Cannara est à la veille de débuter la livraison de ses produits à la Société québécoise du cannabis (SQDC) tel qu'entendu dans une lettre d'intention finalisée.

MONTRÉAL, le 7 jan. 2021 /CNW/ - Cannara Biotech (« Cannara » ou la « Société ») (CSE: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB) est heureuse d'annoncer avoir obtenu, par l'entremise de sa filiale en propriété exclusive, Cannara Biotech (Québec) Inc., une modification de permis délivré par Santé Canada autorisant la vente de produits de cannabis séché aux distributeurs de la province et aux détaillants à l'échelle nationale. La structure d'exploitation allégée et le coût de production avantageux de la Société vont permettre une croissance rapide de la rentabilité à mesure que les revenus augmenteront au cours des 12 prochains mois.

« Au Québec, notre province d'origine, la demande pour du cannabis de haute qualité cultivé au Québec est en forte croissance, a déclaré Zohar Krivorot, président-directeur général de Cannara. L'obtention de notre permis de vente délivré par Santé Canada marque une étape importante de notre parcours et nous permet de continuer d'aller de l'avant avec notre stratégie visant à générer de la valeur pour les consommateurs ainsi que nos actionnaires. Nous nous réjouissons à l'idée d'offrir notre éventail de marques au marché du Québec au cours des prochains mois. »

Produits de Cannara

Le cannabis cultivé à l'intérieur par Cannara est produit selon les normes de qualité les plus élevées grâce à un processus comportant un séchage suspendu, une lente maturité, et un taillage à la main. La Société envisage de lancer trois gammes de produits :

À haute teneur en THC : Cultivars haut de gamme produisant du cannabis artisanal présentant des profils à teneur élevée en THC et riche en terpènes. Produits offerts en format de 3,5 g et en préroulés.

Cultivars haut de gamme produisant du cannabis artisanal présentant des profils à élevée en THC et riche en terpènes. Produits offerts en format de 3,5 g et en préroulés. À haute teneur en CBD : Cultivars uniques contenant moins de THC et plus de CBD offerts en format de 3,5 g et en préroulés.

Cultivars uniques contenant moins de THC et plus de CBD offerts en format de 3,5 g et en préroulés. À bon marché : Cannabis de qualité à prix abordable. Produits offerts en gros format de 28 g.

Exploitation de Cannara

L'établissement de 625 000 pieds carrés de Cannara à Farnham, au Québec, est une implantation à la fine pointe de la technologie, spécialement conçue pour la production de cannabis en intérieur. L'installation entièrement automatisée dispose d'un accès à 15 mégawatts d'électricité à des tarifs parmi les plus bas au Canada. Cette installation, la plus importante de la province et conçue en trois étapes, a le potentiel ultime de produire jusqu'à 100 000 kilos de cannabis séché par année, au maximum de sa capacité.

À propos de Cannara Biotech Inc.

Cannara Biotech Inc. (CSE: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB) a construit une des installations de culture intérieure de cannabis les plus importantes au Canada et la plus vaste au Québec (625 000 pieds carrés). Tirant parti des faibles coûts d'électricité au Québec, l'installation de Cannara Biotech Inc. produira du cannabis de première qualité cultivé à l'intérieur, ainsi que des produits dérivés de cannabis destinés aux marchés québécois et canadien. www.cannara.ca/fr/

Renseignements: Zohar Krivorot, Président et chef de la direction, [email protected] ; Nicholas Sosiak, CPA, CA, Chef de la direction financière par intérim, [email protected]

