000 $ au prix de 0,18 $ par action ordinaire réalisé le 12 juillet 2019, contrebalancé par une somme de 347 962 $ en remboursements d'intérêts hypothécaires et par une somme de 69 514 $ en loyers pour le siège social de la Société.

Pour l'exercice terminé le 31 août 2019, les flux de trésorerie provenant des activités de financement se sont élevés à 42 660 844 $, montant qui, outre les sommes amassées dans le cadre du placement privé susmentionné, consiste en divers montants résultant de l'émission de 207 640 375 actions ordinaires et 868 000 bons de souscription de la Société ainsi que de 238 285 661 actions ordinaires émises dans les premiers et deuxièmes tours de placements privés de Global shopCBD.com Inc. Les montants engagés dans les activités de financement comprennent également la somme de 1 376 717 $ en intérêts versés sur le service de la dette hypothécaire exigible et 235 454 $ en loyers pour le siège social de la Société.

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Pour la période de trois mois et l'exercice terminé le 31 août 2019, les flux de trésorerie liés aux activités d'investissement se sont élevés à 5 025 170 $ et à 21 639 794 $ respectivement. Les activités d'investissement au cours de ces périodes portent essentiellement sur les coûts de construction et d'équipement engagés pour la phase 1 de l'installation de Farnham, ainsi que sur les dépôts effectués sur les propriétés, l'usine et l'équipement. De plus, la Société a investi 91 319 $ et 281 020 $ respectivement pour le développement de sa plateforme de commerce électronique en ligne en lien avec ses activités américaines. Pour la période de trois mois et l'exercice terminé le 31 août 2019, la Société a reçu 218 851 $ et 679 615 $, respectivement, en intérêts créditeurs liés aux intérêts courus sur le solde détenu dans une institution financière de l'Annexe 1.

ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS

Le 12 septembre 2019, la Société a annoncé qu'elle avait soumis sa trousse des éléments de preuve du lieu à Santé Canada pour la phase 1 de son installation de pointe de Farnham, afin d'obtenir l'autorisation pour cultiver, transformer et vendre du cannabis ainsi que des produits infusés au cannabis de première qualité en vertu de la Loi sur le cannabis. La soumission de cette trousse constitue l'étape finale de la phase 1 de la construction de l'installation de Farnham.

ACTIONS EN CIRCULATION

À la date du présent rapport, la Société avait 706 770 705 actions ordinaires en circulation. Il y avait 14 948 710 bons de souscription et 39 029 424 options émises.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour consulter les états financiers complets et le rapport de gestion pour la période de trois mois et l'exercice terminé le 31 août 2019, ou pour des renseignements complémentaires sur la Société ou ses documents publics, consulter le site www.sedar.com et le site Web de la Société.

Cannara Biotech

Cannara Biotech (CSE: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB) procède à la construction de l'une des installations de culture intérieure de cannabis les plus importantes au Canada (625 000 pieds carrés) et la plus vaste au Québec. Tirant parti des faibles coûts d'électricité au Québec, l'installation de Cannara Biotech produira du cannabis cultivé à l'intérieur, ainsi que des produits infusés au cannabis de qualité supérieure destinés aux marchés canadiens et internationaux.

Le marché boursier canadien et son fournisseur de services de réglementation n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les « renseignements prospectifs »

Le présent communiqué contient certains renseignements prospectifs. De tels renseignements comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les rendements ou les réalisations réels divergent substantiellement de ceux sous-entendus dans les énoncés aux présentes. Donc, ces énoncés ne devraient pas être perçus comme des garanties de rendements ou résultats futurs. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les croyances actuelles de la Société, sur ses suppositions et sur les renseignements actuellement disponibles, ainsi que sur d'autres facteurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de ce communiqué de presse. En raison des risques et des incertitudes, incluant ceux identifiés par la Société dans ses documents publics déposés, les événements réels peuvent différer de façon considérable des attentes actuelles. La Société n'assume aucune obligation ou intention quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

SOURCE Cannara Biotech Inc.

Renseignements: Zohar Krivorot, président et chef de la direction, zohar@cannara.ca; Lennie Ryer, CPA, CA, CFE, Chef de la direction financière, lennie@cannara.ca

