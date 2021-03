L'inscription prévue de l'entreprise à la TSXV coïncide avec ses débuts sur le marché de détail et avec la nomination de Nicholas Sosiak au poste de chef de la direction financière

MONTRÉAL, le 10 mars 2021 /CNW/ - Cannara Biotech Inc. (« Cannara » ou « l'entreprise ») (CSE: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB), un producteur québécois verticalement intégré de cannabis cultivé à l'intérieur et de produits dérivés de qualité supérieure qui possède l'une des plus grandes installations pour la culture de cannabis intérieure au Canada et la plus grande au Québec, a annoncé aujourd'hui que sa demande d'inscription pour lister sur la Bourse de croissance TSX Venture Exchange (TSXV) a reçu une approbation conditionnelle. L'approbation conditionnelle constitue une étape importante dans la réalisation de l'objectif de Cannara, qui consiste à établir sa base opérationnelle en 2021, tout en s'imposant comme un chef de file dans l'industrie du cannabis.

« Cannara a entamé l'année 2021 sur une trajectoire positive ponctuée d'étapes importantes, a déclaré Zohar Krivorot, président et chef de la direction de Cannara. Nous avons récemment reçu notre licence de Santé Canada, qui nous permet de vendre des produits de cannabis séché à des distributeurs au détail provinciaux, puis nous avons fait nos débuts sur le marché de détail, qui ont été fructueux. Nous sommes heureux que notre engagement à fournir aux consommateurs du cannabis de qualité supérieure à un prix abordable se concrétise aujourd'hui avec notre inscription imminente à la TSXV, ce qui procurera à notre entreprise une plus grande visibilité sur le marché ainsi que des liquidités accrues alors que nous nous préparons à une année de croissance importante. »

« Notre inscription imminente à la TSXV consolide notre position en tant que producteur autorisé respecté et prospère au sein de l'industrie canadienne du cannabis, a affirmé Nicholas Sosiak, chef de la direction financière. Nous avons hâte de faire progresser notre stratégie et de maximiser la valeur pour les actionnaires au cours de l'année à venir, grâce aux capacités uniques soutenues par notre impressionnante gamme de produits, de notre plateforme concurrentielle, de notre installation de pointe et de nos employés, qui sont les meilleurs dans le domaine. »

L'approbation conditionnelle de l'inscription de Cannara à la TSXV coïncide également avec la nomination de Nicholas Sosiak, CPA, CA au poste de chef de la direction financière ainsi qu'avec le lancement de son portefeuille de marques au Québec. Nicholas Sosiak fait partie de l'équipe de Cannara depuis avril 2019 : il était auparavant vice-président principal des finances et des opérations pour l'entreprise et il est par la suite devenu chef de la direction financière par intérim.

« Nicholas offre non seulement sa riche expérience dans le secteur financier à l'équipe de Cannara, mais il est aussi un vrai passionné de l'industrie du cannabis et en a d'ailleurs une compréhension approfondie, a poursuivi Zohar Krivorot. Ses compétences uniques sont une bénédiction pour notre entreprise, et nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre conquête des parts de marché au Québec et à travers le Canada. »

Les débuts de Cannara sur le marché de détail ont eu lieu à la fin de février et ont marqué une étape importante dans la génération de revenus commerciaux pour l'entreprise, tout en consolidant sa réputation de producteur autorisé de premier ordre au Québec et au Canada. Les trois marques phares de l'entreprise au Québec, soit Tribal, Nugz et Orchid CBD, ont été bien accueillies par les consommateurs québécois et elles ont écoulé la majeure partie de leurs stocks en quelques jours.

À propos de Cannara Biotech Inc.

Cannara Biotech (CSE: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB) est un producteur québécois verticalement intégré de cannabis cultivé à l'intérieur et de produits dérivés du cannabis de qualité supérieure destinés aux marchés québécois et canadien. Son installation située au Québec est l'une des plus grandes infrastructures pour la culture intérieure du cannabis au Canada et la plus grande au Québec (625 000 pieds carrés). Tirant parti des faibles coûts d'électricité du Québec, l'installation de Cannara produira une fleur de cannabis cultivée à l'intérieur de qualité supérieure, et ce, à prix abordable. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le cannara.ca.

Mise en garde concernant les « renseignements prospectifs »

Le présent communiqué contient certains renseignements prospectifs. De tels renseignements comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les rendements ou les réalisations réels divergent substantiellement de ceux sous-entendus dans les énoncés aux présentes. Donc, ces énoncés ne devraient pas être perçus comme des garanties de rendements ou résultats futurs. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les croyances actuelles de l'entreprise, sur ses suppositions et sur les renseignements actuellement disponibles, ainsi que sur d'autres facteurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de ce communiqué de presse. En raison des risques et des incertitudes, incluant ceux identifiés par l'entreprise dans ses documents publics déposés, les événements réels peuvent différer de façon considérable des attentes actuelles. L'entreprise n'assume aucune obligation ou intention quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

Renseignements: Nicholas Sosiak, Chef de la direction financière, 514-543-4200, [email protected] ; Zohar Krivorot, Président et chef de la direction, [email protected] ; Demandes de renseignements des médias : Keera Hart, Kaiser & Associés, [email protected]

