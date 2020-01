Cannara Biotech obtient un permis de production pour son installation de Farnham

VANCOUVER, le 31 janv. 2020 /CNW/ - Cannara Biotech Inc. (« Cannara » ou la « Société ») (CSE: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB), une nouvelle entreprise de cannabis intégrée verticalement qui se concentre sur la culture intérieure, la transformation et la vente à des fins médicales de cannabis séché de première qualité et de ses dérivés en vertu de la Loi sur le cannabis, a annoncé aujourd'hui la réception d'un permis de production de Santé Canada pour la phase 1 de son installation de Farnham, au Québec.

Faits saillants :

La production devrait commencer immédiatement, et une première récolte est prévue au cours du deuxième trimestre de 2020;

Le permis de production et de traitement obtenu concerne la phase 1 de l'installation de Farnham (170 000 pieds carrés); La zone autorisée fait partie d'une installation moderne de plus grande envergure et à usage multiple d'une superficie de 625 000 pieds carrés;

La Société crée 100 emplois dans la région; et

Sa capacité de production annuelle peut atteindre 20 000 kg.

« Après plusieurs mois de préparation minutieuse, l'étape importante franchie aujourd'hui nous permet de commencer la culture sans attendre et de faire progresser notre objectif de devenir le producteur de cannabis par excellence au Québec, et le moment venu, au Canada, a déclaré Barry Laxer, chef de l'exploitation de Cannara Biotech (Québec). Nous aimerions tous remercier notre équipe de construction qui a bâti une installation ultramoderne, et les membres de la collectivité pour leur soutien inestimable. Forte d'une excellente situation financière, Cannara amorce la prochaine étape de sa croissance avec vigueur et en misant sur des bases durables », a ajouté M. Laxer.

Cannara Biotech

Cannara Biotech (CSE: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB) a construit une des installations de culture intérieure de cannabis les plus importantes au Canada et la plus vaste au Québec (625 000 pieds carrés). Tirant parti des faibles coûts d'électricité au Québec, l'installation de Cannara Biotech produira du cannabis de première qualité cultivé à l'intérieur, ainsi que des produits infusés au cannabis destinés aux marchés canadiens et internationaux.

Le marché boursier canadien et son fournisseur de services de réglementation n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les « renseignements prospectifs »

Le présent communiqué contient certains renseignements prospectifs. De tels renseignements comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les rendements ou les réalisations réels divergent substantiellement de ceux sous-entendus dans les énoncés aux présentes. Donc, ces énoncés ne devraient pas être perçus comme des garanties de rendements ou résultats futurs. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les croyances actuelles de la Société, sur ses suppositions et sur les renseignements actuellement disponibles, ainsi que sur d'autres facteurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de publication de ce communiqué de presse. En raison des risques et des incertitudes, incluant ceux identifiés par la Société dans ses documents publics déposés, les événements réels peuvent différer de façon considérable des attentes actuelles. La Société n'assume aucune obligation ou intention quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

Renseignements: Barry Laxer, Chief Operating Officer, [email protected]

